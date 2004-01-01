Производство мяса по итогам января-сентября увеличилось на 7,8% до 1,7 млн т, мяса и субпродуктов птицы — на 5,3% до 3,5 млн т, сообщает Росстат. Однако по сравнению с августом в прошлом месяце выпуск мяса снизился на 4%, птицы — вырос на 0,5%. Производство скота и птицы на убой за девять месяцев в целом стало на 4,6% больше и достигло 9,9 млн т (здесь и далее — в живом весе). В том числе сельхозорганизации повысили объемы на 6,4% до 7,9 млн т. По прогнозу Минсельхоза, по итогам года сектор прибавит 3% до 14,4 млн т. Такая же оценка у Минэкономразвития. К 2020-му объем производства скота и птицы на убой увеличится на 7,2% к показателю 2016-го, ожидает ведомство.



Птицеводство прибавило 7%

Динамичнее всего растет производство птицы — за прошедшие девять месяцев сектор прибавил 7% почти до 4,8 млн т, в том числе 4,5 млн т выпустили сельхозорганизации — на 7,5% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Крупнейшим производителем птицы традиционно является Белгородская область с 634,7 тыс. т. Несмотря на высокую базу, все хозяйства региона в январе-сентябре увеличили объемы на 6,5%. Второй, несмотря на снижение производства на 2,1%, стала Челябинская область с показателем 262,2 тыс. т. Ставропольский край с 242,2 тыс. т занимает третье место по выпуску птицы за девять месяцев, это на 1,7% больше, чем годом ранее.







По прогнозу Минэкономразвития, производство птицы на убой в 2020 году вырастет на 8,4% к 2016-му. Согласно октябрьскому обзору Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом году производство мяса бройлера в России составит 3,87 млн т в убойном весе, в следующем — 3,91 млн т. Общее глобальное производство в 2017-м будет на уровне 90,2 млн т. Наша страна занимает шестое место в мире, если учитывать совокупные объемы государств ЕС.



Национальная мясная ассоциация (НМА) прогнозирует, что в этом году производство птицы вырастет более чем на 6%, несмотря на низкие цены продукции, рассказал «Агроинвестору» руководитель исполнительного комитета НМА Сергей Юшин. «Это неожиданно для рынка, потому что на таком депрессивном ценовом фоне птицеводы не должны были так серьезно увеличивать производство, — считает эксперт. — Компании агрессивно борются за долю на рынке, но стабилизации цен не помогает даже растущий экспорт: по итогам года он может увеличиться на 40% до 150 тыс. т». FAS USDA оценивает потенциал экспорта мяса бройлера из России в этом году на уровне 115 тыс. т в убойном весе, в следующем объем вывоза может прибавить 5 тыс. т.



Свиноводство растет за счет промышленного сектора

Производство свиней на убой во всех хозяйствах за девять месяцев выросло на 4,5%, составив почти 3,2 млн т. В сельхозорганизациях показатель увеличился на 6,2% до 2,7 млн т. Лидером среди регионов также является Белгородская область с 600 тыс. т, что на 3,5% больше, чем год назад. Вторую позицию занимает Курская область, все хозяйства которой произвели 237,3 тыс. т, увеличив результат аналогичного периода 2016-го на 11,4%. Тройку крупнейших производителей замыкает Тамбовская область со 156,7 тыс. т. Регион улучшил свой прошлогодний результат на 10,3%.



Минэкономразвития рассчитывает, что к 2020 году производство свиней на убой в живом весе вырастет на 10,5% к уровню 2016-го. FAS USDA оценивает, что в этом году производство свинины в России составит 2,96 млн т в каркасном весе против 2,87 млн т в 2016-м, в следующем году объем достигнет 3 млн т. При этом служба отмечает, что продолжит сокращаться импорт: в этом году он может составить 325 тыс. т, в следующем — 300 тыс. т, следует из обзора.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по итогам этого года прирост производства свинины во всех хозяйствах может составить 5%, в промышленном секторе — 6%. Национальный союз свиноводов (НСС) по итогам 2017 года ожидает увеличения производства на 4−5% (150 тыс. т в убойном весе), аналогичной цифры можно ожидать и в 2018-м, говорил ранее «Агроинвестору» гендиректор союза Юрий Ковалев. Новые современные мощности должны и будут появляться: с рынка уходят неэффективные игроки, снижается производство в ЛПХ. «В следующем году можно ожидать прироста в районе 2−3%, но и это немало с учетом уже значительной производственной базы», — считает Юшин. Экспорт свинины в этом году может составить 70−75 тыс. т против 53 тыс. т в 2016-м, оценивает НСС. FAS USDA считает, что потенциал вывоза российской свинины меньше — 25 тыс. т как в этом, так и в следующем году.



Сектор КРС продолжает сокращаться

Производство КРС на убой в январе-сентябре уменьшилось на 1,1%, составив около 1,7 млн т, при этом в сельхозорганизациях Росстат отмечает небольшой прирост в 0,3% до 664,1 тыс. т. Больше всего скота на убой произвели хозяйства Башкирии — 111,4 тыс. т, что, однако, на 6% меньше, чем годом ранее. Далее идет Татарстан с 94,1 тыс. т, регион увеличил объем на 1,4%. Третьим стал Краснодарский край с 73,3 тыс. т, что на 3,1% больше, чем за девять месяцев прошлого года.



Производство крупного рогатого скота на убой остается более инертной отраслью, что связано с большой длительностью производственного цикла и ростом затрат на производство, отмечает Минэкономразвития. Это в итоге увеличивает стоимость конечного продукта и негативно влияет на объем потребления говядины. Ведомство прогнозирует, что к 2020 году производство КРС на убой увеличится лишь на 0,2% к уровню 2016-го. Недостающий объем будет восполняться импортом.



Однако, согласно обзору FAS USDA, ввоз говядины и телятины в Россию будет уменьшаться: если в этом году служба оценивает его потенциал в 520 тыс. т, то в следующем — на уровне 420 тыс. т в каркасном весе. При этом аналитики также ожидают снижения производства этих видов мяса в нашей стране: в этом году оно может составить 1,315 млн т, в следующем — 1,3 млн т.



«Сегодня вся говядина, производимая в России, удовлетворяет спрос лишь на 80%, остальное завозится из-за рубежа, — говорил ранее «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. — При этом молочная отрасль сегодня не растет как поставщик мяса: молочное стадо сокращается, к тому же сегодня делается ставка на то, чтобы животные были более продуктивны по молоку, а это приводит к уменьшению выхода мяса».

