В следующем году общий урожай зерна может заметно снизиться, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Рекорды сбора по многим зерновым агрокультурам в 2017-м привели к значительному падению цен, что не может не повлиять на площади сева в 2018 году, сообщил он, выступая на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, организованной журналом «Агроинвестор».

По данным Минсельхоза на 21 сентября, собрано 117,7 млн т зерна. Всего может быть произведено свыше 134 млн т, прогнозирует Петриченко. В прошлом году урожай составил 120,6 млн т. «Это исторический рекорд по сбору зерна в целом, — акцентировал эксперт. — Ожидаются рекорды и по отдельным агрокультурам». В первую очередь это касается пшеницы — около 82 млн т (73,3 млн т в 2016-м), кукурузы — более 16 млн т (15,3 млн т), зернобобовых — 3,9 млн т (2,9 млн т) и гречихи — 1,7 млн т (1,2 млн т). Кроме того, прогнозируются высокие урожаи ячменя — 20,3 млн т (17,9 млн т в 2016-м), овса — 5,5 млн т (4,7 млн т), ржи — 2,6 млн т (2,5 млн т) и риса — 1,09 млн т (1,08 млн т). Уменьшение сбора произойдет по тритикале — на 20% (с 620 тыс. т в 2016 году до 495 тыс. т в этом), и просо — на 42% (с 630 тыс. т до 374 тыс. т). «Высокое производство по многим агрокультурам отразится на структуре посевов и урожая в следующем году, — говорит Петриченко. — Руководители сельхозпредприятий должны задуматься, хотят ли они производить столько гороха или гречихи, учитывая, что цены на эти позиции уже обвалились и вероятно продолжат падать».

Цены на зерно на внутреннем рынке не поддерживает текущий курс рубля. По мнению эксперта, такой курс «неудобен для экономики». По оценке Российского зернового союза (РЗС), ценовые уровни в этом сезоне в среднем на 40% ниже, чем в 2016/17 сельхозгоду. «В последние годы рентабельность производителей зерна была очень хорошей, и, например, по Югу доходила до 100%, — отметил президент союза Аркадий Злочевский. — В этом сезоне растениеводов ждет резкое ухудшение экономики». Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько полагает, что несмотря на падение цен значительного снижения доходности аграриев не случится. «Мы видим некоторую «просадку» по Югу и Центру, но не радикально», — сказал он. По слова эксперта, в сезоне-2017/18 случилась «редкая вещь»: затраты на многие средства производства остались на прошлогоднем уровне, при этом произошел рост урожайности. Отсутствие повышения издержек и увеличение сбора с гектара частично компенсирует падение цен, уверен эксперт.

По данным «ПроЗерно», пшеница четвертого класса сейчас стоит около 6,7 тыс. руб./т (8,4 тыс. руб./т — годом ранее), пятого класса — 5,6 тыс. руб./т (7,3 тыс. руб./т), ячмень — 6,2 тыс. руб./т (7 тыс. руб./т), гречка-ядрица — 19−20 тыс. руб./т (34 тыс. руб./т). При этом экспортные цены на 6−7% выше среднего уровня прошлого сезона. Так, за ячмень дают $183/т, пшеницу — $190/т, кукурузу — $165/т (все цены FOB Черное море).