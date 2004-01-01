Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. до 8,25%, говорится в сообщении регулятора. Он также допустил возможность дальнейшего уменьшения ставки на ближайших заседаниях, следующее запланировано на 15 декабря. Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели (4%), а также динамику экономической активности относительно прогноза.



Сейчас инфляция находится ниже целевого уровня в основном из-за временных факторов: по оценке на 23 октября, она составляла 2,7%. Сказалось более существенное, чем ожидалось, снижение цен на продовольствие благодаря увеличению объема предложения на фоне сбора урожая. Кроме того, повлиял фактор нехватки мощностей для длительного хранения сельхозпродукции. Также ЦБ связывает замедление инфляции с динамикой курса рубля. В конце года инфляция составит около 3%, а в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%, прогнозирует регулятор. При этом инфляционные ожидания населения остаются повышенными, а их снижение — неустойчивым и неравномерным, говорится в сообщении ЦБ.



Центробанк видит риски как повышения, так и понижения инфляции. В краткосрочной перспективе на ее уровень будет влиять изменение цен на продукты питания под влиянием объема предложения сельхозпродукции. А оно в свою очередь в ближайшие месяцы во многом будет зависеть от качества и сохранности урожая. Среднесрочные риски в частности связаны с динамикой цен на мировых рынках. ЦБ считает, что риски превышения инфляцией уровня в 4% преобладают над вероятностью ее устойчивого отклонения вниз. С учетом баланса рисков для инфляции Банк России продолжит постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.



При снижении целевого уровня инфляции важно, чтобы одновременно опускалась и ключевая ставка. «Если ключевая ставка одновременно не будет снижаться более высокими темпами, то это может оказать дестимулирующее влияние на экономику, — говорил ранее «Агроинвестору» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Николаев. — Признано, что нулевая инфляция негативно влияет на предпринимательскую деятельность: когда деньги обесцениваются, повышается оборачиваемость капитала, и есть стимул к тому, чтобы вкладывать и быстрее получать отдачу».



Банк России снизил ключевую ставку пятый раз за год. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п. п., в июне и марте — на 0,25 п. п. Дважды за год — в феврале и июле — регулятор оставлял ставку без изменений.

