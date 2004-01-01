В июле 2017 года ВВП с исключением сезонного и календарного факторов уменьшился на 0,6 п. п. по отношению к июню, а прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года замедлился до 2% против 2,7% в июне 2017 года. Об этом говорится в оперативном ежемесячном обзоре Внешэкономбанка. В целом за январь-июль 2017 года ВВП к соответствующему периоду прошлого года вырос на 1,6%.



По итогам первого полугодия, согласно предварительной оценке Росстата, экономический рост в России составил 1,5% в годовом выражении, причем во втором квартале произошло его ускорение. Снижение экономической активности в июле к предыдущему месяцу, по оценке ВЭБа, обусловлено отрицательной динамикой промышленного производства, охватившей как добычу полезных ископаемых, так и обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Кроме того, негативную динамику продемонстрировали транспорт, платные услуги и чистые налоги на продукты и импорт. По словам зампредседателя ВЭБа Андрея Клепача, уверенный рост российской экономики в течение первых пяти месяцев стал для многих сюрпризом и заставил повысить оценки по году. «Однако начиная с лета мы наблюдаем определенную коррекцию в динамике макроэкономических показателей. Мы оцениваем, что в июне рост ВВП прекратился, а в июле экономическая активность стала снижаться», — сказал Клепач. Производство продукции сельского хозяйства, а также розничная торговля и строительство внесли положительный вклад в ВВП в июле, отрицательный — замедление практически всех остальных макропоказателей.



Между тем, по данным Росстата, в годовом выражении объем сельхозпроизводства в июле упал на 2,9% до 501,3 млрд руб. В июне этот показатель также уменьшился на 1,3% — тогда сокращение объема сельхозпроизводства произошло впервые с июля 2015 года. Таким образом, в январе-июле 2017-го, согласно информации официальной статистики, объем производства продукции сельского хозяйства в стране составил 2,129 трлн руб., что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года предусматривает рост АПК в 2017 году на 1,7%.



В опубликованном весной Нацдокладе за 2016 год Минсельхоз прогнозировал, что увеличение сельхозпроизводства в этом году может составить 0−1%. В том числе объем производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах «будет предположительно на 1−2% ниже достигнутого уровня 2016 года», а животноводства — на 2−2,5% выше «за счет роста показателей производства продукции птицеводства и свиноводства, на которые оказывают влияние контрсанкции». В начале августа глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что рост АПК может составить и 3,5−4%. В 2016-м прирост равнялся 4,8%.



Рост скоро восстановится

В то же время ВЭБ ожидает, что в ближайшие месяцы рост экономики должен восстановиться, во многом благодаря сельскому хозяйству. «Улучшение ожиданий в отношении урожая должно поддержать экономическую активность в третьем квартале. Кроме того, мы рассчитываем на возобновление роста потребительского спроса на фоне роста заработной платы, банковского кредита и снижения привлекательности сбережений», — отметил Клепач. Поэтому, несмотря на снижение экономической активности в июле, Внешэкономбанк сохраняет свою оценку роста ВВП в 2017 году на уровне 1,5%.



Улучшение экономической активности во втором полугодии прогнозирует и Минэкономразвития. «Восстанавливается и внутренний спрос — как потребительский (в первую очередь в сегменте товаров длительного пользования), так и инвестиционный», — говорилось в июньском обзоре министерства. По данным аналитиков ЦБ, в третьем квартале темп прироста ВВП продолжит ускоряться и, оценочно, достигнет 1,5−1,8% «на фоне возобновления тенденции к росту выпуска промышленного производства».



Сбербанк, в свою очередь, улучшил прогноз роста российской экономики в этом году до 1,7% с прежней оценки 1,2%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию банка к телефонной конференции с аналитиками. Центробанк ожидает роста ВВП в интервале 1,3−1,8%, эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли — не более 1,4%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее заявлял, что ожидает ускорения роста экономики во втором полугодии нынешнего года, и прогнозировал, что по итогам года ВВП увеличится больше чем на 2%.

