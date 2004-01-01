По оценке Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в прошлому году сократились почти на 6%, а в январе-мае 2017-го — еще на 1,8%. Это в свою очередь ведет к уменьшению расходов на продукты, в том числе на мясо и мясную продукцию. В июне этого года 33% опрошенных потребителей отмечали такую тенденцию, показало исследование компании «инФОМ» для Банка России.



Объем потребления мяса и мясопродуктов на человека в России находится на уровне установленной Министерством здравоохранения и социального развития нормы (70−75 кг/чел. в год), отмечает директор практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Сергей Албу. По данным Минсельхоза, в 2016 году показатель составил 73,8 кг. «Иногда мы видим попытки сравнения объемов потребления той или иной мясной продукции в нашей стране и в других государствах, — говорит он. — Например, в ряде стран едят намного больше мяса птицы, чем мы сейчас, и это рассматривается как скрытый потенциал. Но в нашем случае, скорее всего, рост его потребления будет связан с уменьшением потребления свинины и говядины, так как сейчас мясо птицы — это источник белка с самой низкой стоимостью по сравнению с другими видами мяса (до 2−2,4 раза)». Судя по тому, что покупательная способность населения снижается, производителям мясной продукции в этом году вряд ли удастся существенно повысить цены «на полке», считает Албу.



В 2016 году средневзвешенные цены на свинину снизились на 9,5% по сравнению с 2015-м, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Это привело к тому, что потребление этого вида мяса стало больше на 6%. «В этом году рост потребления уже составляет 3−5%, и, хотя мы предсказывали дальнейшее падение цен, в первом полугодии 2017-го они были чуть выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, чему также способствовал рост интереса потребителей к свинине», — говорит он. Но, по его словам, дополнительные мощности и плохая погода, сократившая шашлычный сезон, будут способствовать тому, что средневзвешенная цена не будет больше, чем в прошлом году.



А вот на рынке бройлера снижение покупательной способности населения продолжает оказывать негативное влияние на цену этого вида мяса, комментирует президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. За последний год цены в опте практически не изменились, а розничные в отдельные моменты были практически на уровне себестоимости из-за промоакций в сетях. Отпускные цены с птицефабрики варьировались от 84−85 руб. до 110−115 руб./кг, в зависимости от региона и месяца, при этом даже не получая «поправку» на и без того низкую инфляцию. «Если бы не хороший урожай зерновых 2016 года, позволивший несколько уменьшить себестоимость производства, то такие цены поставили бы на уровень банкротства многие предприятия», — считает эксперт.



Многие участники рынка мяса птицы отмечают то, что им не удается реализовать свою продукцию в запланированном объеме. Заказы на мясо бройлера от клиентов сокращаются, есть случаи отмены поставок, добавляет эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. В целом по стране потребление бройлера немного выросло, но это увеличение заметно только в федеральных сетях розничной торговли, которые постепенно замещают во всех регионах местные розничные точки. Так, производители бройлера, имеющие свои магазины, отмечают снижение объемов реализации и в тоже время — сохранение стабильных отгрузок и даже их рост в крупные розничные сети, говорит Кудрякова. «У всех лидеров рынка хорошо организована работа с федеральными сетями, и это позволяет им наиболее успешно реализовывать свою продукцию, — отмечает она. — А вот небольшим и средним производителям приходится нелегко». Насыщенность рынка мясом бройлера и активная работа крупных холдингов во всех регионах страны ограничивает их возможности по реализации продукции. Ожидается, что численность поголовья птицы к началу осени будет превышать показатели прошлого года, и скорее всего это приведет к росту запасов этого вида мяса.

