 Урожай подсолнечника может вырасти на 700 тысяч тонн — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
57.551
eur
68.756
moex
2102.89
brent
66.02
пшеница
427.6
сахар
15

Аналитика
Урожай подсолнечника может вырасти на 700 тысяч тонн
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
декабрь 2017
Прошлогодний рекорд по экспорту подсолнечного масла повторить не удастся
Кроме снижения производства маслосемян в сезоне-2017/18 наблюдается и более низкое качество сырья
Фото: Д. Абрамов

Итоговый валовой сбор подсолнечника в России в сезоне-2017/18 может составить 10,3−10,5 млн т в зачетном весе, что на 0,7−0,9 млн т больше объявленного Росстатом предварительного итога (9,6 млн т), прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Очевидно, что это не окончательный итог, поскольку уборка шла весь декабрь и в ряде регионов продолжится и после Нового года», — отмечают эксперты. Аналитический центр «СовЭкон» в середине декабря прогнозировал сбора подсолнечника в 2017 году на уровне 10,3 млн т в чистом весе, Минсельхоз США — 10,5 млн т без учета Крыма (плюс 119 тыс. т).

Несмотря на расширение посевов подсолнечника в 2017 году, прошлогодний рекорд в 11 млн т повторить не получится — на урожайности негативно сказались погодные условия, в том числе сдвиг сроков сева в ряде регионов, засушливая погода в летний период и дожди во время уборки. Кроме снижения производства маслосемян их качество в сезоне-2017/18 оказалось хуже, чем в прошлом: масличность более низкая, на поздних этапах уборки отмечались высокая влажность и повышенная кислотность.

Согласно расчетам ИКАР, в сезоне-2017/18 будет произведено около 4,2−4,3 млн т подсолнечного масла, что на 8% меньше объема прошлого сельхозгода. В результате экспорт масла не сможет повторить прошлогодний рекорд в 2,18 млн т, даже несмотря на активное начало сезона. Так, в сентябре-ноябре 2017 года вывоз составлял 565 тыс. т, опережая прошлогодние темпы на 25%: почти вдвое нарастил закупки Египет (107 тыс. т), Турция снизила импорт на 44% (93 тыс. т), на третье место вышел Иран, обеспечив 10% всего российского экспорта подсолнечного масла. «Однако уже с первого квартала 2018 года по мере снижения загрузки заводов сырьем будут падать и темпы экспортных поставок. В результате на конец сезона экспорт подсолнечного масла составит 1,9−1,92 млн т, что на 12% ниже, чем в сезоне-2016/17», — прогнозирует ИКАР.

Урожай сои в этом году, по предварительным данным Росстата, вырос на 14% до 3,6 млн т, при этом если в европейской части страны валовой сбор снизился на 6% до 1,6 млн т, то в восточной части производство увеличилось на 40% до 1,9 млн т. Как отмечается в обзоре ИКАР, рост на Востоке обусловлен как расширением посевных площадей, так и самой высокой за последние шесть лет урожайностью — 1,32 т/га против 1,09 т/га в 2016-м. Таким образом рекордный урожай на Дальнем Востоке позволит загрузить возросшие мощности ключевых переработчиков в Амурской области и Приморье, а также, вероятно, обновить рекорд по экспорту. В сентябре-ноябре отгрузки увеличились на 250% до 158 тыс. т, по итогам сезона-2017/18 вывоз может составить 480−500 тыс. т. По мере роста спроса в 2018 году аналитики ожидают дальнейшего расширения посевов сои в России.

Производство рапса в этом году показало рекорд, увеличившись более чем на 50% до 1,5 млн т и став сюрпризом для всего рынка. «Рекордная валовка рапса обеспечивает, во-первых, комфортное покрытие потребности российских переработчиков, а также уже привела к рекорду по экспорту. Так, с июля по ноябрь вывоз рапса достиг 138 тыс. т, тогда как годом ранее за полный сезон было вывезено 73 тыс. т», — говорится в обзоре. По итогам сезона ИКАР ожидает увеличение отгрузок рапса до 200 тыс. т, а также наращивание вывоза рапсового масла, которое становится все более ориентированным на внешние рынки. При этом рекордный валовой сбор ожидаемо сказался на ценах рапса: осенью они «просели» почти на 25% до 19 руб./кг с НДС.

Что касается нишевых масличных агрокультур, то они в 2017 году резко потеряли свою популярность из-за волатильности и непредсказуемости мирового рынка, делает вывод ИКАР. «Так, площади под масличным льном упали на 20% до 566 тыс. га, интерес к сафлору снизился более чем на треть — 260−280 тыс. га против 445 тыс. га в сезоне-2016/17. Также серьезно сократились посевы рыжика и горчицы», — отмечают эксперты. Они ожидают сохранения этой тенденции и в следующем году, что подразумевает переход аграриев к более востребованным, надежным и рентабельным агрокультурам.

В целом же производство масличных в среднесрочной перспективе в России будет расти, ранее говорил директор «СовЭкона» на конференции «Агрохолдинги России — 2017», проведенной «Агроинвестором». «И здесь отдельная история — это Дальний Восток. Мы уже 400−500 тыс. т сои поставляем в Китай. Для наших 3,6 млн т производства соевых бобов — это высокие цифры, однако по сравнению с китайским импортом в объеме 80−90 млн т это составляет менее 1%. Поэтому, на мой взгляд, здесь может быть бешеный рост», — оценивал Сизов. В то же время в экспорте подсолнечника и подсолнечного масла у России есть очень сильный конкурент в лице Украины, заметил эксперт. «Она присутствует на тех же рынках, что и мы, и, надо отдать ей должное, даже более активно выходит на новые», — добавлял он. По данным Минсельхоза Украины, урожай подсолнечника в этой стране в 2017 году превзошел российский показатель, увеличившись за год на 15% до 11,6 млн т. Сбор сои на Украине снизился на 12% до 3,8 млн т, рапса — вырос на 83% до 2,2 млн т.

Статьи по теме
Подсолнечник продолжает дорожать
Росстат объявил предварительные итоги по урожаю
Событие года, Июль 2017: Незаключенная «сделка года»
Подсолнечник поставил антирекорд по темпу уборки
Экономика начинает выздоравливать? Какие макроэкономические тренды влияли на агроотрасль в 2017 году
Татьяна Кулистикова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией