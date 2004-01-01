Реальные объемы производства картофеля в России могут оказаться существенно ниже официальных данных, показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Так, согласно ее предварительным итогам, посевные площади картофеля с 2006 года уменьшились на 33% и в 2016-м составляли 1,43 млн га. Сокращение произошло за счет хозяйств населения, на которые приходится три четверти всех посевов в стране и площади в которых в прошлом году составили 1,08 млн га.



Между тем, по данным Росстата, в 2016 году посевная площадь картофеля в России составляла 2,05 млн га, в том числе в хозяйствах населения — 1,71 млн га. «При пересчете с учетом вновь поступивших данных реальные объемы производства картофеля в хозяйствах всех категорий в 2016 году могут составить порядка 23 млн т, или на 8 млн т меньше, чем данные, представленные Росстатом в марте 2017 года», — подсчитал Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Согласно Росстату, в 2016 году валовой сбор картофеля составил 31,1 млн т.



Средняя урожайность картофеля в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — 12 т/га, максимум 15 т/га, таким образом уменьшение посевных площадей в переписи означает сокращение валового сбора на 7,5−8,5 млн т, подтвердил расчеты ИКАР исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Эту дельту можно смело убирать из того виртуального урожая Росстата. Правильно ориентироваться на площади и сборы в товарном секторе — и здесь мы с Росстатом согласны в отношении урожая товарного картофеля в прошлом году — 6,8 млн т. Что же касается ЛПХ, то этот сектор является настолько «серым», то делать здесь какую-то аналитику невозможно», — сказал «Агроинвестору» Красильников. По его словам, в предыдущие годы Росстат показывал валовые сборы, доходившие почти до 34 млн т, как это было в 2015-м. «И понятно, что эти цифры явно взяты из воздуха», — считает эксперт.



Как отмечают аналитики ИКАР, вопрос уточнения данных о площадях посадки и объемах производства картофеля стоял давно. «На протяжении многих лет эксперты говорят о значительной переоценке доли хозяйств населения на рынке», — отмечается в сообщении. Как показали предварительные итоги сельхозпереписи, за последние 10 лет доля личных подсобных хозяйств в производстве картофеля снизилась с 89% до 76% при одновременном увеличении доли сельхозорганизаций с 7% до 14%, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей — с 4% до 10,5%. Согласно же данным Росстата, доля хозяйств населения в 2016 году составляла 83%, сельхозорганизаций — 9%, КФХ — 7%.



«Как минимум на протяжение последних пяти лет мы говорим о том, что доля ЛПХ по картофелю и овощам открытого грунта в данных Росстата завышена и не соответствует действительности. Причем, я думаю, что реальная доля ЛПХ может быть еще меньше того, что показала перепись», — не исключает Красильников. По его словам, такой вывод можно сделать из ситуации на рынке, где на ресурсное обеспечение и наличие продукта на прилавках хозяйства населения уже практически никак не влияют. «Я считаю, что даже те проценты, которые сейчас показывает Росстат, завышены. Скорее всего, доля ЛПХ находится на уровне 60%, и их доля будет продолжать снижаться», — уверен Красильников.



По данным Минсельхоза, в 2017 году картофель в сельхозорганизациях и КФХ занял 297 тыс. га, с 73% из них к настоящему времени урожай уже убран. Накопано 5,1 млн т клубней (в 2016-м к этой дате было 5,3 млн т), урожайность на 11% превышает прошлогоднюю и составляет 23,5 т/га. Тем не менее, по прогнозу Картофельного союза, валовой сбор картофеля в этом году в сельхозорганизациях и КФХ снизится с прошлогодних 6,8 млн т до 6,5−6,7 млн т. «Из-за погоды, которая сейчас стоит, и прогнозов на ближайшие дни есть опасения, что в ряде регионов у сельхозорганизаций картофель просто останется в полях. Кроме того, специфические погодные условия в течение этого лета скажутся на качестве урожая. В то же время урожайность по базовым регионам — Брянская, Тульская области — выше уровня прошлого года, что позволит частично компенсировать сокращение посевных площадей в этом году», — сказал Красильников. По данным Росстата, посевные площади картофеля в сельхозорганизациях в 2017-м сократились на 12,5% до 170,6 тыс. га, в КФХ — на 15% до 126,5 тыс. га.

