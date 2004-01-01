Согласно оперативным данным Минсельхоза, к уборке сельхозкультур подключились все федеральные округа страны, к 8 августа намолочено 53,6 млн т зерна, что на 14% меньше показателя 2016 года. В то же время средняя урожайность по-прежнему остается выше прошлогодней — 41,8 ц/га против 35,4 ц/га в предыдущем сезоне.



Зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране обмолочены с более четверти всех площадей (12,8 млн га). В том числе в Южном федеральном округе зерно собрано с 75% посевных площадей, урожай составляет 28,2 млн т, что выше прошлогоднего показателя на 4,7 млн т. На 0,3 млн т больше собрано и на Северном Кавказе, где убрано 79% посевов зерновых. В Центральном федеральном округе обмолочено 28% к посевной площади и получено 10,7 млн т зерна. По 10% посевов убрано в Приволжском и Дальневосточном округах (урожай на текущий момент 4,1 млн т и 69 тыс. т соответственно), по 1% — в Северо-Западном и Уральском округах (12 тыс. т и 1 тыс. т).



Во всех федеральных округах, как следует из данных Минсельхоза, урожайность зерновых и зернобобовых культур превышает значения 2016-го, за исключением Сибири, где на текущий момент обмолочен 1% посевных площадей при урожайности 22,5 ц/га против 25,1 ц/га в 2016-м. В то же время в Алтайском крае, на который приходится более трети посевов округа и который является крупнейшим производителем зерна на азиатской части России, итоговый урожай зерна будет не ниже среднемноголетнего, уверен губернатор региона Александр Карлин. В среднем край ежегодно получает около 4 млн т зерна. «Ливни перемежались с очень высокими температурами, поэтому видно, какой стеной стоят хлеб и крупяные культуры. Из-за сильного ветра хлеб полег, поэтому значительную часть полей будут убирать раздельным способом, когда обмолот совершается не за один проход техники», — приводит слова Карлина пресс-служба администрации региона. Несмотря на это, по оценкам главы региона, оснований называть этот год неблагоприятным у аграриев не будет.



Средняя урожайность зерновых в ходе уборочной кампании остается высокой благодаря хорошему состоянию озимых, ранее говорил «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Прохладная и влажная погода весной сформировала высокие влагозапасы, которые сегодня конвертируются в высокую урожайность», — пояснял он. Больше вопросов сохраняется по яровым зерновым агрокультурам, в том числе в Алтайском крае, где по состоянию на конец июля были относительно невысокие влагозапасы. «Также волноваться можно за урожай кукурузы: идет задержка развития растений, а в силу того, что эта агрокультура поздняя, то в центре страны значительная ее часть может уйти под снег. И будет либо вообще не убрана, либо убрана со значительными потерями», — отмечал эксперт.



Озимая и яровая пшеница в целом по стране к 8 августа убрана с 37% посевных площадей, получено 44,8 млн т, что лишь на 2% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность пшеницы — 43,9 ц/га против 38,9 ц/га в 2016-м. Ячмень обмолочен с 22% площадей при урожайности 35,8 ц/га (в 2016-м — 29,7 ц/га), на текущий момент сбор агрокультуры составляет 6,4 млн т (в 2016-м — 9,2 млн т). Также аграрии Краснодарского, Ставропольского краев и Орловской области приступили к уборке сахарной свеклы, накопано 622 тыс. т при средней урожайности 463 ц/га (в 2016-м — 452,5 ц/га).



Итоговый сбор зерна в этом году Минсельхоз ожидает на уровне 103−105 млн т в зачетном весе, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24». Прогнозы аналитиков существенно выше официального: так, Институт конъюнктуры аграрного рынка ожидает урожай на уровне 119,5−122,5 млн т, в том числе 74−77 млн т пшеницы, 17 млн т ячменя и 15 млн т кукурузы. Не исключает превышение прошлогоднего рекордного сбора зерна в 120,7 млн т и Российский зерновой союз. «СовЭкон» оценивает перспективы сбора зерна в России в 117 млн т, в том числе 72,9 млн т пшеницы, Международный совет по зерну — в 112,3 млн т, Минсельхоз США — в 114 млн т без учета риса и показателей по Крыму.

