По итогам 11 месяцев масличного сезона-2016/17 (сентябрь-июль) Россия экспортировала рекордные 2,05 млн т подсолнечного масла с учетом стран Таможенного союза, сообщает информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ». Таким образом, объем вывоза на 41% превысил показатель аналогичного периода предыдущего сельхозгода.

«Увеличение объемов экспорта данного продукта из страны до рекордных значений объясняется преимущественно рекордными объемами производства семян подсолнечника (по данным Росстата, урожай вырос на 19% до 11 млн т), а также активным спросом на российское подсолнечное масло со стороны Ближнего Востока и Северной Африки, в основном Турции, Египта и Ирана», — прокомментировала «Агроинвестору» аналитик масличных рынков «АПК-Информ» Елена Карасик. За 11 месяцев сезона-2016/17 основным импортером подсолнечного масла из России стала Турция, закупившая 25% от общего объема. Также среди основных стран-покупателей можно назвать Египет (15%), Иран (9%), Узбекистан (5%) и Китай (5%). Страны Таможенного союза закупили 11% от общего объема экспорта российского подсолнечного масла. По итогам сезона, согласно прогнозу «АПК-Информ», экспорт подсолнечного масла из России может составить рекордные 2,1 млн т. В наступившем сезоне-2017/18 экспорт российского подсолнечного масла ожидается на аналогичном уровне.

Одновременно рекордная динамика наблюдается и в экспорте семян подсолнечника. По итогам сезона-2016/17 он ожидается на уровне 330 тыс. т — более чем в 10 раз выше показателя пять лет назад (в сезоне-2012/13 — 31,1 тыс. т). С сентября 2016-го по июнь 2017-го Россия поставила на внешние рынки 319 тыс. т маслосемян. Однако в наступившем сезоне вывоз подсолнечника может сократиться. «Если будет удовлетворено обращение Масложирового союза России о повышении экспортной пошлины на семена подсолнечника на 10%, то, вероятнее всего, их вывоз в дальнейшем снизится. В этом случае, по прогнозам «АПК-Информ», в 2017/18 маркетинговом году данный показатель может составить около 100 тыс. т», — отметила Елена Карасик.

Обращение об экстренном повышении на 10% вывозной пошлины на семена подсолнечника Масложировой союз отправил в Минэкономразвития летом этого года. По мнению союза, такая мера необходима «в целях устранения сложившегося диспаритета экспортных цен и критических рисков для масложировой отрасли». В 2016 году Россия снизила экспортную пошлину на семена подсолнечника до 6,5% по обязательствам перед ВТО, что стимулировало внешние продажи семян и «поставило под угрозу дальнейшее развитие масложировой отрасли», отмечалось в письме. Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор союза Михаил Мальцев, из-за снижения пошлин экспортировать подсолнечник стало на 12% выгоднее, чем его перерабатывать. По словам Мальцева, загрузка производственных мощностей МЭЗов на сегодняшний день составляет около 57%. «В последние несколько лет из-за валютной волатильности и изменения цен на мировом рынке сырья маржа масложирового сектора в большей степени концентрировалась у поставщиков семечки, а не МЭЗов», — отмечала в свою очередь начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

По данным учета фитосанитарных сертификатов, выданных Россельхознадзором, экспорт из России семян подсолнечника с июля 2016 года по июнь 2017-го вырос в четыре раза до 418 тыс. т со 115 тыс. т, вывезенных годом ранее. Список импортеров расширился на девять стран, в частности 20 тыс. т было поставлено во Францию, 11 тыс. т — в Румынию, по 4 тыс. т — в Испанию и Италию. Первое место по объему закупок сохранила за собой Турция, нарастившая ввоз в семь раз до 233 тыс. т. С 1 июля 2017 года экспорт семян подсолнечника продолжил расти, увеличившись к 21 августа вдвое до 11,6 тыс. т, сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна. В то же время, по мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниила Хотько, в дальнейшем экспорт подсолнечника значительно не прибавит. «Рост поставок подсолнечника за рубеж в завершившемся сезоне был обусловлен тем, что Турция вводила ограничения на импорт масла в марте-апреле и компенсировала это закупкой сырья. Сыграло свою роль и падение внутрироссийской цены в начале 2017 года, в связи с чем весной южным производителям продать семечку на экспорт было выгоднее», — говорил Хотько. Но уже с мая внутренний рынок платил за подсолнечник больше, отмечал эксперт.