С начала года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России подорожала на 14,7% до 4233,2 руб. к концу июня, сообщает Росстат. По сравнению с маем рост составил 4,9%. При этом продовольственная инфляция по итогам первого полугодия увеличилась на 3,7% к аналогичному периоду 2016-го, в том числе в прошлом месяце продовольствие подорожало на 1,1% к показателю мая.



Стоимость минимального набора продовольствия в Москве в конце июня составила 5185,2 руб., прибавив за месяц 4,8%, с начала года — 16,4%, в Санкт-Петербурге — 5029,4 руб., что на 2,9% дороже, чем в мае и на 13% по сравнению с началом года. Дешевле всего минимальный набор продуктов питания в июне можно было купить в Белгородской области, несмотря на то, что за месяц он вырос в цене на 5,9% до 3382,2 руб. Дороже всего продовольственный минимум обходится в Чукотском автономном округе — 9526,3 руб., месяцем ранее его цена в регионе была выше на 5,1%.



В минимальный набор продуктов питания, которые учитывает Росстат, входят 33 наименования товаров: говядина, свинина, баранина, курица, рыба, в том числе соленая сельдь, подсолнечное и сливочное масла, молочная продукция, овощи (картофель, капуста, морковь, огурцы и репчатый лук), яблоки, хлеб, крупы, вермишель и др.



В структуре стоимости минимального продуктового набора по итогам июня на долю плодов и овощей приходилось 25,8%, тогда как год назад — только 20,6%, следует из данных Росстата. Хлеб, крупы и макаронные изделия в среднем составляли 20,8% стоимости продовольственной корзины, что меньше, чем в июне 2016-го (22,4%). Затраты на молочные продукты за год почти не изменились — 20% в июне этого года и 20,4% в прошлом. Доля мясной продукции уменьшилась с 17,8% до 16,3%.



В июне цены на плодоовощную продукцию росли ускоренными темпами: например, белокочанная капуста стала дороже в 1,5 раза, яблоки, свекла, картофель и морковь — на 15,9−22,4%. В то же время стоимость огурцов снизилась на 25,4%. В целом плодоовощная продукция в июне стала лидером роста цен, прибавив 8,3%, что спровоцировало ускорение общей инфляции в стране до 4,4%. Это связано с тем, что запасы овощей подошли к концу, а поступление на рынок нового урожая в достаточном объеме задерживается из-за плохой погоды, затормозившей весенний сев и вегетацию растений.



Как ранее говорил «Агроинвестору» главный аналитик Плодоовощного союза Кирилл Лашин, сезонное падение цен на овощи и фрукты началось с июля, к августу цены должны стабилизироваться и достигнуть пика снижения в сентябре, когда проблемы с объемами продукции, поставляемой на рынок, будут полностью решены. По данным Росстата, за неделю с 4 по 10 июля плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,7%, в том числе белокочанная капуста на 10,2%, картофель — на 6,2%, огурцы — на 5,6%, томаты — на 2,9%, лук — на 1,2%.



Кроме плодоовощной продукции в июне статведомство зафиксировало рост цен на сахар-песок на 3,8%. Рыба и морепродукты в среднем подорожали на 0,1%, при этом охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород, соленые и копченые деликатесные продукты, икра лососевых рыб и рыбные консервы выросли в цене на 0,4−0,7%, а мороженая рыба, рыбное филе, соленая сельдь стали на 0,2−0,5% дешевле. Также снизились цены на все наблюдаемые виды крупяных изделий — на 0,4−4,1%. Мясо и птица подешевели на 0,1%, стоимость молочной продукции по сравнению с маем осталась без изменений.



В июле Центробанк ожидает уменьшения годовой инфляции до 4,3%. «Наш прогноз, что где-то на 0,1% может снизиться инфляция в годовом выражении в июле. Недельная динамика вполне соответствует, укладывается в этот прогноз, — цитирует RNS директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря Дмитриева. — Появляются новые товары на рынке. За прошлую неделю, когда статистика выходила: картошка — 10% снижение, капуста — 6%. Поэтому, как мы и говорили, будет рост цен. Потом, по мере выхода нового урожая, будет стабилизация». Целевой показатель инфляции ЦБ по итогам года — 4%.



Как следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) страхи, связанные с ростом цен остаются одним из главных факторов, вызывающих беспокойство населения. Индекс этого страха с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов, тогда как в январе он был равен 17 пунктам.

