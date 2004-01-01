Цены на зерно стабильны перед Новым годом

Российский внутренний рынок зерна в течение прошлой недели был стабилен по большинству позиций, сообщает аналитический центр «СовЭкон», отмечая, что в преддверии Нового года активность снизилась. «Некоторый рост цен на ячмень был отмечен в Центре и Поволжье, что можно связать с весьма высокими экспортными ценами и тем, что региональные рынки все еще находятся существенно ниже экспортного паритета», — отмечают аналитики.



Так, по данным «СовЭкона», на европейской части страны ячмень подорожал в среднем на 50 руб. до 6200 руб./т. (без НДС). Одновременно средняя цена на пшеницу 3-го класса опустилась на 25 руб. до 8625 руб./т, а на 4-й и 5-й классы осталась без изменений — на уровне 7600 руб./т и 6175 руб./т.



Национальный союз зернопроизводителей, в свою очередь, констатирует незначительный рост ценовых показателей. Согласно его анализу, в Центре страны стоимость пшеницы 5-го класса и фуражного ячменя увеличилась на 100−150 руб./т, а кукуруза на зерно прибавила в цене 50 руб./т. В южных регионах незначительно — на 75 руб./т — подорожали пшеница 3-го класса, на 50 руб./т — фуражная пшеница. В Поволжье и Сибири пшеница поднялась в цене на 100−150 руб./т в зависимости от класса, а фуражный ячмень — на 25−100 руб./т.



Тем не менее, внутренние цены на зерновые агрокультуры по-прежнему остаются значительно ниже прошлогоднего уровня. Так, как отмечает аналитическая компания «ПроЗерно», к середине декабря пшеница 3-го и 4-го классов стоила на 19% дешевле, чем на аналогичную дату 2016-го, 5-го класса — на 25%, продовольственная рожь — на 30%, фуражный ячмень — на 13%. И какой-либо значимой положительной динамики до сих пор не прослеживается, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно «Владимир Петриченко. «Скорее, это [текущую динамику] можно назвать колебаниями цены в разных направлениях», — замечал Петриченко. По словам эксперта, движение цен вверх может начаться в результате субсидирования железнодорожных перевозок из внутренних регионов в порты, постановление о котором было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 декабря. Однако, полагает Петриченко, рост цен будет виден не ранее января.



Цена на подсолнечник в течение прошлой недели продолжила расти, увеличившись на 100 руб. до 18700 руб./т, следует из мониторинга «СовЭкона». При этом если неделей ранее рост составлял 800 руб./т, то в преддверии Нового года активность на масличном рынке, как и на зерновом, несколько замедлилась.



Согласно расчетам Росстата, урожай зерна в 2017 году составил 134,1 млн т в чистом весе, что на 11% больше, чем в 2016-м. К 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 52,6 млн т зерна, что на 7,2 млн т или на 15,8% больше, чем к 1 декабря 2016-го. Урожай подсолнечника в чистом весе снизился на 13% до 9,5 млн т против рекордных 11 млн т в 2016-м, подсчитал Росстат. В то же время эксперты полагают, что весной итоговый валовой сбор подсолнечника будет скорректирован в сторону повышения с учетом того, что более 10% урожая до сих пор остается в полях.

