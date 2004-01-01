К 2020 году рынок органических продуктов в России вырастет в два раза до $250 млн, говорится в докладе Союза органического земледелия, представленном в ходе выставки-ярмарки «Агрорусь». По данным исследования Института органического сельского хозяйства (FiBL), сейчас объем российского рынка оценивается в $120 млн. «Рост произойдет в первую очередь за счет органического растениеводства, а именно производства на экспорт сырья для последующей переработки за рубежом», — сказал «Агроинвестору» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.



Внутренний рынок будет развиваться меньшими темпами, полагает он. «Даже с появлением нового закона об органической продукции, который, как мы надеемся, будет принят осенью, я не думаю, что внутренний рынок органики вырастет так значительно. Для этого нужно повышение уровня потребления, а он будет увеличиваться только при росте благосостояния населения. Пока же такого определенного тренда мы не видим», — отметил Коршунов.



Что касается экспорта органической продукции, то, по его словам, потребность в сырье зарубежных производств видна уже сейчас. «Таких запросов много, и компании, выпускающие и экспортирующие органическую продукцию, сейчас стараются активно расширить свои производства», — сказал Коршунов. По данным союза, спрос западных компаний на органическую сертифицированную продукцию удовлетворен лишь на 5%. Наиболее востребованные виды продукции для экспорта -продовольственная и фуражная пшеница, кукуруза, спельта, семена и жмых подсолнечника, коричневый лен, кунжут, соя, ячмень, рожь, полба и др.



Сейчас в России по международным стандартам сертифицировано около 70 производителей органической продукции, в том числе 39 хозяйств в сфере растениеводства, девять — животноводства, два — переработки. По данным союза, в основном, это категория средних фермерских хозяйств до 1,5 тыс. га. Кроме того, появились первые российские аграрии, сертифицированные по китайским стандартам — в Приморье и Хабаровской крае. «К 2020 году число хозяйств, сертифицированных по международным стандартам, может вырасти в три-четыре раза», — уверен Коршунов. А в будущем Россия может занять 10−15% мирового рынка органической продукции.



По состоянию на конец 2015 года в России было сертифицировано как органические 385 тыс. га или 0,2% всех сельхозземель. Как говорится в ежегодном докладе FiBL, по размеру органических площадей наша страна находилась на 22-м месте в мире. В тройку лидеров входят Австралия (22,7 млн га), Аргентина (3,1 млн га) и США (2 млн га). В то же время еще в 2013 году в России насчитывалось лишь 144 тыс. га органических угодий, таким образом, только за два года их размер увеличился почти в 2,7 раза. При этом и многие другие российские аграрии соответствуют стандартам производства органик, однако не идут в сертификацию в связи с отсутствием федерального закона об органическом сельском хозяйстве. Одновременно, по данным Минсельхоза, подавляющая часть — около 98% — представленной в России продукции, заявленной как органическая, в действительности не является таковой. «Принятие федерального закона введет органику в легальное поле. Другое дело, что сам по себе закон в его нынешнем виде не снимет проблему выпуска продукции под видом органической, на самом деле не являющейся ей. Нужно будет решать вопрос с системой сертификации. Такая ситуация была в Индии: после того, как они приняли аналогичный закон, у них каждый второй сельхозпроизводитель стал органическим», — рассказывает Коршунов.



По оценке союза, более 90% сертифицированной органической продукции в России — импорт. Точных данных по вопросу ввоза и экспорта органической продукции нет, так как в российской таможенной службе такая статистика не ведется. Большинство органических продуктов в Россию поставляется из стран ЕС — Германии, Франции, Италии. Импортная сертифицированная продукция реализуется в основном в Москве и Санкт-Петербурге.



Как сообщал ранее Минсельхоз, объем продаж органической продукции в мире оценивается в $81 млрд, ежегодно рынок органического сельского хозяйства увеличивается темпами в 5−10%. «Его рост в развитых странах сдерживает отсутствие подходящих сельхозземель под органическое производство, поэтому Россия имеет большие шансы на международном рынке», — сообщала в июле пресс-служба министерства. В то же время четко прописанных стандартов органической продукции не существует. В ряде регионов, в том числе в Воронежской области, Краснодарском крае, Ульяновской области, действуют местные законы об органическом сельском хозяйстве. 25 апреля президент Владимир Путин призвал ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона об органическом земледелии. После этого глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что текст будет внесен в парламент в течение двух месяцев, однако до настоящего времени этого не произошло.

