 Минсельхоз США вновь повысил прогноз урожая пшеницы в России — Агроинвестор
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Аналитика
Минсельхоз США вновь повысил прогноз урожая пшеницы в России
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
сентябрь 2017
Оценка валового сбора увеличена до 81 млн тонн
Урожай зерна в этом году в России может достичь 134 млн тонн
Фото: Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем сентябрьском обзоре повысила прогноз урожая пшеницы в России еще на 3,5 млн т до 81 млн т без учета Крыма. В августе оценка была увеличена на 5,5 млн т, в июле — на 3 млн т, в июне — на 2 млн т. В основном благодаря России прогноз мирового производства пшеницы повышен на 1,7 млн т до 744,8 млн т.

Вместе с Россией ожидания валового сбора увеличены для Турции — на 500 тыс. т до 20 млн т. В остальных ключевых зернопроизводящих странах прогноз остался либо на уровне предыдущего месяца, либо понизился. Так, ожидаемый урожай в Австралии сокращен на 1 млн т до 22,5 млн т, в странах Евросоюза — на 690 тыс. т до 148,9 млн т. Для США и Канады прогноз не изменился и по-прежнему составляет 47,3 млн т и 26,5 млн т, для Китая и Индии — также сохранен на уровне 130 млн т и 96 млн т.

При этом прогноз мировой торговли пшеницей практически не изменился, оставшись на уровне 179,4 млн т. «Уменьшенный прогноз импорта со стороны Ирана и Турции более чем перекрывает увеличение спроса Индонезии. Экспорт снижен для Австралии и Евросоюза, однако увеличен для России, Турции и Украины», — говорится в обзоре FAS USDA. Так, перспективы экспорта из России повышены на 1 млн т до 32,5 млн т, из Украины — на 500 тыс. т до 16,5 млн т. «В течение последних пяти лет Россия является растущей силой на экспортном рынке. С рекордным урожаем и массивными переходящими запасами Россия, как ожидается, станет мировым лидером в торговле пшеницей и установит новый рекорд своего экспорта», — отмечается в обзоре.

При этом для Австралии прогноз экспорта уменьшен на 1 млн т до 21 млн т в связи с сокращением урожая и более низкими, чем ожидалось, переходящими запасами, для Евросоюза — также на 1 млн т до 28,5 млн т из-за «меньшего урожая, низких первоначальных темпов экспорта и растущей конкуренции со стороны России». Оценки внешней торговли США в этом месяце не изменились. «Несмотря на уверенное начало года, экспорт американской пшеницы уменьшится [по сравнению с предыдущим сезоном] в связи с сокращением урожая и большими запасами конкурентов. При этом экспортные контракты США в первые три месяца маркетингового года 2017/18 сравнимы с аналогичным периодом прошлого года», — поясняют аналитики FAS USDA.

Также сразу на 2 млн т до 20,5 млн т повышен прогноз производства ячменя в России, практически на аналогичную величину вырастет и совокупный мировой сбор этой агрокультуры. Что касается кукурузы, то ее сбор в нашей стране в текущем сезоне оценивается в 16 млн т — на 1 млн т меньше августовского прогноза, как следствие — прогноз российского экспорта уменьшен на 500 тыс. т до 6 млн т. Мировое производство кукурузы, по данным аналитиков Минсельхоза США, снизится по сравнению с предыдущим сельхозгодом почти на 39 млн т до 1032 млн т. Прогноз производства овса в России сохранен на уровне 4,9 млн т, ржи — 2,5 млн т.

Согласно данным Минсельхоза, к 12 сентября зерновые и зернобобовые агрокультуры в России обмолочены с 70,3% посевных площадей, получено 107,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности на 18% выше прошлогодней (31,9 ц/га). В том числе собрано 74,8 млн т пшеницы (убрано 76% посевов), 19,1 млн т ячменя (83,1%), 1,3 млн т кукурузы (8,4%), 54,1 тыс. т риса (4,6%). В Крыму урожай зерновых составляет 1,7 млн т при 96,7% убранных площадей, в том числе пшеницы — 979 тыс. т, 582 тыс. т ячменя и 1 тыс. т кукурузы. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует общий валовой сбор зерна в России в 133 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. Согласно прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка, урожай зерна может составить 131−134 млн т, в том числе 81−84 млн т пшеницы. Общий вывоз зерна, как считают эксперты ИКАР, может достичь 41,5−44 млн т. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивает производство зерна в 132 млн т, в том числе 80,65 млн т пшеницы, Российский зерновой союз - также в 132 млн т, в том числе 80 млн т пшеницы.

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