К 13 сентября с начала производственного сезона в России выработано более 1 млн т свекловичного сахара, сообщает Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар). К настоящему времени работают 69 сахарных заводов из 75, суточная выработка сахара составляет около 43 тыс. т. В 2016 году первый миллион сахара был получен 19 сентября. «Выработка второго миллиона займет, по оценке Союзроссахара, 21 день и ожидается к 3 октября текущего года, что на пять дней раньше прошлого года», — говорится в сообщении союза.

По данным Минсельхоза, к 13 сентября сахарная свекла выкопана с 20% площадей, получено 10,3 млн т корнеплодов, что на 17% больше, чем на аналогичную дату 2016-го. Уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Средняя урожайность составляет 417,7 ц/га против 435 ц/га в 2016-м.

В 2016 году урожай сахарной свеклы оказался рекордным, на 32% превысив уровень 2015-го и составив 51,4 млн т. В результате было выпущено 6,2 млн т сахара с учетом его производства из мелассы. В этом сезоне с учетом расширения посевных площадей на 6% Союзроссахар прогнозирует производство сахара на уровне 6,3−6,5 млн т, сообщал председатель правления союза Андрей Бодин. По его словам, в южных регионах страны сахарная свекла сейчас находится в хорошем состоянии, однако все решат сентябрь и октябрь. «Погода в этом месяце будет существенно влиять на растения, урожайность которых при благоприятных условиях может прибавить до 100 ц/га, в октябре же начнется уборка, и если будут дожди, то есть риск свеклу просто не убрать», — пояснял Бодин «Агроинвестору».

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует производство сахара на уровне не ниже предыдущего года. «А, возможно, и выше — до 6,5 млн т», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Глава Минсельхоза Александр Ткачев оценивает урожай сахарной свеклы в этом году до 52 млн т, что позволит произвести до 6,5 млн т сахара. Таким образом, по итогам сезона, как ожидает министерство, Россия сохранит мировое лидерство по производству свекловичного сахара, завоеванное в прошлом сельхозгоду.

Падение цен и неравные условия в ЕАЭС

В то же время внутренняя потребность страны в сахаре составляет 5,8−5,9 млн т. «Также сохраняется импорт белого сахара из Белоруссии и других стран в размере 250−350 тыс. т. Таким образом, даже если производство в России в сезоне-2017/18 будет на уровне 6,2 млн т, формируется экспортный потенциал минимум 600 тыс. т, который нужно куда-то вывозить», — отмечает Иванов.

В результате перепроизводства оптовые цены на сахар в России стабильно снижаются, особенно резкое падение зафиксировано в последние два месяца. Так, как сообщил Ткачев РИА «Новости», с 1 августа 2017 года оптовые цены на сахар упали на 44%, с 44 руб./кг до 26 руб./кг — уровня 2014 года. Одна из причин такого снижения — беспошлинный импорт сахара Белоруссией и Казахстаном, которые закупают сахар-сырец в третьих странах, прежде всего в Бразилии, Таиланде и ЕС, перерабатывают его и везут в Россию, указал министр. По словам Ткачева, фактически это создает ограничения для экспорта российского сахара на территорию двух стран, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей сахарной свеклы в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов. По оценке Минсельхоза, российская сахарная отрасль теряет от таких действий Белоруссии и Казахстана 70−80 млрд руб.

Для выравнивания условий хозяйствования на территории стран ЕАЭС Минсельхоз намерен выйти с предложением принять единые правила импорта сахара на территории союза, а также изъять белый сахар из перечня товаров, разрешенных к перемещению для переработки в режиме свободной экономической зоны и свободного таможенного склада. Еще одним вариантом регулирования рынка сахара в ЕАЭС может стать согласование ежегодной квоты каждой страны на импорт сахара-сырца с ограничением по времени возможного ввоза, отмечает Иванов. По его оценке, отмена беспошлинного импорта белого сахара во всех странах ЕАЭС и ограничение импорта сырца позволит стабилизировать рынки сахара и сократить внутрисезонную ценовую волатильность. «Урегулирование ситуации позволит расширить рынки сбыта для производителей свекловичного сахара всех стран ЕАЭС, включая Россию, а также приведет к небольшому росту среднегодовых внутренних цен, после провала последних месяцев и лет», — считает Иванов. Кроме того, по его словам, существующие неравные условия в ЕАЭС грозят значительным сокращением площадей сева сахарной свеклы в 2018 году на уровне 20−30% во всех странах союза. «Если будет отменен беспошлинный импорт из третьих стран и ограничен ввоз сырца, то это приведет лишь к некоторой коррекции посевов вниз на 5−10%", — полагает эксперт.

Пока же нынешние цены грозят убыточностью ряду сельхозпроизводителей. Как сообщил департамент сельского хозяйства Орловской области, оптовая цена на сахар в ЦФО к 10 сентября составляла 24,5−25,5 тыс. руб. за тонну. «Прогнозируется ее снижение до 19 тыс. руб./т, в этом случае закупочная стоимость сахарной свеклы может упасть до 1,5 тыс. руб./т. Для некоторых хозяйств это означает убыточность производства», — констатировал ТАСС представитель орловского агродепартамента.

За сезон 2016/17 (с августа по июль) российский экспорт сахара составил 329 тыс. т, поставки осуществлялись в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Киргизию, Афганистан, Грузию, Сирию и Туркмению. По оценке Минсельхоза, потенциальными рынками сбыта российского сахара являются страны СНГ, а также Китай.