Согласно расчетам Росстата, в 2017 году валовой сбор зерна в России во всех хозяйствах составил 134,1 млн т в весе после доработки. Таким образом, урожай вырос на 11,1% к уровню 2016 года (120,7 млн т), объявило статистическое ведомство. В том числе в сельхозорганизациях было произведено 93,9 млн т зерна, включая кукурузу, в крестьянских (фермерских) хозяйствах (КФХ) — 39,2 млн т, в хозяйствах населения — 1 млн т.



Согласно последним оперативным данным Минсельхоза, к 18 декабря зерновые и зернобобовые агрокультуры были обмолочены с 99,1% уборочных площадей, урожай оценивался в 140,4 млн т в бункерном весе. При этом если пшеница и ячмень обмолочены со 100% площадей, то 14,4% или 414 тыс. га посевов кукурузы оставались неубранными. Таким образом, окончательные данные по урожаю зерна впоследствии могут измениться в большую сторону, как это произошло в прошлом году, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Так, к концу 2016 года кукуруза была убрана с 89% площадей, в результате в декабре Росстат объявил об урожае в 13,8 млн т этой агрокультуры. Однако в марте 2017-го ее итоговый сбор был скорректирован до 15,3 млн т.



Урожай подсолнечника в 2017 году составил 9,5 млн т в чистом весе, что на 13,3% меньше рекордного показателя 2016-го (11 млн т). Тем не менее, как и в случае с кукурузой, позднее цифры, вероятно, будут скорректированы: по данным Минсельхоза, к 18 декабря подсолнечник был обмолочен лишь с 86,6% площадей, причем в декабре уборочная кампания еще продолжалась. Ранее аналитики прогнозировали, что итоговый сбор составит более 10 млн т: согласно оценке «СовЭкона» — 10,3 млн т, OilWorld — 10,9 млн т, Минсельхоза США — 10,5 млн т без учета Крыма (чуть более 100 тыс. т).



Сахарной свеклы, по расчетам Росстата, в этом году накопано 48 млн т — на 6,6% меньше, чем итоговый показатель 2016-го. В прошлом сезоне предварительно был объявлен аналогичный объем валового сбора (48,3 млн т), однако позднее он был увеличен до рекордных 51,4 млн т. Валовой сбор, вероятно, будет повышен и в этом году, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По оперативным данным Минсельхоза, к 18 декабря было собрано 51,2 млн т сахарной свеклы. Кроме того, за счет более высокой дигестии и выхода сахара в нынешнем сезоне ожидается повторение выработки рекордных объемов свекловичного сахара, ранее прогнозировало Минэкономразвития. По данным Союзроссахара, к 11 декабря выработка сахара на 10,7% опережала прошлый сельхозгод (5,4 млн т). По расчетам ИКАР, производство сахара в сезоне-2017/18 ожидается на уровне не менее 6,5 млн т против 6,2 млн т годом ранее: из заготовленной заводами к 18 декабря свеклы может быть выработано не менее 6 млн т сахара, еще минимум 0,5 млн т сахара будет получено из корнеплодов, находящихся в полевых кагатах.



Урожай картофеля предварительно оценен Росстатом в 29,5 млн т, что на 5,3% ниже уровня 2016-го. Из этого объема 77,1% пришлось на хозяйства населения и лишь 14,4% — на сельхозорганизации и 8,5% — на КФХ. Производство овощей в этом году сохранилось на уровне 2016-го и составило 16,3 млн т, из которых 63,4% было собрано в личных подсобных хозяйствах, 20,8% — в сельхозорганизациях и 15,8% — в КФХ.



АПК снова растет

После падения сельхозпроизводства в октябре на 2,5% в ноябре зафиксирован рост производства продукции АПК на 1,2%, следует из данных Росстата. Таким образом, по итогам 11 месяцев 2017 года отрасль увеличилась на 2,5% к соответствующему периоду 2016-го. По предварительной оценке, в ноябре объем производств по всем хозяйствам составил 488,5 млрд руб. в действующих ценах, в январе-ноябре — 5,3 трлн руб.



Как сообщал в конце прошлой недели глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам 2017 года рост сельского хозяйства может составить около 3% против 4,8% в 2016-м. Такую оценку он дал, исходя из урожая зерновых в объеме 130,5 млн т и «сохранения темпов роста в животноводстве на уровне 4%". При этом, по данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в январе-ноябре выросло на 4,8% до 12,9 млн т, производство молока — на 0,9% до 28,8 млн т, яиц — на 3% до 41,2 млрд штук. Поголовье свиней во всех хозяйствах к концу ноября выросло на 5,2%, КРС — уменьшилось на 0,7%, а овец и коз — на 2%.

