Минсельхоз хочет запретить сухое молоко в сырах

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что необходимо запретить использование сухого молока при производстве сыров, а также растительных жиров при производстве всей молочной продукции. Об этом он заявил в ходе выступления на итоговой коллегии Минсельхоза. Ткачев напомнил, что в 2017 году в Россию было ввезено более 150 тыс. т сыроподобной продукции, в результате чего у отечественных производителей не было закуплено почти 1,5 млн т сырого молока.

«Мы не намерены мириться с этим. Министерство разработало дополнительный комплекс мер для защиты интересов российского молочного рынка», — объявил Ткачев. В частности, будут внесены изменения в технические регламенты, регулирующие производство молочной продукции. «Считаем необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции», — пояснил глава аграрного ведомства. Одновременно, по его словам, важно «кратно ужесточить» ответственность за несоблюдение технических регламентов. Кроме того, министерство предложило включить сыроподобную продукцию в единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю. «Это позволит контролировать ее ввоз при пресечении государственной границы России», — добавил он.

Общественная палата поддержала предложение Минсельхоза о введении запрета на использование растительных жиров в молочной продукции. «Отрасль должна принять единственно правильное решение — убрать все из техрегламента «О безопасности молока», что не является молоком и молочной продукцией. Тогда эта продукция уйдет с молочной полки и тогда сырое молоко будет востребовано нашими переработчиками», — сказала председатель комиссии по вопросам АПК Общественной палаты Евгения Уваркина. Она напомнила, что сейчас в техническом регламенте существует несколько категорий продукции, производимой из молока. Так, молочная продукция содержит молоко и молочный жир. Если в составе есть растительные ингредиенты, то такая продукция называется молокосодержащей, а если растительные жиры составляют более 50%, то это молокоподобный товар. По словам Уваркиной, чаще всего в таких продуктах содержится пальмовое масло.

Ранее для контроля качества продукции, в том числе молочной, уже был разработан ряд мер. В том числе с 1 июля должны вступить в силу электронная ветеринарная сертификация и маркировка молочной продукции. По оценке Минсельхоза, маркировка позволит получать полную информацию о содержании в продуктах заменителей молочного жира, а в совокупности две меры позволят проследить путь молока «от фермы до прилавка». Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о включении ряда продовольственных товаров в единую систему маркировки товаров, которая должна заработать с 2024 года. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, начать планируется с кисломолочных продуктов.

По данным Росстата, производство сырого молока во всех хозяйствах России в 2017 году выросло на 1,2% до 31,1 млн т. Это стало первым успехом российского молочного животноводства за последние годы, отметил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. «И сразу получили определенную турбулентность рынка», — заметил он. По словам чиновника, есть несколько причин для снижения цен на молоко-сырье в начале этого года. «Избыток мощностей по переработке молока, наибольший профицит — в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Наибольший прирост в прошлом году обеспечил Центральный федеральный округ — в 2,5%. Также есть издержки маркетинговой политики — накопление запасов и невостребованные рынки», — рассказал Куценко. Он заметил, что наибольшее снижение цен зафиксировано в Приволжском и Сибирском федеральных округах — то есть в тех макрорегионах, которые удалены от рынков сбыта. Кроме того, турбулентность усиливают поставки молочной продукции из Белоруссии. Согласно оперативным данным Минсельхоза, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей с конца прошлого года упала на 1,88 руб./кг. К 5 апреля она находилась на уровне 22,85 руб./кг, за последнюю отчетную неделю снизившись еще на 0,19 руб./кг. Наибольшее сокращение зафиксировано в Удмуртии (на 23% с конца декабря 2017-го), Алтайском крае (19%) и Ульяновской области (17%).

По оценке Ткачева, в прошлом году молочное животноводство «вышло на траекторию роста» и теперь ежегодный прирост производства будет составлять не менее 500 тыс. т.