 Минсельхоз США снизил прогноз урожая кукурузы и подсолнечника в России — Агроинвестор
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Аналитика
Минсельхоз США снизил прогноз урожая кукурузы и подсолнечника в России
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Причиной сокращения производства стала сырая погода в ноябре
Сборы подсолнечника и кукурузы в России не побьют рекорды 2016 года, признал Минсельхоз США
Фото: Д. Абрамов

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) понизила прогноз урожая кукурузы в России в сезоне-2017/18 с 15 млн т до 14 млн т без учета Крыма. Таким образом, полагают американские аналитики, производство кукурузы в России в этом сезоне будет на 1,3 млн т ниже прошлогоднего рекорда.

«Оценка пересмотрена из-за постоянно сырой погоды в ноябре, которая затрудняла сбор урожая в Центральном и Приволжском регионах. Урожай кукурузы был собран на 75% по состоянию на 6 декабря против 84% к аналогичной дате прошлого года. Уборка в Центральном регионе была завершена на 67% от запланированной территории, что является самым низким темпом с 2010 года. При этом Центральный регион является крупнейшим российским производителем, на который приходится около 40% всего сбора страны», — отмечается в декабрьском прогнозе Минсельхоза США. В Поволжье, где производится 10% российской кукурузы, урожай был собран лишь на 40% к 6 декабря (по данным Минсельхоза России к этой дате, кукуруза в Поволжье была убрана на 64%), в то время как год назад этот показатель равнялся 90%, указано в отчете.

Из-за погодных факторов также с 3 млн га до 2,8 млн га сократилась уборочная площадь кукурузы (плюс 2,8 тыс. га, которые в этом году агрокультура заняла в Крыму по данным Минсельхоза России), в связи с тем, что более 200 тыс. га посевов погибли либо были переведены на корм, отмечается в обзоре. «Прогнозируемая урожайность сохраняется на уровне 5 т/га, что на 9% ниже прошлогоднего рекорда, но на 4% выше среднего пятилетнего значения», — констатируют аналитики.

При сохранении прогноза мировой торговли кукурузой на уровне 151,4 млн т, что на 10 млн т больше прошлого сезона, оценка ее экспорта из России в сезоне-2017/18 уменьшена на 0,5 млн т до 5 млн т «в связи со снижением ее производства». Выпадающий объем российских отгрузок во Вьетнам, Турцию и Ливан, как предполагается, будет замещен Румынией, отмечает FAS USDA.

Подсолнечник

Одновременно в декабрьском отчете FAS USDA с 11 млн т до 10,5 млн т снижен прогноз производства подсолнечника в России (плюс 120 тыс. т получено в Крыму). Таким образом, сбор масличной агрокультуры не доберет 0,4 млн т до прошлогоднего рекорда. Аналитики Минсельхоза США скорректировали прогноз вслед за российскими экспертами. Так, «СовЭкон» еще в конце сентября резко понизил свой прогноз сбора подсолнечника с 11,5 млн т до 10,4 млн т, объяснив, что условия развития подсолнечника в этом году оказались неидеальными: негативно сказалась нехватка осадков в августе и местами в июле.

Оценка урожайности подсолнечника в целом сохраняется на уровне 14,8 т/га, что лишь незначительно меньше уровня прошлого года и на 7% выше среднего пятилетнего значения, отмечает Минсельхоз США. «Снижение прогноза в этом месяце связано преимущественно с влажной погодой в ноябре в основных производящих подсолнечник регионах, в том числе в Поволжье и центральной части страны, а также в северной части южного региона. Влажность привела к значительному запозданию уборочных работ и, вероятно, к тому, что значительная часть запланированных к уборке территорий в некоторых регионах останется неубранной», — отмечают американские аналитики. Так, указывают они, в Поволжье, на которое приходится почти 45% посевов подсолнечника, к 6 декабря было обмолочено лишь 72% площадей в сравнении с 95% в 2016-м.

Одновременно с Россией снижение производства подсолнечника ожидается и на Украине — в крупнейшем мировом производителе этой масличной культуры. Урожай подсолнечника на Украине в этом году оценивается в 13 млн т против 15,2 млн т в прошлом. При этом в Евросоюзе сбор, как ожидается, составит 9,3 млн т, что выше прошлогодних 8,6 млн т. Также рост производства на 0,3 млн т ожидается в Турции и Аргентине. При этом в целом мировой урожай подсолнечника будет ниже прошлогодних 47,6 млн т и, как предполагается, в сезоне-2017/18 составит 45,8 млн т.

Экспорт маслосемян подсолнечника из России в сезоне-2017/18, как ожидается, сократится более чем втрое — с 365 тыс. т до 100 тыс. т, а подсолнечного масла — на 8%, с 2,2 млн т до 2 млн т. Как и во всем мире, переходящие остатки подсолнечника в России могут снизиться — до 115 тыс. т со 185 тыс. т на конец прошлого сельхозгода.

Пшеница

Что касается производства пшеницы, то прогноз Минсельхоза США для России сохранен на рекордном уровне в 83 млн т (плюс 980 тыс. т в Крыму). Одновременно прогноз российского экспорта агрокультуры в декабрьском обзоре повышен до 33,5 млн т против ноябрьских оценок в 33 млн т «в связи с быстрым темпом отгрузок». По этой же причине на 0,5 млн т до 17 млн т увеличен прогноз экспорта пшеницы из Украины, на 1 млн т до 22 млн т — из Канады «благодаря большему, чем ожидалось, урожаю».

Отгрузки из США, напротив, снижены еще на 0,5 млн т до 26 млн т из-за «низкого темпа поставок и роста канадского экспорта». В результате экспорт пшеницы из США, как ожидается, сократится на 3,5 млн т по сравнению с сезоном-2016/17, тем не менее, мировая торговля пшеницей в целом вырастет на 1,5 млн т до рекордных 183,8 млн т. Одновременно до нового рекорда возрастут и остатки пшеницы — к концу сельхозгода, как ожидают аналитики FAS USDA, они составят 268,4 млн т против 255,3 млн т сезоном ранее. По сравнению с ноябрем в декабре прогноз этого объема увеличен на 0,9 млн т.

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