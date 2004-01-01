Россия нарастила импорт свежих овощей и фруктов

Импорт свежих фруктов и овощей в Россию вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,1 млн т. Из этого объема 22% пришлось на бананы, 20% — цитрусовые, 10% — яблоки, 7% — томаты. В прошлом году Россия стала вторым по величине импортером бананов в мире (1,5 млн т), уступив первое место США и обогнав Германию, сообщает агентство FruitNews. Кроме того, был зафиксирован значительный рост поставок мандаринов, арбузов, сельдерея и авокадо.



Рост импорта эксперты агентства связывают со снятием ограничений на импорт турецкой продукции, рекордным объемом импорта эквадорских бананов, а также налаживанием отношений с Китаем, Египтом, Азербайджаном и Молдавией. «Необходимо отметить значительное влияние относительно стабильного курса российского рубля по отношению к основным мировым валютам в прошлом году. При меньших рисках резкого подорожания продукции во время транспортировки многие импортеры фруктов и овощей смогли вновь расширить свой бизнес», — комментирует гендиректор FruitNews Ирина Козий. По ее словам, также важную роль сыграли наладившиеся каналы поставок, которые импортеры сумели выстроить за три года после резкого закрытия ряда стран в августе 2014 года.



Крупнейшим поставщиком свежих овощей и фруктов в прошлом году стал Эквадор, на который пришлось 21% всего физического объема российского ввоза в этой категории. Практически весь импорт из этой страны составили бананы, которых, по данным ФТС, было закуплено более 1,4 млн т — на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте среди крупнейших поставщиков — Турция, на которую приходится 14% всего российского импорта свежих овощей и фруктов. В объеме же турецких внешних продаж Россия занимает треть всего экспорта овощей и фруктов. По данным ФТС, самым важным экспортным продуктом Турции в 2017 году стали цитрусовые, которых было закуплено почти 600 тыс. т, в основном, в четвертом квартале 2017-го. Также на российский рынок были отправлены турецкие виноград, персики и нектарины, абрикосы.



На третьем месте — Китай, доля которого составляет 10%. Наиболее важными позициями китайских продаж являются томаты, закупки которых выросли на 26% до 109 тыс. т, а также яблоки (сокращение на 13% до 100 тыс. т). Также из Китая импортировались лук, мандарины, капуста, грейпфрут, болгарский перец, морковь и груши. Как отмечала ранее пресс-служба ФТС, физический объем импорта овощей из Китая вырос в среднем в 1,4 раза «практически по всей товарной номенклатуре». Импорт из Белоруссии, находящейся на четвертой позиции, в 2017-м сократился до 540 тыс. т с 630 тыс. т в 2016-м и 1,1 млн т в 2015-м. Основные продукты белорусского экспорта — персики и нектарины (88 тыс. т), томаты (70 тыс. т), груши (77 тыс. т), картофель (51 тыс. т) и яблоки (47 тыс. т).



Ввоз плодовощной продукции в страну в прошлом году увеличился благодаря росту спроса, что, в свою очередь, стало следствием улучшения общей экономической ситуации в стране, отмечает главный аналитик Национального союза производителей плодов и овощей Кирилл Лашин. «После введения эмбарго и девальвации рубля резко сократилась покупательская способность и рынок на какое-то время серьезно просел. Однако в настоящее время потребление стало вновь увеличиваться. Это повлекло за собой и рост импорта, несмотря на импортозамещение и активное развитие собственной тепличной отрасли и садоводства», — сказал «Агроинвестору» Лашин. Кроме того, напомнил он, в прошлом году были сняты ограничения с Турции, и турецкая продукция стала снова поступать на российский рынок. «Как следствие — увеличение ввоза плодоовощной продукции в Россию. Одновременно нарастили объемы и другие игроки, такие как Азерайджан, Белоруссия, Израиль», — добавил он.



При этом, по словам эксперта, структура импорта свежих овощей и фруктов за последние три года изменилась. «Если в 2017 году на первых местах были бананы и цитрусовые, на которые приходилось примерно 20%, а на третьем с долей в 13% — семечковые, то в 2014-м 19% приходилось на цитрусовые, на втором месте были яблоки и груши, а бананы — лишь на третьем месте. Такое изменение в том числе связано с увеличением закладки садов в России», — отметил Лашин.



По оценке Минсельхоза, потребность России в овощах в прошлом году составляла 17,6 млн т — 15,8 млн т открытого и 1,8 млн защищенного грунта. При этом производство овощей составило 16,3 млн т (15,4 млнт в открытом грунте и 946 тыс. т тепличных, собранных сельхозорганизациями). Таким образом, дефицит овощей в стране в 2017-м оценивался в 1,3 млн т. Обеспеченность населения овощами с учетом всех хозяйств в прошлом году была на уровне 154% по моркови, 108% по кабачку, 107% по столовой свекле, 78% по огурцам, 62% по капусте, 56% по томатам. Обеспеченность плодово-ягодной продукцией в 2017-м оценена значительно ниже — на уровне 20%: исход из нормы потребления в 100 кг/чел. в год в стране должно производиться 14,7 млн т плодов и ягод, в то время как в прошлом году их валовой сбор в России составил 2,9 млн т.

