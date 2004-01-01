Во второй половине 2017 года в России ожидается увеличение среднедушевого потребления всех видов кондитерских изделий до 24,2−24,5 кг в пересчете на год, говорится в прогнозе Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В июне потребление сладостей находилось на уровне 24 кг/чел. в пересчете на год, что соответствовало показателям начала года и конца 2016-го. «Во втором полугодии 2017 года для кондитерской отрасли России складываются наиболее благоприятные обстоятельства за последние три года», — констатируется в исследовании.



Так, если в июне 2017 года, как и в конце 2016-го, потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и т. д. ) составляло 9,4 кг/чел. в год, то во второй половине 2017-го оно может вырасти до 9,5−9,6 кг/чел. Потребление тортов и пирожных в среднем по стране будет находиться на уровне 2−2,1 кг/чел. по сравнению с 1,9 кг в 2016-м. Потребление карамели, как ожидается, сохранится на уровне 1,2−1,3 кг/чел., а прочих сахаристых кондитерских изделий может вырасти с 6,7 кг/чел. в начале этого года до 6,8 кг.







Показатели потребления меняются не только в объеме, но и по своей структуре — покупатели начинают выбирать более дорогие виды продукции, например, шоколад, отмечают авторы исследования. Если в конце 2016-го каждый житель страны в среднем съедал по 4,4 кг шоколадных изделий в пересчете на год, то в июне — уже 4,7 кг, а во второй половине текущего года этот показатель может вырасти до рекордных 4,8−5 кг.



Восстановление потребительских привычек

«С начала 2017 года наблюдалось постепенное восстановление потребительских привычек после двух кризисных лет, когда из-за резкого роста цен на большинство сладостей и падения покупательной способности в целом в стране происходило заметное сокращение потребления кондитерских изделий», — констатирует ЦИКР. Одна из основных причин — розничные цены, которые с начала года практически перестали расти. В августе цены на кондитерские изделия увеличились на 1,9% в годовом выражении, что ниже инфляции и существенно меньше того роста в 15−25%, который наблюдался в течение последних двух лет.



В связи с высокими ожиданиями по урожаю агрокультур цены на некоторые виды сырья для кондитеров даже снизились, что приводит к уменьшению себестоимости производства на некоторые виды сладостей и к коррекции потребительских цен. Так, по данным Минсельхоза, к 27 сентября оптовые цены на сахар с начала года упали на 23% до 26,08 руб./кг. «Цены на сахар на конец сентября в опте опустились до уровней 2014 года. Похожая ситуация и с ценами на муку. Также в текущем году ожидаются рекордные сборы подсолнечника. Мировые цены на какао находятся на минимальных за последние пять лет уровнях», — напоминается в исследовании.



Экспортные продажи кондитерских изделий в январе-июле выросли на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 211 тыс. т на сумму $424 млн. Наилучшую динамику демонстрировал сегмент шоколадных кондитерских изделий (+6,8%), с начала года за рубеж поставлено 77,1 тыс. т на $227,8 млн. Внешние продажи сахаристых кондитерских изделий увеличились на 1,2% до 28,7 тыс. т, в то время как отгрузки мучных кондитерских изделий, напротив, немного снизились — на 0,14% до 104,6 тыс. т. Импорт кондитерских мучных изделий за первые семь месяцев 2017 года вырос на 21,6%, в июле их было ввезено 10,7 тыс. т, что на 38% больше июля 2016-го.



«Восстановление потребления сладостей, благоприятная конъюнктура цен на основное кондитерское сырье, рост экспортных продаж — все эти факторы должны привести к заметному увеличению выпуска кондитерских изделий по итогам текущего года», — заметила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. Однако, по ее словам, существенное увеличение объемов потребления сладостей маловероятно. «Скорее, покупатели будут понемногу переключаться на более дорогие виды кондитерских изделий», — полагает она.



По данным Росстата, выпуск кондитерских изделий в России в январе-августе составил 2,3 млн т, что на 2,3% больше аналогичного периода 2016-го. Производство шоколадных и сахаристых кондитерских изделий за первые восемь месяцев 2017 года выросло на 4,1% до 1,1 млн т. Наиболее высокая динамика производственных показателей отмечалась в сегменте шоколадных изделий, до +20% в отдельные месяцы года. Продажи кондитерских изделий в течение августа выросли на 1,7%, а запасы — на 5,2%. Потребление сахара (включая кондитерские изделия в пересчете на сахар) по итогам 2016 года, согласно данным Минсельхоза, составляло 39,4 кг/чел. при рекомендованной норме 24 кг.

