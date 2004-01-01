 Темп озимого сева отстает от прошлогоднего — Агроинвестор
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Аналитика
Темп озимого сева отстает от прошлогоднего
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
ноябрь 2017
Основная причина — недосев в Приволжье, где результат ниже плана и прошлогоднего показателя
По прогнозу Минсельхоза, под урожай 2018 года озимыми будет занято 17,4 млн гектара
Фото: flickr.com

Темп сева озимых начал отставать от прошлого года. По данным Минсельхоза на 3 ноября, ими было заняло 16,7 млн га против 17 млн га на аналогичную дату 2016-го. Месяц назад превышение над прошлым годом составляло около 1 млн га, что было связано с быстрым севом на Юге на фоне сухой погоды, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Сложившееся отставание эксперты объясняют преимущественно недосевом в Приволжье, где работы уже закончены. Озимые в округе заняли около 4,3 млн га против почти 4,6 млн га год назад. При этом план был на уровне 4,76 млн га.

Сев озимых под урожай 2018 года
В процентом выражении хуже всего с севом озимых в округе справился Пермский край — здесь выполнили только 60,4% от плана и посеяли 16,9 тыс. га. В прошлом году озимые в регионе занимали 27,9 тыс. га. И тогда и сейчас это самый низкий показатель в ПФО. Аграрии Марий Эл недовыполнили план почти на 23%: озимыми в республике засеяли 31,6 тыс. га, хотя рассчитывали — 41 тыс. га. В Удмуртии озимыми должны были занять 79 тыс. га, но засеяли только 61,8 тыс. га или 78,2%.

При этом в Приволжье есть регионы, превысившие и плановые уровни, и прошлогодние показатели по площади сева. Так, например, Ульяновская область заняла озимыми 286,5 тыс. га (плюс 11,1% к плану) против 266,8 тыс. га в 2016-м. Башкортостан по сравнению с прошлым годом увеличил посевы озимых на 92 тыс. га до 457 тыс. га притом, что планировал занять ими на 6,1 тыс. га или 1,4% меньше. На 0,3% превысили план Чувашия и Нижегородская область, правда, по сравнению с прошлым годом первая сократила посевы с 92,5 тыс. га до 80,2 тыс. га, вторая — немного увеличила: с 203,7 тыс. га до 205,9 тыс. га. Больше всего в Приволжье озимыми заняли аграрии Саратовской области — 1,07 млн га. Однако планировалось 1,24 млн га, а под урожай этого года было засеяно 1,2 млн га.

На Юге план сева озимых перевыполнен на 0,6%, они занимают 6,02 млн га, хотя год назад было на 8,3 тыс. га больше. При этом значительно отстает темп сева в Крыму: при запланированных 444,9 тыс. га работы проведены только на 243,6 тыс. га или 54,7%. В Адыгее сев выполнен на 80,8% — озимыми заняли 79,3 тыс. га из 98,1 тыс. га. Работы в республике продолжаются, уточняет региональный Минсельхоз. Больше всего озимыми в ЮФО и в целом по стране засеяла Ростовская область — почти 2,5 млн га при плане в 2,3 млн га. На втором месте по округу — Краснодарский край. В этом году он завершил осенний сев в рекордно ранний срок — до 20 октября. Озимыми заняли 1,59 млн га, что на 3,2% выше планового показателя. Правда, по России это третий результат после Ставрополья, где озимые засеяли на 1,9 млн га, что однако на 2,7% меньше планового значения. Здесь также уже закончили посевные работы, состояние агрокультур на 90% площадей оценивается как хорошее и удовлетворительное, уточняет Минсельхоз края.

В Северо-Кавказском округе озимые занимают 2,08 млн га при плане в 2,26 млн га. Пока меньше всего его выполнили Карачаево-Черкесия (на 31,2% — 6,3 тыс. га из 20,1 тыс. га) и Дагестан (39,5% — 35,2 тыс. га из 89 тыс. га). В Дагестане работы по севу озимых зерновых продолжаются активными темпами, отмечает Минсельхозпрод республики. По его данным на 4 ноября, сев проведен на 54,2 тыс. га, что на 6,7 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Центре посевы озимых остались примерно на уровне прошлого года и лишь на 0,4% ниже плана и составляют 3,83 млн га. Больше всего в округе ими заняла Воронежская область — 719,9 тыс. га, что на 1,3% больше плана и на 9,1 тыс. га превышает результат прошлого года. Значительнее всего по сравнению с 2016-м посевы сократила Тамбовская область - на 47,8 тыс. га до 434,5 тыс. га (на 3,9% ниже планового показателя). Лидером по приросту площади под озимыми стала Липецкая область, здесь они увеличились на 100,7 тыс. га до 357,6 тыс. га. Правда, итоговый показатель мог быть немного выше — план выполнен на 99,3%. В остальных федеральных округах озимые традиционно занимают небольшие площади.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году озимые должны быть посеяны на 17,4 млн га, «СовЭкон» оценивает, что они займут 17,3−17,7 млн га против 17,8 млн га в 2016-м. Состояние озимых на европейской части России пока несколько хуже среднего, однако на Юге оно улучшилось благодаря дождям, прошедшими в последние недели, отмечают аналитики центра.

Условия для зимовки удовлетворительные

По информации Гидрометцентра России, на европейской части страны вегетация озимых зерновых агрокультур продолжалась в течение первых двух декад октября. В зависимости от сроков сева они находились в фазах всходов, листообразования и кущения. В первые пять дней прошлого месяца на востоке Северо-Западного, северо-востоке Центрального и Приволжского федеральных округов вегетация озимых культур временно прекращалась. В следующие пять дней при потеплении она возобновилась. Условия для вегетации озимых зерновых во второй декаде были в основном благоприятными, тепло- и влагообеспеченность растений — хорошие. Лишь в отдельные дни, в основном в середине декады, тепла было недостаточно для развития растений, температура воздуха днем была на уровне 6−8°С. В начале третьей декады октября вегетация озимых в большинстве регионов прекратилась.

В Южном и Северо-Кавказском округах периоды похолоданий сменялись потеплениями. В среднем за месяц фон температуры воздуха был близким к норме. В первой декаде октября сев в отдельных районах проводился в сухую почву, условия для появления всходов озимых были малоблагоприятными, местами взошедшие агрокультуры изрежены из-за дефицита влаги в почве, отмечает Гидрометцентр. Прошедшие во второй декаде дожди пополнили запасы влаги в почве на большинстве полей, и условия для появления всходов озимых улучшились. В третьей декаде прошлого месяца дожди поддерживали достаточное увлажнение почвы, условия для появления всходов, роста и развития растений были хорошими и удовлетворительными.

В азиатской части России к третьей декаде октября вегетация озимых зерновых прекратилась, в большинстве регионов в основном в сроки, близкие к средним многолетним. Озимые к этому времени находились преимущественно в фазе кущения, лишь на полях поздних сроков сева — в фазах третьего листа и всходов. Состояние растений оценивалось как хорошее и удовлетворительное. Условия для начала зимовки были в основном удовлетворительными.

В течение большей части ноября, по прогнозу Гидрометцентра, на юге Южного и в Северо-Кавказского федеральных округах вегетация озимых будет продолжаться. В крайних южных районах в первой половине ноября также будет идти сев озимых. На преобладающей территории европейской части России, а также в большинстве земледельческих районов Уральского федерального округа и Западной Сибири агрометеорологические условия для начала зимовки озимых агрокультур будут в основном удовлетворительными.

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