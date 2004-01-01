Павел Грудинин показал худший для КПРФ результат на выборах

На прошедших 18 марта выборах президента России кандидат от КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, по предварительным данным, занял второе место. По результатам обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий Грудинин получил 11,9% голосов, сообщила в понедельник Центральная избирательная комиссия. Первое место занимает действующий президент Владимир Путин с поддержкой в 76,66%.



В абсолютных показателях за Грудинина отдали свои голоса свыше 8,6 млн человек. Явку избирателей ЦИК предварительно оценил в 67,46%. По закону, окончательные итоги голосования будут объявлены в течение 10 дней. Сам Грудинин после закрытия избирательных участков назвал прошедшую президентскую кампанию самой грязной на постсоветском пространстве.



Результат Грудинина стал наихудшим для кандидата от КПРФ на президентских выборах за всю историю партии, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Так, в 1996 году кандидат от коммунистов получил 40,31% (во втором туре), в 2000 году — 29,21%, в 2004-м — 13,69%, в 2008-м — 17,72%, в 2012-м — 17,18%. «Вряд ли после выборов Грудинин будет иметь большое влияние внутри КПРФ. В партии с 1993 года существует свой «междусобойчик», поэтому перспектива Грудинина, который не является членом этой партии, в роли преемника Геннадия Зюганова на посту партийного руководителя выглядит крайне сомнительной», — полагает Макаркин. При этом кандидат, занявший второе место на выборах президента, вполне может стать общественным деятелем, не исключает политолог. «Однако его работа здесь, вероятно, будет больше касаться не политики, а экономики. Но все же я думаю, что главным для него останется руководство Совхозом имени Ленина», — предположил Макаркин.



По результатам избирательной кампании Павел Грудинин рассчитывал стать системным политиком федерального уровня, который потом получит возможность принять участие в выборах губернатора Московской области, сказал глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Однако сейчас эта возможность для него закрыта, — уверен политолог. — Пока еще сложно оценивать его результаты, однако, судя по всему, он получил не традиционные голоса сторонников КПРФ, а, скорее, противников нынешнего руководства». Поэтому после выборов бизнесмен может сойти с политической сцены, как в свое время сделал Михаил Прохоров, принимавший участие в предыдущих выборах президента в 2012 году и получивший 7,98%. заключает Калачев. «Он может вернуться в бизнес, может найти себя в КПРФ, но вряд ли стоить рассматривать возможность его прихода в исполнительную власть», — прогнозирует Калачев.



Павел Грудинин с 1995 года возглавляет подмосковный Совхоз имени Ленина, который является крупнейшим производителем клубники в России. В 2017 году ягодой в компании было занято 121 га. Также хозяйство занимается садоводством и производством соков из собственного сырья, молочным животноводством и пчеловодством. С 1997-го по 2011 год Грудинин был депутатом Московской областной думы и членом партии «Единая Россия», сейчас является зампредседателя комитета по развитию АПК Торгово-промышленной палаты и входит в экспертный совет при правительстве России.



Перспективы Ткачева

Президент Владимир Путин уже анонсировал перестановки в российском правительстве после своей инаугурации. «Сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Думаю, что основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — сказал глава государства вечером в воскресенье (цитата по РИА «Новости»). При этом президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.



По мнению Калачева, перестановки в правительстве не будут массовыми. «Возможно, отдельные непопулярные министры будут заменены, но в целом правительство президента устраивает», — сказал Калачев. Сохранит ли свой пост нынешний глава Минсельхоза, станет известно только в мае, добавляет Макаркин. «Ткачев — влиятельный министр, который смог добиться многого в проведении активной протекционистской политики. Однако решение принимается аппаратом, а насколько сильны его аппаратные позиции, это вопрос достаточно закрытый», — заметил Макаркин, но добавил, что «в любом случае Грудинин на его место не придет».

