По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой сбор пшеницы в 2018 году может быть на уровне 75−77 млн т (в 2017-м урожай достиг почти 85,9 млн т, согласно Росстату). Но это пока — крайне условно, сообщил «Агроинвестору» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Такая оценка базируется на текущем состоянии озимых и перспективах ярового сева. «По яровым я ожидаю некоторого сокращения посевных площадей из-за высоких переходящих запасов во многих производящих регионах и неблагоприятной ценовой конъюнктуры в этом сезоне, — рассказал Рылько. — Что касается озимой пшеницы, то три четверти посевов еще находятся под необычно толстым слоем снега. Это, с одной стороны, может создать хороший запас влаги, но с другой стороны, сопряжено с существенными рисками».



Пока экспортные цены на российскую пшеницу фиксируются на уровне выше аналогичного показателя годом ранее, констатирует эксперт. «C февраля по настоящее время мы видим фиксацию цен нового урожая в диапазоне от $191 до $200 за тонну. В этих ценах — и отражение высоких переходящих запасов, и рисков сокращения производства пшеницы в мире, и ожидаемый дополнительный спрос со стороны таких стран как Индия и Иран», — добавил Рылько.



Ранее Международный совет по зерну (IGC) опубликовал первый прогноз мирового баланса зерна (пшеница и кормовое зерно) в сезоне-2018/19: глобальное производство продолжит снижаться. Так, если в этом сельхозгоду мировой валовой сбор уменьшился на 2,2% до 2092 млн т, то в 2018/19-м этот сократится еще на 5 млн т до 2087 млн т.



Основное снижение ожидается в производстве пшеницы — на 17 млн т или на 2,2% до 741 млн т. Во многом такой прогноз обусловлен динамикой урожая в России: как ожидается, он уменьшится на 10,4 млн т до 74,5 млн т (без учета Крыма). Кроме того, прогнозируется сокращение сбора в Евросоюзе, где он упадет на 2,9 млн т до 148,3 млн т, а также в Аргентине (на 1,4 млн т до 17,1 млн т). В США, напротив, IGC ждет восстановления производства на 0,9 млн т до 48,3 млн т после падения сразу на 15,4 млн т в сезоне-2017/18. Также рост на 3,7 млн т до 24,9 млн т ожидается и в Канаде.



Мировая торговля пшеницей в следующем сезоне вырастет еще на 3% до 179 млн т. Россия, несмотря на уменьшение урожая, продолжит наращивать экспорт, который должен прибавить еще 0,8 млн т до 37,1 млн т. Одновременно увеличат отгрузки и страны Евросоюза — на 2,6 млн т до 26,8 млн т, а также США (на 1,3 млн т до 26,5 млн т) и Австралия (на 0,5 млн т до 17,5 млн т). Мировые конечные запасы пшеницы сохранятся на высоком уровне, хотя и снизятся до 253 млн т с исторического рекорда в 256 млн т к концу нынешнего сельхозгода. В том числе в России к концу июня 2019-го останется 12,2 млн т против рекордных 15,7 млн т, которые прогнозируются на конец нынешнего сезона.



Несмотря на ожидаемое снижение урожая, мировое предложение пшеницы в новом сезоне прогнозируется околорекордным благодаря высоким переходящим мировым остаткам, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Сохраняющееся исторически высокое мировое предложение будет по-прежнему ограничивать потенциал укрепления цен», — констатируют эксперты центра. Это относится и к российскому рынку, где новый урожай пшеницы ожидается вторым за всю историю, уступая лишь прошлогоднему. При этом оценку IGC в 74,5 млн т «СовЭкон» считает излишне осторожной, учитывая высокую площадь сева озимых, незначительные масштабы гибели и их в целом хорошее состояние после зимовки. Как сообщил в четверг глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд, потери озимых агрокультур под урожай 2018 года оцениваются в 3−5%.



Кукурузу и ячмень ждет рост

В целом по зерну прогнозы на 2018/19 указывают на предполагаемое восстановление показателей у ряда производителей, говорится в обзоре IGC. «Так как потребление имеет тенденцию к росту, то совокупные запасы могут сократиться, в том числе у ключевых экспортеров. Исходя из спроса в Азии торговля, как ожидается, достигнет нового рекорда, в том числе рекордные объемы экспортируют США и Бразилия», — отмечают аналитики.



Сокращение глобального производства пшеницы частично будет компенсировано ростом урожая кукурузы, ячменя и сорго. «На долю кукурузы приходится значительная часть ожидаемого роста потребления, и в первую очередь благодаря этому зерну мировые запасы, как ожидается, снизятся на 8%", — следует из обзора. В связи с расширением спроса мировое производство кукурузы, как ожидается, в 2018/19 вырастет на 7,4 млн т до 1052 млн т, а мировые запасы к концу этого периода сократятся на 42 млн т до 265 млн т.



Мировая торговля зерном в целом в сезоне-2018/19 прогнозируется на уровне 368 млн т, что на 6 млн т или на 1,6% больше показателя текущего сельхозгода. Потребление зерна в мире вырастет на 25 млн т до 2134 млн т, а запасы к концу следующего сезона сократятся на 46 млн т до 560 млн т.

