Производство зерна в России в новом сезоне, который начнется завтра, может достичь 111,5−116,5 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, выступая на годовом общем собрании Национального союза свиноводов, где присутствует корреспондент «Агроинвестора». В том числе урожай пшеницы может составить 66−71 млн т, кукурузы — 15 млн т, ячменя — 15 млн т.



Эти прогнозы выше тех, что сейчас озвучивает Минсельхоз, подчеркнул Рылько: агроведомство говорит о возможном сборе зерна в 100−105 млн т. «Ситуация динамично меняется, но мы ожидаем достаточно стабильных условий работы, — отметил эксперт. — Пока мы считаем, что наша страна способна получить достаточно большой урожай».



Уходящий сезон оказался рекордным по сбору зерна (120,7 млн т), в результате в новый сельхозгод Россия войдет с очень высокими переходящими запасами, которые ИКАР оценивает в 19,4 млн т. При этом если в 2016/17 году наш рекорд наложился на огромный мировой сбор и переходящие запасы, что привело к падению цен, то в новом сезоне при прочих равных остатки зерна в России по-прежнему будут высокими (18,9−21,3 млн т), тогда как мировые — снизятся, обратил внимание Рылько. Это особенно очевидно, если абстрагироваться от рынка Китая, где находится половина глобальных запасов зерна. «Наверное, даже сами китайцы не знают, сколько у них лежит зерна и какого качества, — отметил эксперт. — А без учета Китая показатель серьезно снижается (примерно с 360 млн т до 320 млн т)». Это уже находит отражение в текущих ценах.



Кроме того, на цены влияет высокий риск засухи в США и Канаде. «Фьючерс на пшеницу 3 класса динамично повышается в последние недели. Наша пшеница вместо того, чтобы падать перед началом нового сезона, тоже растет», — сказал Рылько. Стартовая цена нового сельхозгода — $186/т (FOB Новороссийск, протеин 12,5%) против примерно $160/т в начале текущего сезона. Цены на кукурузу стартуют с уровня в $173/т. «Пока ситуация выглядит довольно благополучно, но есть вероятность, что осенью цена на эту агрокультуру будет снижаться», — уточнил эксперт.



Учитывая высокие переходящие запасы, в новом сельхозгоду Россия может побить рекорд по экспорту, который будет установлен в текущем сезоне. По расчетам ИКАР, вывоз может составить 37,5−39,5 млн т против 36,4 млн т в 2016/17-м, в том числе перспективы поставок пшеницы оцениваются в 28−30 млн т. «В целом мы считаем, что новый сезон будет достаточно благоприятным», — резюмировал эксперт.

