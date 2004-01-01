Производство продукции аквакультуры выросло на 7%

В 2017 году объем производства продукции товарной аквакультуры вырос на 7% до 219,7 тыс. т, следует из данных, представленных на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства. В том числе выращено 186 тыс. т товарной рыбы, что на 7,2% или 12,6 тыс. т больше, чем в 2016-м. Объемы производства посадочного материала увеличились на 5,7% до 33,1 тыс. т.



В 2016-м рост производства в секторе составлял 14%. Тем не менее, глава Минсельхоза Александр Ткачев оценил прошлогодний результат как неплохой. «Это достаточно новое для нашей страны направление. Вы знаете цифры других стран — Китая и других, они значительно выше. Но Китай для нас не образец. По сравнению с нашими ближайшими соседями, странами Евросоюза, мы если и отстаем, то незначительно — максимум на 100−150 тыс. т», — подсчитал министр.



По словам Ткачева, у России остаются большие возможности для наращивания производства и для внутреннего потребления, и для экспорта. Для привлечения новых инвестиций в этот сегмент Минсельхоз собирается не только включить аквакультуру в схему льготного кредитования по ставке не более 5%, но и изучает вопрос компенсации части капитальных затрат аквакультурных хозяйств. «Мы недавно с Ильей Васильевичем [Шестаковым, главой Росрыболовства] на совещании эту тему проговаривали. Мы готовы <…> если предприятия по аквакультуре будут иметь окупаемость 10 лет, тогда мы будем применять эту меру», — объявил Ткачев. В то же время, по его словам, для проектов с меньшими сроками окупаемости Минсельхоз считает нецелесообразным возмещение CAPEX. «Если проект с льготным кредитованием будет иметь окупаемость, условно, пять или восемь лет, то здесь мы, наверное, не будем применять этот механизм. Достаточно льготного кредитования», — выразил уверенность Ткачев. Когда может заработать система компенсации капзатрат рыбоводческих компаний, глава аграрного ведомства не уточнил.



Предложение о субсидировании капитальных затрат предприятий товарного рыбоводства было озвучено замруководителя Росрыболовства Василием Соколовым на парламентских слушаниях ранее в марте. По оценке ведомства, для товарного осетроводства доля возмещения может составить от 35% до 40%, на иную товарную аквакультуру — от 25% до 30% от сметной стоимости объекта.



Сейчас для рыбоводческих хозяйств в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам в объеме 70−100% от ключевой ставки ЦБ. Компенсация предоставляется на реализацию инвестпроектов, приобретение кормов, рыбопосадочного материала и оборудования. Как говорится в сообщении Росрыболовства, объем введенных мощностей на объектах, построенных с господдержкой, составил 9,3 тыс. т, объем привлеченных инвестиций — 2,6 млрд руб. В 2018 году субсидии будут предоставляться 11 регионам, в ближайшие три года на поддержку аквакультуры по госпрограмме развития сельского хозяйства планируется ежегодно выделять по 353 млн руб.



По данным Росрыболовства, больше всего товарной рыбы и морепродуктов — свыше трети от общего объема в стране — производится в Южном федеральном округе (68 тыс. т в 2017 году). Неизменные лидеры в развитии аквакультуры — Ростовская и Астраханская области (22 тыс. т и 21 тыс. т), а также Краснодарский край (20 тыс. т). На втором месте — Северо-Западный федеральный округ (42 тыс. т), на третьем — Центральный (26 тыс. т).

