 Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта российской пшеницы — Агроинвестор
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Аналитика
Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта российской пшеницы
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Мировая торговля возрастет до рекордных 182 млн тонн
К 9 ноября в России пшеница обмолочена с 99,1% уборочных площадей
Фото: Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в очередной раз повысила прогноз валового сбора пшеницы в России. Как следует из ноябрьского обзора, российское производство составит 83 млн т без учета Крыма, в то время как ранее аналитики ожидали 82 млн т. Также на 450 тыс. т до 151,5 млн т повышена оценка производства пшеницы в Евросоюзе. Во многом благодаря России и Евросоюзу прогноз совокупного мирового урожая увеличен на 790 тыс. т почти до 752 млн т, что на 0,3% или на 1,9 млн т меньше, чем в сезоне-2016/17.

Таким образом, Минсельхоз США подтвердил оценки, данные ранее российскими зерновыми экспертами. Прогноз аналитического центра «СовЭкон» на сегодняшний день составляет 83,9 млн т с учетом Крыма (0,9 млн т). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует урожай на уровне 84 млн т. По оперативным данным Минсельхоза России, к 9 ноября в стране обмолочено уже 99,1% уборочных площадей, получено 88 млн т пшеницы в бункерном весе при средней урожайности 32,2 ц/га.

Как менялся прогноз урожая пшеницы

Одновременно американские аналитики на 250 тыс. т подняли прогноз мировой торговли пшеницей — по подсчетам Минсельхоза США, в этом сезоне он составит рекордные 182,2 млн т. «Как ожидается, импорт сократят Иордания, Индия и Вьетнам, но увеличат Ирак, Бразилия, Эфиопия и Мексика», — отмечают аналитики. Расширение мировой торговли пшеницей обеспечат в первую очередь Россия и США, которые смогут заместить выпадающие объемы из-за снижения производства в Австралии. Так, прогноз российского экспорта пшеницы повышен на 500 тыс. т до 33 млн т «благодаря решительному начальному темпу торговли, конкурентоспособности российской пшеницы и крепкому глобальному спросу». «Кроме того, государственные «Российские железные дороги» предоставили скидку на железнодорожные тарифы, чтобы привлечь дополнительные объемы зерновых поставок», — напоминает FAS USDA. В отношении США прогноз экспорта также увеличен на 500 тыс. т до 26,5 млн т, «в первую очередь на основе недавних активных продаж в Ирак». Однако, несмотря на изменение прогноза, экспорт США останется заметно ниже 29,5 млн т, вывезенных по итогам сезона-2016/17. Оценка экспорта австралийской пшеницы понижена на 1 млн т до 19 млн т «ввиду более низких, чем ожидалось, сентябрьских поставок». Оценка мировых запасов к концу сезона по сравнению с октябрьским обзором уменьшена на 600 тыс. т до 267,5 млн т против 255,6 млн т в прошлом сельхозгоду.

Прогноз производства ячменя в России оставлен без изменения (20,5 млн т) при одновременном повышении оценки экспорта на 300 тыс. т до 4,8 млн т «в связи с ожиданиями более высокого глобального спроса на корма». Также сохранена оценка российского урожая подсолнечника на рекордном уровне 11 млн т без учета Крыма, что существенно выше ожиданий российских экспертов. Так, в конце сентября «СовЭкон» резко понизил прогноз сбора подсолнечника с 11,5 млн т до 10,4 млн т (в 2016-м — 11 млн т). Как поясняли эксперты, условия развития подсолнечника в этом году оказались неидеальными: негативно сказалась нехватка осадков в августе и местами в июле. ИКАР в конце октября ожидал урожай на уровне 11,1−11,2 млн т в бункерном весе, не исключая, что коэффициент рефакции в этом году может быть выше прошлогоднего.

В то же время оценка производства кукурузы в России в ноябрьском обзоре в очередной раз понижена. Если в прошлом месяце прогноз был скорректирован с 16 млн т до уровня прошлого сезона в 15,3 млн т, то сейчас — еще на 300 тыс. т до 15 млн т. При этом прогноз мирового производства кукурузы повышен сразу на 5,1 млн т до 1043,9 млн т, в первую очередь за счет США. Прогноз российского экспорта кукурузы остался без изменений — на уровне 5,5 млн т.

Эксперты «СовЭкона» оценили новый отчет Минсельхоза США как «слабоположительный для российских экспортных цен на пшеницу и нейтральный для рынков масличных и кукурузы». Как сообщает «Зерно онлайн», обновленный прогнозный баланс по зерновым стал поводом для небольшого подъема котировок фьючерсов пшеницы в Чикаго. Декабрьские котировки на мягкую пшеницу SRW в Чикаго поднялись на $0,83 до $157,63/т, твердую пшеницу HRW в Канзас-Сити — на $0,55 до $157,63/т, твердую яровую пшеницу HRS в Миннеаполисе — на $1,65 до $238,09/т.

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