Остатки подсолнечника снизились на 14%

По состоянию на конец декабря 2017 года остатки семян и плодов масличных агрокультур в российских сельхозорганизациях снизились на 6,6% к уровню конца 2016 года, следует из данных Росстата. В том числе запасы подсолнечника уменьшились на 14,1% до 1,6 млн т против 1,9 млн т на конец декабря 2016-го. В Центральном федеральном округе остатки сократились на 35%, наибольшее падение зафиксировано в Белгородской (на 71%), в Тамбовской (на 58%) и в Орловской (на 44%) областях. В Приволжском федеральном округе снижение к началу этого года составляло 14%, в том числе в Саратовской области — на 48%, в Ульяновской области — на 60%, в Самарской области — на 5%.



По предварительным данным Росстата, в 2017 году урожай подсолнечника снизился на 13% до 9,6 млн т. Сокращение в первую очередь обусловлено большим объемом неубранных из-за погодных аномалий посевов. По данным Минсельхоза, к 29 декабря подсолнечник был обмолочен лишь с 88% площадей. При этом в середине января уборка подсолнечника продолжалась. Так, как показал опрос агентства «АПК-Информ», по состоянию на 19 января работы велись в ряде хозяйств Самарской области, несмотря на довольно сложные условия из-за существенных колебаний температуры воздуха и выпавшего местами снега. В середине января уборка подсолнечника шла и в Саратовской области: по словам начальника управления сельского хозяйства Аткарского района Людмилы Пантелеевой, осенью дожди помещали ряду хозяйств собрать продукцию, однако морозная погода позволила аграриям вновь выйти в поля.



В результате, по подсчетам Oilworld, с учетом зимней и весенней доуборки урожай подсолнечника может вырасти более чем на 1 млн т, став вторым по объему рекордом валового сбора в России. Согласно оценке экспертов Oilworld, он может составить 10,7 млн т в зачетном весе. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует итоговый урожай подсолнечника в 10,3−10,5 млн т, Минсельхоз США — на уровне 10,5 млн т без учета Крыма (еще 119 тыс. т).



Цены на подсолнечник растут

«Учитывая нереализованные экспортные объемы масла и 1 млн т сырья, которое поступит в период зимне-весенней доуборки, цены на подсолнечное масло и подсолнечник просто обязаны значительно опуститься», — прогнозируют эксперты Oilworld.



Пока же, по данным аналитического центра «СовЭкон», на минувшей неделе цены подсолнечника поднимались, увеличившись на 400 руб. до 19,6 тыс. руб./т. Цены существенно росли и в ноябре-декабре прошлого года, когда уже стало понятно, что, несмотря на весеннюю доуборку, урожай все равно будет заметно меньше, комментирует ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. «Плюс, в ряде регионов осенью уборка задерживалась, что провоцировало рост цен за счет неопределенности и, как следствие, ажиотажа на рынке: переработчики пытались обеспечить свои мощности», — сказал «Агроинвестору» Хотько.



При этом цены на подсолнечное масло имеют тенденцию к снижению, сократившись за прошедший месяц в среднем на 1,5−2 тыс. руб. до 42,5−43 тыс. руб./т (с НДС). На этом фоне с 1 января 2018 года ряд переработчиков в Саратовской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской и Астраханской областях сообщили о приостановке закупок подсолнечника, отмечают эксперты Oilworld. По словам Хотько, с одной стороны, переработчики смогли сделать определенные запасы для своей работы, а с другой — не готовы покупать сырье по возросшим ценам на фоне снижения стоимости подсолнечного масла. «Поэтому сейчас возникла некая пауза и, вероятно, в ближайшее время переработчики будут пытаться снизить закупочную цену на подсолнечник», — полагает эксперт ИКАР.



В то же время, те объемы, которые появятся на рынке весной в результате доуборки подсолнечника, вряд ли смогут значительно сыграть на снижение цен сырья, считает Хотько. «Цены в первую очередь будут зависеть от курса рубля и цен на подсолнечное масло. Вот два фактора, которые будут играть главенствующую роль. Доуборка — это не те объемы, которые способны расшатать рынок», — добавил эксперт.

