В январе-сентябре 2017 года ВВП России увеличился на 1,8%, а в прошлом месяце рост экономики закрепился на уровне, превышающем 2%, следует из мониторинга Минэкономразвития. «В сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 2,7% год к году). Основным драйвером роста в прошлом месяце стало сельское хозяйство», — говорится в обзоре.



Так, по подсчетам министерства, вклад АПК в рост ВВП составил 0,9 п. п., в то время как на обрабатывающие производства и транспорт пришлось по 0,1 п. п., чистые налоги и импорт — 0,4 п. п, оптовую и розничную торговлю — 0,6 п. п. Как отмечается в мониторинге, сельское хозяйство вышло на первое место благодаря рекордным показателям сбора зерновых. По оперативным данным Минсельхоза, уже в конце сентября валовой сбор зерна превысил весь урожай 2016 года. В результате, по данным Росстата, выпуск сельхозпродукции в сентябре увеличился на 8,5% в годовом выражении против 5,1% в августе и спада в июне и июле на фоне более позднего начала уборочных работ. Положительный вклад в динамику сельскохозяйственного сектора в сентябре также внесло производство овощей.







Оперативные данные Минсельхоза позволяют ожидать продолжения роста выпуска сельскохозяйственной продукции в октябре, отмечают аналитики Минэкономразвития. Так, сбор зерновых и зернобобовых агрокультур в первые три недели октября продолжил увеличиваться и к 27 октября на 13,6% превышал уровень предыдущего года. Также положительно должно сказаться производство сахарной свеклы, растущее опережающими темпами благодаря увеличению площади посадок, а также сокращение отставания в сборе картофеля и других овощей от показателей прошлого года. «Сбор подсолнечника в сентябре-октябре демонстрировал неравномерную динамику, при этом по итогам года более низкая урожайность может быть компенсирована существенным расширением посевных площадей (+5,4% в текущем сельскохозяйственном году)», — надеется Минэкономразвития.



Кроме положительной динамики АПК в сентябре активизировались восстановительные процессы и на потребительском рынке. Рост оборота розничной торговли в сентябре ускорился до 3,1% в годовом выражении против 1,9% месяцем ранее. «Кроме того, в последние месяцы активно растет спрос на услуги ресторанов, баров и кафе, что привело к увеличению оборота общественного питания в третьем квартале 2017 года на 3,9% год к году», — указывают аналитики. Как ожидается, в четвертом квартале потребительский спрос продолжит расширяться благодаря ускорению роста зарплат. Тем не менее, реальные располагаемые доходы населения по-прежнему остаются в отрицательной зоне: в сентябре они снизились на 0,3% к соответствующему периоду 2016-го, а за девять месяцев падение составило 1,2%.







В прошлом году производство сельхозпродукции выросло на 4,8%. По итогам 2017-го Минсельхоз ожидает увеличения АПК на уровне 2,5−3% «за счет рекордного урожая зерновых и сохранения темпов роста в животноводстве», заявлял в середине октября глава аграрного ведомства Александр Ткачев. В прогнозе Минэкономразвития на 2018−2020 годы говорится о динамке сельхозпроизводства на уровне 1,2% «на фоне высокой базы прошлого года и сложившихся в начале года природно-климатических условий». Ведомство констатирует, что темпы роста могут «несколько снизиться» из-за возможных финансово-экономических рисков, а также недостаточности и неустойчивости собственной прибыли сельхозорганизаций. Как говорил «Агроинвестору» руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет, рост сектора засчитывается от объема продаж, который должен увеличиться благодаря экспорту. «Однако пока предпосылок к взлету внешних продаж нет в силу ряда ограничений, прежде всего логистических», — комментировал Шеремет.



В последующие же годы агропромышленный комплекс из драйвера российской экономики превратится в тормоз, говорил в начале сентября главный экономист и зампредседателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач. Свой прогноз он объяснял существенным снижением внутренних цен как на зерно, так и на мясо, молоко, овощи, в результате чего доходы аграриев снижаются и, следовательно, «значительного роста в перспективе мы не получим». Госпрограмма развития сельского хозяйства предусматривает увеличение АПК в 2017—2018 годах на 1,7% ежегодно, в 2019-м — на 1,8%, в 2020-м — на 2,1%.

