Итоговый валовой сбор подсолнечника в России в сезоне-2017/18 может составить 10,3−10,5 млн т в зачетном весе, что на 0,7−0,9 млн т больше объявленного Росстатом предварительного итога (9,6 млн т), прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). «Очевидно, что это не окончательный итог, поскольку уборка шла весь декабрь и в ряде регионов продолжится и после Нового года», — отмечают эксперты. Аналитический центр «СовЭкон» в середине декабря прогнозировал сбора подсолнечника в 2017 году на уровне 10,3 млн т в чистом весе, Минсельхоз США — 10,5 млн т без учета Крыма (плюс 119 тыс. т).



Несмотря на расширение посевов подсолнечника в 2017 году, прошлогодний рекорд в 11 млн т повторить не получится — на урожайности негативно сказались погодные условия, в том числе сдвиг сроков сева в ряде регионов, засушливая погода в летний период и дожди во время уборки. Кроме снижения производства маслосемян их качество в сезоне-2017/18 оказалось хуже, чем в прошлом: масличность более низкая, на поздних этапах уборки отмечались высокая влажность и повышенная кислотность.



Согласно расчетам ИКАР, в сезоне-2017/18 будет произведено около 4,2−4,3 млн т подсолнечного масла, что на 8% меньше объема прошлого сельхозгода. В результате экспорт масла не сможет повторить прошлогодний рекорд в 2,18 млн т, даже несмотря на активное начало сезона. Так, в сентябре-ноябре 2017 года вывоз составлял 565 тыс. т, опережая прошлогодние темпы на 25%: почти вдвое нарастил закупки Египет (107 тыс. т), Турция снизила импорт на 44% (93 тыс. т), на третье место вышел Иран, обеспечив 10% всего российского экспорта подсолнечного масла. «Однако уже с первого квартала 2018 года по мере снижения загрузки заводов сырьем будут падать и темпы экспортных поставок. В результате на конец сезона экспорт подсолнечного масла составит 1,9−1,92 млн т, что на 12% ниже, чем в сезоне-2016/17», — прогнозирует ИКАР.



Урожай сои в этом году, по предварительным данным Росстата, вырос на 14% до 3,6 млн т, при этом если в европейской части страны валовой сбор снизился на 6% до 1,6 млн т, то в восточной части производство увеличилось на 40% до 1,9 млн т. Как отмечается в обзоре ИКАР, рост на Востоке обусловлен как расширением посевных площадей, так и самой высокой за последние шесть лет урожайностью — 1,32 т/га против 1,09 т/га в 2016-м. Таким образом рекордный урожай на Дальнем Востоке позволит загрузить возросшие мощности ключевых переработчиков в Амурской области и Приморье, а также, вероятно, обновить рекорд по экспорту. В сентябре-ноябре отгрузки увеличились на 250% до 158 тыс. т, по итогам сезона-2017/18 вывоз может составить 480−500 тыс. т. По мере роста спроса в 2018 году аналитики ожидают дальнейшего расширения посевов сои в России.



Производство рапса в этом году показало рекорд, увеличившись более чем на 50% до 1,5 млн т и став сюрпризом для всего рынка. «Рекордная валовка рапса обеспечивает, во-первых, комфортное покрытие потребности российских переработчиков, а также уже привела к рекорду по экспорту. Так, с июля по ноябрь вывоз рапса достиг 138 тыс. т, тогда как годом ранее за полный сезон было вывезено 73 тыс. т», — говорится в обзоре. По итогам сезона ИКАР ожидает увеличение отгрузок рапса до 200 тыс. т, а также наращивание вывоза рапсового масла, которое становится все более ориентированным на внешние рынки. При этом рекордный валовой сбор ожидаемо сказался на ценах рапса: осенью они «просели» почти на 25% до 19 руб./кг с НДС.



Что касается нишевых масличных агрокультур, то они в 2017 году резко потеряли свою популярность из-за волатильности и непредсказуемости мирового рынка, делает вывод ИКАР. «Так, площади под масличным льном упали на 20% до 566 тыс. га, интерес к сафлору снизился более чем на треть — 260−280 тыс. га против 445 тыс. га в сезоне-2016/17. Также серьезно сократились посевы рыжика и горчицы», — отмечают эксперты. Они ожидают сохранения этой тенденции и в следующем году, что подразумевает переход аграриев к более востребованным, надежным и рентабельным агрокультурам.



В целом же производство масличных в среднесрочной перспективе в России будет расти, ранее говорил директор «СовЭкона» на конференции «Агрохолдинги России — 2017», проведенной «Агроинвестором». «И здесь отдельная история — это Дальний Восток. Мы уже 400−500 тыс. т сои поставляем в Китай. Для наших 3,6 млн т производства соевых бобов — это высокие цифры, однако по сравнению с китайским импортом в объеме 80−90 млн т это составляет менее 1%. Поэтому, на мой взгляд, здесь может быть бешеный рост», — оценивал Сизов. В то же время в экспорте подсолнечника и подсолнечного масла у России есть очень сильный конкурент в лице Украины, заметил эксперт. «Она присутствует на тех же рынках, что и мы, и, надо отдать ей должное, даже более активно выходит на новые», — добавлял он. По данным Минсельхоза Украины, урожай подсолнечника в этой стране в 2017 году превзошел российский показатель, увеличившись за год на 15% до 11,6 млн т. Сбор сои на Украине снизился на 12% до 3,8 млн т, рапса — вырос на 83% до 2,2 млн т.

