Подведомственный Россельхознадзору Центр оценки качества зерна завершил мониторинг качества зерна урожая 2017 года. Как говорится в сообщении ведомства, к 22 декабря обследовано 53,1 млн т зерновых агрокультур, в том числе 45 млн т пшеницы или более половины валового сбора.



По результатам исследования доля продовольственной мягкой пшеницы составила 68,3%, в том числе 3-го класса — 24,3%, 4-го класса — 43,9%. Пшеницы 1-го класса в новом урожае не выявлено, на 2-й класс пришлось 0,1% всего сбора. Таким образом, процент продовольственной пшеницы несколько снизился по сравнению с предыдущими годами (в 2016-м он оценивался в 71,4%, в 2015-м — в 80,1%, в 2014-м — в 77%, в 2013-м — в 76,4%). В то же время доля пшеницы 3-го класса в этом году выросла по сравнению с 2016-м, когда она составляла 22,3%. В конце сентября, выступая бизнес-конференции Russian Crop Production — 2017/18, директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева предполагала, что по итогам уборочной кампании процент пшеницы 3-го класса может достигнуть 25% от общего сбора. Аналитический центр «СовЭкон» прогнозировал тогда итоговую долю пшеницы 3-го класса на уровне 23−23,5%.







С учетом рекордного объема сбор пшеницы 3-го класса в физическом выражении по сравнению с прошлым годом значительно вырос. Так, по оперативным данным Минсельхоза, к 21 декабря намолочено 88,1 млн т пшеницы в бункерном весе. Итоговый урожай в весе после доработки, согласно прогнозу «СовЭкона» на середину декабря, составит 84,2 млн т, аналитического центра «Русагротранса» — 83,5 млн т, Минсельхоза США — 83 млн т без учета Крыма (еще около 0,9 млн т). Исходя из этих прогнозов, объем пшеницы 3-го класса в 2017 году превысил отметку в 20 млн т, составив 20,3−20,5 млн т. Таким образом, «прибавка» 3-го класса по сравнению с 2016-м (16,3 млн т) составляет не менее 5 млн т.



В урожае твердой пшеницы 88,8% приходится на продовольственное зерно, в том числе на 1-й класс — 0,3%, на 2-й класс — 1%, на 3-й — 41,6%, на 4-й — 45,9%. Долю продовольственной ржи Центр оценки качества зерна оценивает в 76,6%, в том числе 1-го класса — 19,6%, 2-го класса — 34,4%, 3-го класса — 22,6%. Всего по стране обследовано 952 тыс. т или 42% от валового сбора этой агрокультуры.



Также исследовано 5,2 млн т ячменя (39% от валового сбора) в 39 регионах. В этом объеме 24,1% пришлось на 1-й класс (в 2016-м эта доля оценивалась лишь в 8,7%) и 75,6% — на 2-й (в 2016-м — 91,27%). Увеличилась доля 1-го класса и в пивоваренном ячмене — до 25,7%, в то время как в 2016-м было 15,79%, доля 2-го класса выросла до 55% с 38,06% в 2016-м. В соответствии с ГОСТ 28672–90 ячмень в зависимости от качества подразделяется на два класса: 1-й предназначен на продовольственные цели, 2-й — на кормовые, комбикорм и спиртовое производство.



Согласно предварительным расчетам Росстата, в 2017 году произведены рекордные 134,1 млн т зерна в чистом весе, что на 11% больше, чем в 2016-м. При этом экспорт сейчас превышает прошлогодний темп на 34%: по данным ФТС, к 20 декабря с начала сезона вывезено 25,5 млн т зерновых, в том числе 19,9 млн пшеницы, 3,3 млн т ячменя и 2,2 млн т кукурузы. Согласно прогнозу экспертов, к концу сельхозгода отгрузки превысят 45 млн т. При этом доля пшеницы 3-го класса в экспорте по итогам июля-октября снизилась до 5% против 12% в сезоне-2016/17 и 26% в 2015/16-м, ранее сообщал Центр оценки качества зерна. Доля пшеницы 5-го класса в зарубежных поставках, напротив, выросла до 14% против 1% в аналогичный период 2015/16 сельхозгода и 4% — в прошлом. Наиболее востребованным на внешнем рынке является 4-й класс, на который, как и в прошлом сезоне, приходится более 80% экспортных поставок пшеницы.

