ВЭБ отметил замедление темпа роста ВВП до 1%

По оценке Внешэкономбанка, рост ВВП в октябре замедлился до 1% против 1,9% в сентябре. С исключением сезонного и календарного факторов в прошлом месяце снижение ВВП усилилось до 0,3% с 0,1% в сентябре. За январь-октябрь экономика прибавила 1,6%, говорится в обзоре ВЭБа



Торможение связано с уменьшением практически всех макроэкономических показателей кроме добычи полезных ископаемых и платных услуг. В частности, негативную динамику, очищенную от сезонности, продемонстрировали обрабатывающие производства (-0,7%), производство электроэнергии, газа и воды (-1,5%), розничная торговля (-0,9%), сельское хозяйство (-2%) и строительство (-0,6%). По данным Росстата, в октябре производство сельхозпродукции уменьшилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.







По словам главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача, в октябре были заметнее негативные тенденции, сформировавшиеся в третьем квартале. Они стали выглядеть более явно после завершения активной фазы уборочной кампании, поскольку в августе и сентябре экономическая динамика значительно поддерживалась высоким урожаем, напомнил он. Причиной того, что перестала расти промышленность, и ускорился спад в обрабатывающих отраслях, может быть сокращение внутреннего спроса, предполагает Клепач.



Хотя потребление в этом году поддерживается возросшей потребительской уверенностью — снижением сбережений и увеличением спроса на кредиты — доходы населения остаются единственным макропоказателем, который не отреагировал на восстановление экономической активности в 2017 году, подчеркивает Клепач. «В 2017 году восстановительный рост заработных плат и снижение инфляции пока не смогли привести к увеличению доходов населения. К началу 2017 года доходы перестали падать, но в течение года по-прежнему остаются на 12−14% ниже, чем в конце 2013 года, приводятся его слова в отчете ВЭБа. — Наблюдаемый рост доходов в третьем квартале не стал устойчивым и практически полностью был компенсирован спадом в октябре».



Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам реальные располагаемые доходя населения увеличатся на 1,3% после снижения на 5,1% в 2016-м, а в 2018-м прибавят 2,3%, согласно базовому сценарию ведомства. По оценке Росстата, в январе-октябре реальные располагаемые доходы были на 1,3% ниже, чем в аналогичный период 2016 года, хотя реальная заработная плата и увеличилась на 3%. Незначительный рост реальных размеров заработной платы не привел к равнозначному увеличению реальных располагаемых доходов, повышение пенсий также не успевает за уровнем инфляции, отмечает руководитель практики АПК «НЭО Центр» Екатерина Михалева. Индекс потребительской уверенности CCI (Consumer Confidence Index) в России в третьем квартале составлял минус 13 пунктов. Отрицательное значение говорит о неуверенности потребителей в завтрашнем дне, в стабильности своих доходов и неготовности к расходам на покупки, а склонности сохранять и меньше тратить, прокомментировала Михалева «Агроинвестору». «К примеру, аналогичный индекс в Италии составляет 116 пунктов, в Германии — 105, в ЕС— минус 1 (по большей части за счет отрицательных значений по Греции)», — сравнивает она.



Также Михалева обращает внимание, что при практически нулевом увеличении реальных доходов повышение роли кредитов в бюджетах домохозяйств создает риски для их финансового положения. Тем более что больше всего потребительское кредитование растет в бедных регионах. По прогнозу Центробанка, в ближайшие годы в целом кредитование будет увеличиваться на 7−10% в год, и такой темп поддержит экономический рост. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила, что по оценке ЦБ, прирост кредитов с начала года составил 4,7%. «Быстрее восстанавливается кредитование физлиц, розничное кредитование — там уже выше 9%, чуть медленнее — кредитование нефинансовых организаций», — уточняла она.



Отсутствие роста реальных располагаемых доходов вкупе с низким уровнем инфляции свидетельствует о частичном затормаживании экономики в части потребительских ожиданий и предпочтений. Потребление не увеличивается, уровень благосостояния также остается на прежних уровнях или снижается. «В среднесрочном прогнозе факторов, способствующих существенному увеличению реальных располагаемых доходов, росту платежеспособного спроса и покупательной способности не предвидится», — резюмирует Михалева.



Ситуация с платежеспособным спросом достаточно сложная, соглашается партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. В первом полугодии продолжилось сокращение оборота розничной торговли, хотя его темпы и замедлились, а со второго полугодия наметилась небольшая восходящая динамика. «В целом мы не ожидаем серьезного улучшения в 2018 году, — прогнозирует эксперт. — На ситуацию могут повлиять такие факторы как ускорение инфляции или ослабление курса рубля, приводящие к снижению покупательной способности населения». При этом сейчас низкий уровень инфляции (3,9% по итогам января-октября, согласно Росстату) негативно влияет на экономический рост и дестимулирует как потребительский, так и инвестиционный спрос, считает Тихомиров.



По прогнозу экспертов ВЭБа, в четвертом квартале ВВП может вырасти примерно на 1% после 1,8% в третьем. В результате по итогам года экономика прибавит 1,5−1,7%. Два дня назад глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на российско-чешском экономическом форуме, сказал, что рост экономики по итогам 2017 года составит около «плюс-минус» 2%. На прошлой неделе он говорил, что ведомство сохраняет свой прогноз в 2,1%, а также рассчитывал на прибавку свыше 2% в четвертом квартале. При этом Орешкин отметил, что создан «очень прочный фундамент для развития российской экономики на десятилетия вперед» (цитата по «Интерфаксу»).



Центробанк прогнозирует прирост ВВП на уровне 1,8% по итогам 2017 года. Причем экономика увеличивается темпами, близкими к потенциальным — теми, которые возможны при существующей структуре и производительности, ранее обращала внимание Эльвира Набиуллина. Согласно данным Росстата, в третьем квартале ВВП увеличился на 1,8% после 2,5% во втором.

