Турция изменила порядок импорта сельхозпродукции из России: с 9 октября счета-фактуры на поставки нужно заверять в офисах торгового представительства Турции или его подразделениях в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо турецких чиновников, затем эту информацию ряду российских СМИ подтвердили Минсельхоз и Минэкономразвития; торговое представительство России в Турции также ее получило. По новым правилам будут ввозиться нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, подсолнечный жмых и твердая пшеница. Уже отправленных грузов изменения не касаются. Необходимость заверения счетов, очевидно, удлинит сроки оформления сделок, но пока непонятно — насколько, кроме того, экспортерам придется платить консульский сбор. Насколько в целом осложнится работа российских экспортеров, станет понятно в течение несколько дней.



Минсельхоз в ближайшее время проведет переговоры по этому вопросу с турецкими властями, при этом он отмечает, что новые правила нельзя считать ограничением поставок, пишет «Коммерсантъ». Однако, по данным Bloomberg Турция в дальнейшем может сократить число поставщиков российского продовольствия из-за того, что наша страна ранее аккредитовала только девять турецких предприятий для поставки овощей. Минэкономразвития уже обратилось в компетентные ведомства Турции с просьбой дать разъяснения о сути и причинах введения нового порядка при экспорте, знают «Ведомости».



Это не первый случай, когда Турция меняет правила ввоза продовольствия из России. Так, в марте этого года страна ограничила поставки пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, отменив по ним беспошлинный режим для России. В результате пошлина по пшенице стала фактически заградительной — 130%. В мае после переговоров президентов двух страны — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана — ограничения были сняты, однако вскоре экспортеры сообщили, что Турция ввела квоты на поставки российской пшеницы и подсолнечного масла. Ряд экспертов и участников рынка склонялись к мнению, что подобные действия — реакция на то, что наша страна не разрешает импорт турецких томатов.



Эмбарго на импорт сельхозпродукции из Турции было введено осенью 2015 года после того, как турецкие военные сбили российский Су-24. Под санкции попали продукты, составляющие более 60% турецкого экспорта в Россию, в частности томаты, лук, капуста, огурцы, цитрусовые и др. Общий товарооборот двух стран после ухудшения отношений сократился практически вдвое — с $32 млрд в 2014-м до $16,9 млрд в 2016 году. В том числе продажи продовольствия из России в Турцию за этот период уменьшились с $2,1 млрд до $1,8 млрд, а из Турции в Россию — с $1,1 млрд до менее чем $0,5 млрд. Потери России из-за противостояния с Турцией могут составить $1,3−1,5 млрд, говорилось в апрельском обзоре экономической ситуации, подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академией внешней торговли. В такую сумму эксперты оценивали потенциальный ущерб от введенных Турцией ограничений на импорт зерна, растительного масла и другой сельхозпродукции.



Россия начала постепенно снимать ограничения на ввоз турецкого продовольствия с октября 2016 года, разрешив поставки цитрусовых, с марта по сентябрь 2017-го был разрешен импорт лука, цветной капусты, брокколи, огурцов, яблок, винограда, салата и др. Также на прошлой неделе стало известно, что на наш рынок вернутся и турецкие томаты. Первые поставки могут начаться уже в этом месяце и продлиться до весны 2018 года. Правда, глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что может быть ввезено только 50−60 тыс. т. Ранее российские власти не раз говорили, что ограничения на импорт турецких томатов необходимо сохранить, чтобы наши инвесторы, вложившие средства в создание тепличных комплексов, успели реализовать проекты и не разориться. Конкурировать на равных с более дешевой турецкой продукцией им будет сложно. Затем обсуждался вопрос ее ограниченного допуска, в частности, речь шла о возможности поставок в межсезонье или ввозе томатов для переработки, причем только с аккредитованных Россельхознадзором предприятий. До введения эмбарго на Турцию приходилось до 45−50% всего импорта несезонных томатов в Россию, в 2015 году она поставила почти 347 тыс. т.



В новых геополитических и экономических реалиях отчетливо прослеживается ослабление роли международных соглашений по взаимной торговле между странами, комментировал ранее «Агроинвестору» директор практики по работе с компаниями агропромышленного комплекса КПМГ в России и СНГ Илья Строкин. «Все чаще государства вводят ограничения в одностороннем порядке, мы перестали относиться к этому как к экстраординарному событию, — отмечал он. — Застраховаться от этого невозможно, зато можно сбалансировать экспортный портфель с учетом возможных заградительных мер стран-партнеров».

