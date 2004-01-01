Сектор мясного скотоводства вырос в семь раз

С 2008 по 2017 год производство говядины от скота специализированных мясных и помесных пород увеличилось с 62,3 тыс. т до 452,6 тыс. т (здесь и далее — в живом весе), то есть примерно в семь раз. Об этом рассказал директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов на конференции по мясному скотоводству в ходе выставки «Молочная и мясная индустрия». «Да, это некая радость, хотя и не такая, так выигрыш в хоккей у Германии [в финале на Олимпийских играх в Пхенчхане]", — признал чиновник, отметив, что учитывая возможности нашей страны, такие показатели по производству говядины можно назвать очень скромными. По его словам, сейчас мясное скотоводство является самым слабым звеном в российском АПК.



Если в 2007 году в общей структуре производства мяса на долю КРС (в том числе молочного скота) приходилось 34,5%, то в 2017-м — только 19,4%. За последние 10 лет мясной сектор в целом вырос с 8,7 млн т до 14,8 млн т, однако по говядине произошло падение с 3 млн т до 2,8 млн т. По прогнозу Минсельхоза, показатель останется примерно на этом же уровне и к 2020 году, притом что производство мяса всех видов достигнет 15,4 млн т. Правда, доля специализированного и помесного скота будет расти и производство говядины в этом сегменте составит около 500 тыс. т, следует из презентации Амерханова.







Стадо мясного и помесного скота во всех хозяйствах в прошлом году составило 3,7 млн животных, тогда как по госпрограмме развития сельского хозяйства к 2020 году в стране должно быть 4 млн голов такого скота, то есть показатель уже почти достигнут, отметил Амерханов, однако уточнил, что если бы не учитывался помесный скот, то результаты были хуже. «Нужно развивать именно специализированные мясные породы, это стратегическая задача», — подчеркнул он. По его словам, с 2014 по 2017 год на поддержку мясного скотоводства было выделено более 23 млрд руб., в том числе в прошлом году деньги были предусмотрены по «единой» субсидии. «Это серьезная цифра для того поголовья, которое мы имеем», — акцентировал Амерханов.



В прошлом году 62 региона увеличили стадо специализированного мясного КРС, 13 допустили его снижение. Значительнее всего — на 21,3 тыс. животных сократилось поголовье в Калмыкии. Наибольший прирост (свыше 125 тыс.) зафиксирован в Брянской области, где в частности работает «Мираторг», крупнейший в стране производитель говядины. Этот же регион лидирует по показателю средней сдаточной массы скота на убой — 603 кг (по сельхозорганизациям и КФХ). Однако в целом по стране результат значительно хуже — 409 кг. При этом, например, в Дагестане скот сдают на убой средним весом лишь 245 кг, в Астраханской области — 252 кг, хотя доля специализированного мясного КРС в этих регионах составляет 85,5% и 71,6%, тогда как по России — 27,8%. «Страшно показать эти цифры, — признал Амерханов. — Как можно сдавать на мясокомбинат животных весом 240−250 кг? Это тот материал, на котором нужно делать деньги. Мы серьезно не дорабатываем. Мы выделяем на АПК 242 млрд руб., из них половина идет на животноводство, и нам начнут задавать вопросы, где ваши показатели?».



Тем не менее, государство продолжит поддерживать отрасль, заверил он: если есть сдвиги по молоку, то будут улучшаться показатели и по говядине. Одно из важных направлений — селекционная работа. Сейчас в Государственном племенном регистре зарегистрировано 326 племенных стад КРС мясного направления с общим поголовьем 191 тыс. племенных коров, что более чем на 27% выше уровня 2012 года. Однако этого мало, нужно не только увеличивать стадо, но и совершенствовать генетику скота, использовать возможности промышленного скрещивания, уверен Амерханов. «Хватит сидеть на импортной игле. Американцы никогда в жизни не дадут нам лучшую генетику, и мы это прекрасно знаем», — сказал он.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк в ходе конференции отметил, что учитывая потенциал отрасли, нужно стремиться к увеличению маточного поголовья специализированного мясного скота до 10 млн животных. Реализация этих планов подразумевает введение в оборот около 30 млн га сельхозземель, создание свыше 95 тыс. фермерских хозяйств, а также увеличение парка кормозаготовительной техники на 400 тыс. единиц. При этом драйвером отрасли должна стать кооперация и региональные программы. «Модель построения производства полного цикла провалилась: в мясном скотоводстве каждый из этапов — это искусство, поэтому каждый должен заниматься своим делом», — уверен он.

