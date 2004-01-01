В сентябре производство продукции сельского хозяйства в России увеличилось на 8,5% по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,24 трлн руб., сообщил Росстат. Это максимальный рост с сентября 2014 года, когда АПК прибавил 16,3%. В сентябре прошлого года этот показатель равнялся 4,7%.



Также Росстат уточнил в сторону повышения динамику сельского хозяйства за два предыдущих месяца. Если ранее рост в августе оценивался на уровне 4,7%, то сейчас — 5,1%. Кроме того, согласно уточненным данным статведомства, в июле падение АПК составило не 2,9%, как сообщалось ранее, а 2,7%. Таким образом, в третьем квартале сельхозпроизводство в России выросло на 5,1%, а по итогам девяти месяцев — на 3,8% до 4,06 трлн руб.



Рост АПК в прошлом месяце стал следствием большого урожая, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Однако ежемесячный индекс напрямую зависит от сроков уборки по месяцам, а также часто корректируется задним числом, обращает внимание она. Поэтому, по ее словам, ориентироваться следует в первую очередь на годовые данные. «По этому году я ожидаю плюс, но небольшой — 1−1,5%", — сказала она «Агроинвестору». В 2016-м рост составлял 4,8%.



К 1 октября, по данным Росстата, во всех хозяйствах было намолочено 124,9 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 12,8% больше, чем к октябрю 2016-го. Сахарной свеклы было накопано на 7% больше — 18,8 млн т. При этом картофеля и овощей к началу октября было получено меньше на 5% и 0,3%.



Производство скота и птицы на убой в сентябре увеличилось на 4,6% по сравнению с сентябрем 2016 года, до 1,2 млн т в живом весе, а за девять месяцев — на 4,6%, до 9,9 млн т. Динамичнее всего росло производство птицы — с января сектор прибавил 7% почти до 4,8 млн т, Производство свиней на убой увеличилось на 4,5% до 3,2 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 6,2% до 2,7 млн т. Производство КРС на убой в сельхозорганизациях за девять месяцев показало прирост в 0,3% до 664 тыс. т, однако динамика всех хозяйств осталась отрицательной — минус 1,1% до 1,7 млн т. На конец сентября поголовье КРС в стране составляло 19,3 млн животных, что на 0,7% меньше соответствующей даты предыдущего года, свиней - 24,1 млн (на 3,6% больше), овец и коз — 25,7 млн (на 1,4% меньше), птицы — 583,2 млн (на 2,3% больше).



Производство молока в прошлом месяце выросло на 1,1% к аналогичному периоду 2016-го, до 2,7 млн т. С начала года во всех хозяйствах, по расчетам Росстата, валовой надой составил 24,3 млн т, что на 0,7% выше января-сентября прошлого года. Производство яиц выросло на 3,6% до 3,7 млрд штук, а за девять месяцев — на 3% до 34 млрд штук.



Минсельхоз по итогам года ожидает роста АПК на уровне 2,5−3% «за счет рекордного урожая зерновых и сохранения темпов роста в животноводстве», заявлял глава аграрного ведомства Александр Ткачев на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, которое президент Владимир Путин провел 13 октября. Тогда глава государства отметил, что «сельское хозяйство в целом демонстрирует устойчивую, качественную положительную динамику» и «сегодня это действительно современная, привлекательная для инвестиций отрасль, один из локомотивов развития экономики страны».



По оценке же Минэкономразвития, рост сельского хозяйства в этом году составит 1,2% «на фоне высокой базы прошлого года и сложившихся в начале года природно-климатических условий». «В 2017 году на овощном, молочном и мясном рынках сохранятся положительные тенденции. При этом темпы роста могут несколько снизиться из-за возможных финансово-экономических рисков, а также недостаточности и неустойчивости собственной прибыли сельхозорганизаций», — говорится в прогнозе министерства на 2018−2020 годы. Среднесрочная динамика развития АПК будет зависеть от погодных условий, господдержки, внутренней и мировой конъюнктуры рынков. Также на рост показателей будет влиять дальнейшая инвестиционная активность сельхозорганизаций, в 2016 году продемонстрировавшая восстановление после периода экономического спада (в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в АПК вырос на 13,3% до 611 млрд руб.). Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, к 2020 году сельхозпроизводство вырастет на 5,4% к уровню 2016-го.

