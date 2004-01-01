Свинина и бройлер подешевели на 14%

К концу 2017 года стоимость свинины была на уровне 138,3 руб./кг, что на 13,6% меньше, чем в конце декабря 2016-го, тушка цыпленка-бройлера за год подешевела на 13,9% до 95,9 руб./кг, оценило информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». При этом за последний месяц года свинина выросла в цене на 2,2%, бройлер — на 0,5%. По данным Минсельхоза, средние потребительские цены на птицу к 9 января были на уровне 125,12 руб./кг (+0,2% за неделю, +0,1% с начала 2018 года), на свинину — 255,88 руб./кг (-0,2% за неделю, -0,1% с начала 2018-го).



Падение стоимости продукции аналитики «ИМИТ» связывают с насыщением рынков и ростом конкуренции: производителям все чаще приходится прибегать к промо-акциям, чтобы увеличить продажи продукции. «В результате среди покупателей, уже привыкших жить в условиях экономического кризиса и научившихся грамотно распределять денежные средства, вырос спрос на мясо, — отмечает «ИМИТ». — Однако это явление временное, и если опять начнется повышение цен, спрос на мясо приостановится».



Как ранее оценивал Национальный союз свиноводов, в 2017 году среднее потребление мяса в России должно было составить 75 кг/чел. против 73 кг/чел. в 2016-м, в том числе 33,5 кг птицы (+1 кг к уровню 2016-го) и 25,7 кг свинины (+1,1 кг). Бройлер по-прежнему остается самым доступным видом мяса: так, по данным Росптицесоюза, в 2017 году среднедушевые денежные доходы населения позволяли купить 221,5 кг бройлера в месяц (в 2016-м — 220,1 кг), тогда как свинины — только 114 кг (110 кг годом ранее), говядины — 93,3 кг (91,9 кг).



«Экономическая доступность мяса птицы — это его конкурентное преимущество, но по мере того, как насыщается рынок свинины, и цены на нее снижаются, это преимущество будет уходить», — предупреждала замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанов, выступая на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России». Она отмечала, что сейчас цены на мясо птицы находятся примерно на уровне 2013 года. При этом прогнозы Минэкономразвития относительно увеличения доходов населения и роста покупательской способности не оправдываются.



Так, по данным Росстата, в январе-ноябре прошлого года реальные располагаемые доходы населения уменьшились на 1,4% к аналогичному периоду 2016-го, несмотря на рост средней заработной платы на 7,1%. Индекс потребительской уверенности в четвертом квартале прошлого года не изменился по сравнению с показателем третьего квартала и был на уровне минус 11%. 18% респондентов, опрошенных статведомством, ожидают, что в следующие 12 месяцев их материальное положение может ухудшиться и только 12% рассчитывают на позитивные изменения.



Производители должны ориентироваться на то, что серьезных улучшений не будет, отметила Степанова. В результате по итогам 2018 года потребление мяса птицы вырастет лишь на 0,2 кг до 33,7 кг/чел. в год, прогнозирует Росптицесоюз. Участники рынка уже отмечают негативное влияние снижения цен на птицу. Так, например, чистая прибыль холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» по итогам 2017 года снизилась до 4,7 млрд руб. с 5,4 млрд руб. в 2016-м. «Такие показатели стали следствием сбоев на рынке мяса птицы. К примеру, если в начале 2017 года 1 кг птицы приносил 24 руб. прибыли, то к концу года его маржинальность упала до 9 руб. То есть цена мяса птицы на рынке упала при сохранении себестоимости», — цитирует «Абирег» представителя компании.



Правда, гендиректор «Русагро» Максим Басов говорит, что единственный бизнес в агросекторе, где в 2017 году улучшилась рентабельность, связан с животными белками — это мясо и молоко. «Это произошло благодаря тому, что очень хорошо растет потребление мяса, что удается начать его экспортировать, хотя крупнейшие рынки все еще закрыты, и потому что отрасль работает над издержками», — уверен он. Правда, топ-менеджер добавляет, что это ненадолго: по бройлеру уже в 2018 году стоит ожидать резкого уменьшения цены, по свинине еще года два можно будет получать дополнительную прибыль.



В январе-ноябре 2017 года производство основных видов мяса (свинина, говядина, мясо птицы, баранина и козлятина) в сельхозорганизациях составило около 7 млн т в убойном весе, что на 7,1% или на 465,2 тыс. т превышает показатели одиннадцати месяцев 2016-го, подсчитал «ИМИТ». Национальный союз свиноводов рассчитывал, что по итогам 2017-го производство свинины в промышленном секторе составит около 3 млн т в убойном весе, производство птицы во всех хозяйствах Росптицесоюз оценивал на уровне 4,8 млн т.

