Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз мирового производства зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2017/18 на 12 млн т до 2049 млн т. Именно на такой объем увеличены ожидания российского сбора, теперь он оценивается в 124,5 млн т. В то же время, как отмечается в августовском обзоре организации, мировой урожай в этом сезоне все же будет на 4% меньше предыдущего, в связи с сокращением площадей в ряде стран и ухудшением состояния посевов. «Повышение прогноза для пшеницы (+10 млн т) и ячменя (+4 млн т), в основном, отражает более высокий, чем ожидалось ранее, урожай в Черноморском регионе, в то время как прогноз по кукурузе (-3 млн т) основан на сокращении прогнозов для Евросоюза и Китая», — говорится в обзоре.



В частности, оценка по производству пшеницы в России за месяц повышена на 9 млн т до 80 млн т, на Украине — на 2,5 млн т до 26 млн т при одновременном снижении прогноза для Канады на 2,6 млн т до 25 млн т. Ожидания по производству пшеницы в США не изменились и составляют 46,7 млн т, для Евросоюза — незначительно повышены на 0,2 млн т до 148,3 млн т. Таким образом, совокупное мировое производство пшеницы в этом сезоне составит 742,2 млн т, что на 1,6% меньше предыдущего сельхозгода. Тем не менее, отмечает IGC, «рекордные переходящие остатки смогут с лихвой компенсировать сокращение урожая, в результате чего совокупное потребление достигнет нового максимума, однако предложение мукомольной пшеницы высокого качества может быть относительно сжатым». Мировой экспорт пшеницы в новом сезоне, как ожидается, снизится на 1,9% до 171,8 млн т, почти пятая его часть придется на Россию — 32,1 млн т. В целом же, полагают аналитики IGC, Россия сможет в этом сезоне экспортировать 42,3 млн т зерна.



Продолжают повышать свои прогнозы урожая зерна и российские аналитики. Так, на этой неделе в очередной раз повысил оценки Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): согласно его обновленным подсчетам, урожай может составить 128,5−131,5 млн т против 120,7 млн т в 2016-м. В том числе сбор пшеницы в этом году ожидается на уровне 79−82 млн т (в 2016-м — 73,3 млн т), а экспорт зерна увеличится до 41,1−43,1 млн т, среди которых 30−32 млн т придется на пшеницу (в сезоне-2016/17 Россия, по данным Минсельхоза, вывезла 35,5 млн т зерновых). Аналитический центр «СовЭкон», в свою очередь, повысил свой прогноз по зерну до 127,6 млн т, в том числе пшеницы — 78,9 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 16,4 млн т, экспорт зерна прогнозируется в объеме 44 млн т. Ранее до 130,7 млн т зерна (в том числе 80,1 млн т пшеницы) повысила свой прогноз урожая зерновых аналитическая компания «ПроЗерно».



Минсельхоз России пока ориентируется на 110 млн т зерна. Однако, как признал глава министерства Александр Ткачев на оперативном совещании 21 августа, эти цифры планируется уточнить. «В Поволжье и Сибири еще только приступили к уборке, пока планируем собрать 110 млн т», — приводит слова Ткачева пресс-служба министерства. В то же время министр выразил уверенность, что ситуация на рынке зерна на сегодняшний день стабильная. «Мы не прогнозируем затоваривания внутреннего рынка, потому что на глобальном рынке прогнозируется сокращение сборов зерна в США, Канаде и странах Европы, что позволит России нарастить объемы экспорта зерновых до 40 млн т в сезоне-2017/2018», — сообщил Ткачев.



Между тем, по данным Национального союза зернопроизводителей (НСЗ), высокие прогнозные показатели валового сбора зерна в этом году на фоне избыточных переходящих остатков и падения мировых цен создают негативные предпосылки для цен на внутрироссийском зерновом рынке. Согласно мониторингу союза, падение цен, начавшееся в начале августа, на этой неделе продолжилось во всех зернопроизводящих регионах страны. В Центральном федеральном округе стоимость продовольственной пшеницы опустилась на 200−450 руб./т, фуражной пшеницы — на 500 руб./т, продовольственной ржи — на 600 руб./т, а фуражного ячменя — на 150 руб./т. На юге пшеница 3-го и 4-го классов подешевела на 425−525 руб./т, фуражная пшеница — на 750 руб./т, а кукуруза на зерно — на 300 руб./т. В Поволжье стоимость пшеницы опустилась на 250−450 руб./т, продовольственной ржи — на 750 руб./т. На Урале и в Сибири средняя цена на пшеницу снизилась на 50−250 руб./т, продовольственной ржи — на 100−400 руб./т, фуражный ячмень — 150−400 руб./т.



В связи с этим НСЗ предложил уже с 1 сентября начать зерновые интервенции, продлить срок действия нулевых экспортных пошлин на зерно до 2019 года, вывезти из Сибири зерно интервенционного фонда, а также ввести понижающие коэффициенты на железнодорожные перевозки зерна, особенно из Сибири, Урала и ряда регионов Поволжья. Ранее в августе участники рынка уже заявили о нехватке мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе, в результате чего есть случаи отказа элеваторов принимать зерно, а цены на услуги по хранению выросли на несколько десятков процентов. Как отмечал ранее «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко, проблемы с хранением, вероятно, возникнут и в других регионах. «Регионов с рекордным урожаем будет много: это и Краснодарский край, и Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Тамбовская области. И если для юга проблемы с хранением решаемы, так как сейчас идет мощный экспорт, то у Черноземья и Нижнего Поволжья, вне всякого сомнения, будут определенные проблемы с хранением», — прогнозирует Петриченко.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 24 августа зерновые и зернобобовые культуры в стране обмолочены с 46% посевных площадей, в том числе 83% посевов убрано на юге, 80% — на Северном Кавказе, 64% — в центре, 40% — Поволжье, 12% — Сибири и 10% — на Урале. На текущий момент собрано 83 млн т зерна в бункерном весе, урожайность на четверть превышает прошлогоднюю и в среднем по стране на текущий момент составляет 37,4 ц/га.

