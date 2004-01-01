Рост ВВП в августе ускорится и превысит 2%, по итогам года показатель также окажется больше прогнозируемого уровня в 2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Когда мы первый раз озвучивали прогноз роста ВВП на 2% на 2017 год в конце декабря 2016 года, прогнозы на рынке были около 1%, никто не верил в то, что российская экономика может начать такой активный рост. Во втором квартале мы имели 2,5% роста», — цитирует его ТАСС.



Ранее ведомство сообщило, что в июле в годовом выражении экономика прибавила 1,5%, что хуже показателей июня (2,9%) и мая (3,5%). На замедление повлияла слабая динамика сельского хозяйства, промышленности и торговли, которая отчасти была компенсирована увеличением темпов роста в строительстве, уточняет Минэкономразвития. При этом министерство обращает внимание, что июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда. По словам Орешкина, экономика восстанавливается, и встала в фазу устойчивого роста.



При этом, как ранее писал «Агроинвестор», согласно прогнозу Внешэкономбанка, в ближайшие месяцы рост экономики должен восстановиться во многом благодаря сельскому хозяйству. «Улучшение ожиданий в отношении урожая должно поддержать экономическую активность в третьем квартале», — отмечал зампред ВЭБа Андрей Клепач.



В прошлом месяце производство сельхозпродукции снизилось на 2,9% к аналогичном периоду 2016 года, по итогам января-июля — на 0,7%, следует из данных Росстата. Отрицательная динамика в агросекторе фиксировалась два месяца подряд, причем в июне отрасль ушла в минус впервые с июля 2015-го. В июне и июле выпуск продукции сельского хозяйства сдерживался из-за более позднего начала уборочных работ, поясняет Минэкономразвития. Их старт в среднем на две-три недели сдвинулся из-за неблагоприятных погодных условий — низкой температуры и интенсивных осадков в ряде регионов. В результате показатели сбора многих агрокультур существенно отстают от календарного графика, отмечает ведомство. Постепенное сокращение отставания должно положительно сказаться на объеме производства продукции сельского хозяйства, Минэкономразвития ожидает улучшения ситуации в отрасли уже в августе-сентябре.



По данным Минсельхоза на 28 августа, объем сбора зерна превысил результат аналогичной даты прошлого года, урожай рапса также уже больше, чем в это время год назад (431,4 тыс. т против 344,2 тыс. т), хотя убранная площадь (200 тыс. га) на 40,7 тыс. га меньше. Показатели темпа сбора сои тоже выше прошлогодних: тогда в это время с 30,5 тыс. га получили 61,2 тыс. т, в этом году агрокультуру уже убрали на 41,2 тыс. га, намолотив 83 тыс. т. Также есть небольшое превышение результата прошлого года по сахарной свекле, она выкопана на 80,6 тыс. га (79,1 тыс. га в 2016-м), получено 3,5 млн т корнеплодов (3,4 млн т). А вот по сбору картофеля и овощей в сельхозорганизациях и КФХ отставание от аналогичного периода прошлого года довольно существенное. Первый выкопан на 27,7 тыс. га по сравнению с 46,4 тыс. га в 2016-м, урожай составляет 704,3 тыс. т против 1,1 млн т. Овощи убраны на 42,9 тыс. га (60,5 тыс. га), получено 721,2 тыс. т (1,2 млн т).



Причиной снижения результатов сельхозпроизводства в первом полугодии и особенно в июле стали крайне неблагоприятные погодные условия второй половины весны и первой половины лета. К тому же на сравнительные показатели влияет рекордный урожай зерновых, собранный в прошлом году, прокомментировал «Агроинвестору» аналитик «Финам» Алексей Коренев. «Начало лета оказалось еще более суровым, чем окончание весны. Низкие температуры и постоянные дожди спровоцировали более позднее вызревание плодоовощных агрокультур и даже посеяли определенный пессимизм среди производителей, — отмечает он. — Впрочем, столь же аномально благоприятные погодные условия второй половины лета позволяют надеяться, что итоговый урожай фруктов и овощей все же не будет значительно хуже прошлогоднего. Однако на показатели динамики сельского хозяйства в первые семь месяцев более поздний сбор повлиял значительно». Если в сентябре не будет аномально плохих погодных условий, то итоговое снижение урожая будет не так заметно, как по итогам полугодия, добавляет Коренев.



Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года предполагает, что в этом году агросектор вырастет на 1,7%. Согласно Нацдокладу Минсельхоза, увеличение сельхозпроизводства в этом году может быть на уровне 0−1%. В том числе объем продукции растениеводства в сопоставимых ценах снизится на 1−2% по сравнению с 2016-м, а в животноводстве будет прирост на 2−2,5%. В начале августа глава агроведомства Александр Ткачев говорил, что АПК может прибавить 3,5−4% после 4,8% в прошлом году.

