 Минсельхоз США не стал снижать урожай подсолнечника в России — Агроинвестор
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Аналитика
Минсельхоз США не стал снижать урожай подсолнечника в России
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Американские аналитики ожидают, что сбор кукурузы окажется выше предварительных данных Росстата
По предварительным данным Росстата, производство подсолнечника в 2017 году сократилось на 13%
Фото: М. Стулов

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оставила без изменения прогноз производства подсолнечника в России в сезоне-2017/18, несмотря на выход предварительных данных Росстата. Как указано в январском отчете FAS USDA, урожай этой агрокультуры составит 10,5 млн т без учета Крыма (еще 119 тыс. т), что лишь на 0,3 млн т ниже прошлогоднего показателя. Прогноз мирового сбора также сохранен на уровне 45,8 млн т (в сезоне-2016/17 — 47,6 млн т), в том числе прогноз сбора маслосемян на Украине оставлен на уровне 13 млн т, в Евросоюзе — 9,3 млн т, в Китае — 2,8 млн т. Незначительно в сторону понижения — с 3,7 млн т до 3,6 млн т — пересмотрен прогноз для Аргентины.

Ранее Росстат в своих предварительных итогах оценил урожай подсолнечника в России в 2017 году в 9,6 млн т — на 1,4 млн т или на 13% меньше, чем в 2016-м. Российские аналитики назвали такую оценку чрезмерно низкой, предположив, что в марте при публикации окончательных данных по урожаю этот объем будет скорректирован. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает, что итоговый урожай подсолнечника может вырасти по сравнению с предварительными данными на 0,7−0,9 млн т до 10,3−10,5 млн т в зачетном весе. «Очевидно, что это не окончательный итог, поскольку уборка шла весь декабрь и в ряде регионов продолжится и после Нового года», — отмечали эксперты ИКАР. Аналитический центр «СовЭкон» в середине декабря прогнозировал сбора подсолнечника в 2017 году на уровне 10,3 млн т в чистом весе.

Производство подсолнечного масла в России, по оценке Минсельхоза США, незначительно снизится до 4,1 млн т с 4,2 млн т в сезоне-2016/17, а экспорт — с 2,2 млн т до 2 млн т. Одновременно сокращение производства подсолнечника ожидается и на Украине: по сравнению с прошлым сельхозгодом урожай подсолнечника уменьшится на 2,2 млн т до 13 млн т в связи с падением урожайности из-за засухи, продолжавшейся в течение четырех месяцев. Экспорт подсолнечного масла из Украины прогнозируется на уровне 5,6 млн т (с учетом Крыма), что на 0,8 млн т меньше, чем в сезоне-2016/17.

Кукуруза

Прогноз валового сбора кукурузы в России в отчете FAS USDA снижен на 0,5 млн т до 13,5 млн т (плюс Крым — около 6 тыс. т, по данным Росстата). В отличие от подсолнечника, прогноз по кукурузе пересмотрен в свете публикации предварительных итогов российского статистического ведомства. По подсчетам Росстата, валовой сбор кукурузы составил 12,05 млн т, что на 3,2 млн т или на 21% меньше, чем в 2016-м.

Тем не менее эксперты Минсельхоза США признают, что окончательные цифры и по кукурузе могут значительно измениться. «В отличие от статистики по другим зерновым агрокультурам, по кукурузе предварительные оценки Росстата площадей и производства могут значительно расходиться с итоговыми данными, которые выходят в марте или апреле. Данные по урожайности, как правило, меняются мало, обычно в пределах 0,5%, однако цифры по производству могут увеличиться из-за роста уборочных площадей», — говорится в январском обзоре FAS USDA. Более того, констатируют американские аналитики, год от года разрыв между предварительными данными и окончательными увеличивается. «В 2013-м финальный объем производства кукурузы Росстата был на 0,9 млн т выше предварительного, а в 2016-м — на 1,5 млн т», — отмечается в обзоре. По оценке FAS USDA, уборочная площадь кукурузы в России в сезоне-2017/18 останется примерно на уровне прошлого сельхозгода — 2,75 млн га, а урожайность составит 49,1 ц/га, что на 11% ниже рекордного значения сезона-2016/17, но на 2% выше среднего показателя за последние пять лет.

Кроме России производство кукурузы в сторону снижения пересмотрено для Филиппин (с 8,3 млн т до 8,2 млн т) и для Вьетнама. Прогноз для США, напротив, повышен на 0,7 млн т почти до 371 млн т, что, впрочем, остается на 13,8 млн т ниже прошлогоднего уровня. В целом глобальное производство кукурузы в этом сезоне, как ожидается, составит 1045 млн т — на 31 млн т меньше, чем годом ранее. Тем не менее, за счет сокращения переходящих запасов мировая торговля кукурузой в этом сезоне вырастет на 9 млн т до 150,8 млн т, в том числе 4,8 млн т будет экспортировано из России.

Пшеница

Одновременно аналитики Минсельхоза США повысили с 83 млн т до 85 млн т оценку валового сбора пшеницы в России (предварительные данные Росстата — 85,8 млн т с учетом 871 тыс. т в Крыму). «Оцениваемая урожайность в 31,3 ц/га оказалась на 16% выше прошлогоднего рекорда, а уборочная площадь в 27,2 млн га — самой высокой начиная с 1982 года», — говорится в обзоре FAS USDA. Как отмечают эксперты американского ведомства, урожай этой агрокультуры в России оказался высоким в связи с благоприятными погодными условиями во всех ключевых производящих регионах: рекордная урожайность зафиксирована как на Юге, так и в Центре страны, на Северном Кавказе и в Поволжье, а урожайность в Сибири и на Урале стала второй в истории. «Окончательная статистика по производству выйдет в марте, однако финальные цифры по сбору пшеницы редко значительно отличаются от предварительных объемов», — констатирует FAS USDA.

Экспорт пшеницы из России в этом месяце в очередной раз повышен — по оценке Минсельхоза США, он достигнет 35 млн т против 27,8 млн т в сезоне-2016/17. В результате Россия превзойдет по этому показателю как США (26 млн т), так и Евросоюз (27 млн т), и займет пятую часть всей мировой торговли. «Российский экспортный потенциал поддерживают благоприятные валютные курсы и низкие цены относительно других традиционных экспортеров. Другим ключевым преимуществом является географическая близость к быстро растущим рынкам Ближнего Востока и Северной Африке», — говорится в обзоре. В нем указывается, что такие традиционные экспортеры как Австралия, Канада, Евросоюз и США отличаются высоким качеством пшеницы, однако Россия и другие страны черноморского бассейна выигрывают конкуренцию благодаря низким ценам и своему географическому положению. Например, сейчас около 82% поставок в Египет приходится на Россию и Украину, а доля США снизилась до 1%, хотя еще пять лет назад она составляла 8%. Удалось России потеснить США и в Нигерии: если пять лет назад три четверти поставок пшеницы на нигерийский рынок отгружались из США, а на Россию приходился 1%, то в сезоне-2016/17 это соотношение составило 33% и 26%.

В связи с ростом оценки российского урожая мировое производство пшеницы также повышено на 2 млн т до 757 млн т. Для Евросоюза объем валового сбора снижен на 0,9 млн т до 151,6 млн т, в то время как в Пакистане — увеличен на 0,8 млн т до 26,5 млн т. Оценки для США, Китая, Канады и Аргентины оставлены без изменений. Прогноз мировой торговли в сезоне-2017/18 уменьшен на 0,8 млн т по сравнению с декабрьской оценкой, до 182,9 млн т, что ненамного больше, чем в прошлом сельхозгоду.

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