Урожай гречихи в 2017 году может вновь оказаться значительным после прошлогоднего рекорда в 1,2 млн т. Как сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2015/16 гречиха была высокомаржинальной агрокультурой, в результате чего в этом году произошло расширение ее посевов до самого высокого уровня с 1994 года.



По данным Росстата, гречиха посеяна на 1,69 млн га, что более чем на 40% превышает прошлогодний показатель и почти на 60% больше прогнозируемых Минсельхозом на этот год 1,06 млн га. Увеличение более чем на 20% произошло во всех без исключения федеральных округах. В Сибирском федеральном округе посевы выросли на 42%, в Приволжском — на 33%, Уральском — на 46%, Южном — на 23%, Центральном — на 47%, Северо-Западном — на 59%, в Северо-Кавказском — на 65%. В Алтайском крае, традиционном лидере производства гречихи в стране, агрокультура занимает рекордные 750 тыс. га против 560 тыс. га в 2016-м. Пока, по данным ИКАР, состояние посевов в большинстве регионов-производителей оценивается как весьма неплохое с отдельными локальными проблемами. «Так, в Алтайском крае гречиха цветет активно, но пока не очень хорошо опыляется. Однако с учетом огромных площадей, я думаю, что урожай в регионе все равно будет значительным», — прокомментировала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.







В 2016 году гречиха занимала 1,2 млн га, в 2015-м — 957 тыс. га. Урожайность агрокультуры в среднем по стране в прошлом году составила 10,6 ц/га, увеличившись на 12%. При этом в Алтайском крае она выросла на 40% до 11,5 ц/га, что, по данным регионального Минсельхоза, стало самым высоким показателем за последние 30 лет. В то же время экспорт в завершившемся сезоне-2016/17 упал до 19,8 тыс. т против 43,2 тыс. т годом ранее.



В результате высокой насыщенности рынка цены на агрокультуру в течение прошлого сельхозгода значительно снизились. По данным Росстата, в течение зернового сезона-2016/17 оптовые цены на гречиху, реализуемую сельхозорганизациями, уменьшились в 2,5 раза — с 37,2 тыс. руб./т в июне 2016-го до 14,7 тыс. руб./т в июне 2017-го. В этом сезоне понижательный тренд может продолжиться. «Урожай этой агрокультуры может снова оказаться значительным. Учитывая данный фактор и большие переходящие запасы, в сезоне-2017/18 может продолжиться снижение цен на гречиху. При условии, что не случится погодных катаклизмов, как это было осенью 2014 года, когда значительная часть урожая в Алтайском крае погибла из-за раннего снега», — полагает Глазунова.



Несмотря на то, что цена на гречиху в завершившемся сезоне снижалась, она оставалась весьма выгодной для сельхозпроизводителей — существенно выше себестоимости, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко. После рекордного урожая-2016 обвала цен не случилось, а в первой половине сезона цена на гречиху даже росла. «То есть гречиха остается довольно рентабельной, однако при таких площадях, которые засеяли в этом году, в новом сезоне могут произойти и значительные изменения», — отмечал Петриченко. В то же время, как говорит Глазунова, цены на гречиху, несмотря на снижение, все еще остаются довольно высокими. «Еще несколько лет назад, до начала бурного и зачастую неоправданного роста, цены на эту агрокультуру формировались на уровне 6−9 тыс. руб./т», — замечает она.



Средние потребительские цены на гречневую крупу-ядрицу с июля 2016 года по июнь 2017-го снизились на 21%. По состоянию на 24 июля, гречневая крупа стоила в среднем 68,7 руб./кг.

