В Москве начала работу VI отраслевая бизнес-конференция Russian Crop Production-2017/2018 - «Растениеводство: технологический импульс нового сезона». Конференция организована журналом «Агроинвестор» при поддержке Министерства сельского хозяйства России.

Russian Crop Production-2017/18 — ведущая площадка для профессионалов отраслевого сообщества, реализовавших современные технологические решения в своих агрохолдингах, крупнотоварных и фермерских хозяйствах.

На конференции зарегистрировались более 200 компаний-участников: крупнейшие агрохолдинги, лидеры рынков пшеницы, подсолнечника, кукурузы, сои и сахарной свеклы, кормов, круп, растительных масел и сахара; участники рынка техники и оборудования, семян, средств агрохимии и удобрений; руководители и специалисты научных организаций; эксперты, аналитики и профессиональные консультанты по растениеводству.

«Участники конференции контролируют и обрабатывают 4 500 000 гектаров сельхозземель. Средний земельный банк каждого участника, занимающегося сельхозпроизводством, превышает 90 000 гектаров. Эти компании обладают реальной рыночной силой, во многом определяя «расстановку сил» на своих рынках и в регионах, где ведут операционную деятельность», — говорит Николай Лычёв, главный редактор проекта «Агроивестор». На конференции «Агроинвестор» впервые представит ежегодный рейтинг «Лидеры российской пашни», которому нет аналогов на рынке. В него вошли 22 крупнейших агрохолдинга по площади земель в обработке. Презентация рейтинга состоится в 11:00.

В течение дня работы конференции ее участники обсудят место растениеводства в агрогоспрограмме и меры федеральной поддержки; прогнозы на сезон-2017/18 — посевы, сбор, урожайность, экспорт, цены; ситуацию на рынках стратегически важных полевых агрокультур; трансформацию растениеводства под влиянием мировых трендов в ближайшие 10−15 лет; техническую модернизацию растениеводства; влияние технологической революции на российское растениеводство и многое другое.

В программе заявлена «Лидер-панель», в которой примут участие топ-менеджеры крупных аграрных операторов в сфере растениеводства: компаний «АгроТерра», «Русагро», «Эконива», «Черкизово» «Агро-Инвест», «Доминант», АСБ, «Агро-Белогорье», АФГ Националь, Красный Восток Агро, «Солнечные продукты» и других.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте www.agroinvestor.ru/conference/27074/program/

О журнале «Агроинвестор»

«Агроинвестор» — первый и единственный в России федеральный проект для профессионалов АПК. Учрежден в 2008 году. Входит в одну группу изданий с деловой газетой «Ведомости», журналами Harvard Business Review, National Geographic и др. Аудитория: акционеры и топ-менеджмент крупнейших федеральных и региональных агрохолдингов; инвестиционных, управляющих компаний; частные инвесторы; поставщики техники, оборудования, технологий для АПК; главы независимых аграрных хозяйств и компаний — производителей продовольственных товаров; банки, консалтинговые, лизинговые и страховые компании.