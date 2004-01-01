Правительство России утвердило постановление, вносящее изменения в существующий механизм льготного кредитования аграриев. В соответствии с текстом документа, подписанным 24 июля, поправки вступают в силу с момента опубликования и изменяют требования к банкам и малому бизнесу, участвующим в программе, а также расширяют полномочия регионов в выдаче льготных кредитов.



В частности, кабинет министров поддержал предложение Минсельхоза и Центробанка о снижении требований к капиталу банков, участвующих в системе льготного кредитования АПК, с 20 млрд руб. до 10 млрд руб. Сейчас в систему льготного кредитования, как указано на сайте Минсельхоза, включены 25 банков. По подсчетам министерства, новые критерии позволят расширить этот список до 100 организаций, в том числе около 30 региональных, на которые приходится более 95% остатка ссудной задолженности по агропромышленному комплексу. «Мы доверяем региональным банкам и хотим увеличить их участие в программе льготного кредитования. Это создает здоровую конкуренцию на рынке кредитования», — отмечал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев. В случае включения банка в программу, аграрии, взявшие в нем краткосрочный коммерческий кредит после 1 июля 2017 года, получат возможность перейти на льготную ставку, а также рефинансировать с 1 января 2018 года ранее заключенный льготный инвестиционный кредит. В конце июня директор департамента развития сельских территорий агроведомства Владимир Свеженец заявлял, что уменьшение требования до 10 млрд руб. не является пределом. «Сейчас прорабатывается возможность снижения лимита — меньше 10 млрд рублей», — приводило слова Свеженца агентство «Интерфакс».



Одновременно расширен круг полномочий регионов при реализации механизма льготного кредитования. В частности, региональные органы власти смогут самостоятельно устанавливать максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика на их территории. По предложению региональных властей будет утверждаться и доля субсидий, направляемых на льготное краткосрочное кредитование малых форм хозяйствования в каждом регионе. Как сообщает Минсельхоз, такие поправки приняты «в связи с поступлением многочисленных предложений от субъектов Российской Федерации». Тем не менее, как следует из постановления, доля субсидий должна быть не меньше доли малого бизнеса в региональном объеме продукции АПК.



В случае отсутствия потребности малого бизнеса в льготных кредитах в первом полугодии, Минсельхоз будет иметь возможность направить неиспользованный объем субсидий на иные направления льготного субсидирования в этом же регионе. Кроме того, уточнена процедура расчета суммарного размера субсидий по льготным краткосрочным кредитам. Как следует из документа, объем перечисляемой региону господдержки будет учитывать размер посевных площадей, численность общего поголовья животных и стоимость продукции сельского хозяйства, произведенной в данном субъекте.



Наконец, само понятие «малые формы хозяйствования» в правилах льготного кредитования также уточнено. Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства теперь к ним относятся не только крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребкооперативы, но и хозяйственные общества, хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельхозпродукции. В эту категорию будут попадать и закупающие сельхозсырье производственные кооперативы, годовой доход которых составляет не более 120 млн руб.



В 2017 году на льготные кредиты в бюджете было предусмотрено 21,3 млрд руб., из них 5,9 млрд руб. на инвестиционные, 15,4 млрд руб. — на краткосрочные кредиты. При этом по льготным краткосрочным кредитам уже к 31 марта сумма заявок почти в пять раз превышала объем выделенных средств, говорится в июньском «Мониторинге экономической ситуации», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. Только по этому направлению было подано около 12 тыс. заявок на общую сумму 71,6 млрд руб. По инвестиционным же кредитам все субсидии фактически были распределены к 23 апреля. Согласно материалам Минсельхоза, к 10 июля остаток субсидий по льготным инвестиционным кредитам составлял всего 641 тыс. руб., по льготным краткосрочным — 3,7 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. предусмотрено для малых форм хозяйствования.



По оценке экспертов РАНХиГС, субсидии малому бизнесу оказались нераспределенными из-за требований, предъявляемых чиновниками и банками для их получения. «Например, банки и чиновники установили одинаковые требования по оформлению документов и на кредиты более миллиарда рублей, и на кредиты в 100 тыс. руб. Договор на льготное кредитование содержит 25 страниц. Только список документов к нему занимает четыре страницы», — отмечают авторы мониторинга.

