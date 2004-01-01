Господдержка АПК в 2018 году будет увеличена на 10%

Правительство России приняло решение в 2018 году увеличить поддержку АПК из федерального бюджета примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом объявил вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на региональной конференции в Ставропольском крае. «Мы не будем ни в коем случае сокращать государственную поддержку, — приводит слова Дворковича РИА «Новости». — Таким образом мы будем продолжать поддерживать рентабельные сельхозпроизводства на приемлемом уровне».



По словам вице-премьера, дополнительные средства пойдут на поддержку новых инвестпроектов, фермерских хозяйств, а также на обновление парка сельхозтехники, вопрос с которым сейчас стоит очень остро. По сравнению с пиком, который был достигнут в середине 1980-х годов, когда сельхозтехника обновлялась быстрыми темпами, сейчас они примерно в два раза ниже, отметил Дворкович. По данным Минсельхоза, к весенней посевной кампании у сельхозпроизводителей есть 450,8 тыс. тракторов, что на 0,8% меньше показателя 2017-го, 132,6 тыс. плугов (на 1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 174,7 тыс. культиваторов (снижение на 0,7%).



Сейчас господдержка отрасли на 2018 год предусмотрена в объеме 242 млрд руб., как и в 2017-м. В том числе 52,2 млрд руб. выделено на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам, 49,7 млрд руб. — на льготное кредитование АПК, 39 млрд руб. — на единую субсидию, 2 млрд руб. — на стимулирование обновления парка сельхозтехники. По итогам совещания 7 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить на развитие сельского хозяйства дополнительно 7 млрд руб. из резервного фонда, в том числе 5 млрд руб. должно пойти на субсидии по возмещению части капзатрат. Тогда же глава кабмина поручил Минфину, Минсельхозу и Минэкономразвития при подготовке поправок в бюджет на 2018 год предусмотреть до 30 млрд руб. на реализацию госпрограммы развития АПК. Как говорил министр сельского хозяйства Александр Ткачев, рассматривается сумма от 10 млрд руб. до 30 млрд руб.



В перспективе будет принята программа развития отрасли до 2030 года, ее формирование должно быть завершено уже в этом году, рассказал Дворкович. «Работа уже ведется, с тем чтобы у каждого из вас было понимание что именно мы будем делать в ближайшие 10 лет, какие инструменты мы будем использовать, какие будут объемы средств на поддержку сельхозбизнеса», — сообщил вице-премьер. Ряд положений стратегии-2030 Минсельхоз уже озвучил 11 марта на Всероссийском агропромышленном форуме в Краснодаре. Так, в ближайшие 12 лет посевы агрокультур предполагается увеличить до 90 млн га с 80,2 млн га в 2017-м, в том числе нарастить производство зерна со 135,4 млн т до 150 млн т, масличных — с 16,5 млн т до 25 млн т, картофеля — с 29,6 млн т до 32 млн т, овощей — с 16,44 млн т до 19,3 млн т. Валовой сбор сахарной свеклы, напротив, к 2030 году планируется сократить до 50 млн т с 51,9 млн т в прошлом году.



1 марта президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что через четыре года Россия намерена стать нетто-экспортером продовольствия. Для достижения этой цели, по его словам, нужно расширить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, а также увеличить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами. «Чтобы нарастить потенциал отечественного сельского хозяйства, нужно модернизировать действующее производство, стимулировать строительство новых современных предприятий, повышать самообеспеченность по отдельным товарным позициям», — продолжил Путин 12 марта в Краснодаре. Кроме того, он указал на необходимость развития современной инфраструктуры и «расшивки узких мест на железнодорожном транспорте», поддержки отечественной селекции и генетики, а также роста роли фермерских хозяйств в агропроизводстве.

