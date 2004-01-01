В первом квартале импорт продовольствия вырос на 11%

За первые три месяца 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении вырос на 20,7% до $48,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. В том числе ввоз продовольственной продукции и сырья для ее производства в январе-марте увеличился на 11,2% до почти $6 млрд, подсчитал «Агроинвестор» на основе предварительных данных таможенной статистики ФТС. В марте продовольственный импорт прибавил 9,5% до $2,2 млрд.



Так, ввоз овощей за три месяца увеличился на 25,4% до $490,4 млн, фруктов и орехов — на 16,4% до $1,16 млрд. В том числе в марте в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 31% до $211 млн и $425 млн соответственно. По сравнению с февралем поставки овощей в марте были на 39% больше, фруктов — на 16%. Также в первом квартале увеличился импорт растительных масел — на 9,8% до $308 млн к аналогичному периоду 2017-го, в том числе в марте рост составил 7,4% до $111 млн.



Ввоз мяса и субпродуктов в январе-марте снизился на 21,2% до $286,7 млн. Более половины этого объема приходится на говядину, импорт которой вырос на 2,9% к январю-марту 2017-го до $147,5 млн. В то же время импорт свинины сократился в 2,8 раза до $48,6 млн, птицы — на 4,2% до $27,5 млн. Поставки молочной продукции из стран дальнего зарубежья за первые три месяца ФТС оценивает в $115,6 млн, что на 28% меньше аналогичного периода 2017-го.



Рост импорта плодовощной продукции в первом квартале является продолжением тенденции, которая наблюдалась в 2017 году, комментирует гендиректор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина. «В прошлом году отмечался рост импорта большинства видов плодовощной продукции. Так, за год импорт картофеля в натуральном выражении вырос на 47%, лука — на 57%, капусты — на 43%, томатов — на 11%, огурцов — на 16%, — сказала «Агроинвестору» Тюрина. — Сейчас идет продолжения этого тренда. В частности, по картофелю рост импорта связан с дефицитом предложения товарного картофеля на рынке, тем более в начале года, когда мы по-прежнему потребляем до 50% ввозного картофеля. Аналогичная ситуация с луком и капустой». В меньших темпах отмечается рост по томатам и огурцам, заметила эксперт. «Это связано с тем, что реализуется много тепличных инвестпроектов, соответственно растет доля российской продукции в зимний период», — пояснила она. Что касается мясной продукции, то снижение импорта является также является вполне объяснимым. «Это тоже является продолжением тенденции последних лет в связи с ростом внутреннего производства свинины и мяса птицы. Более того, сейчас мы говорим об экспорте этой продукции, и в этом году объемы экспорта превысили объемы импорта по мясной группе», — подчеркнула Тюрина.



В то же время та ситуация с падением рубля, которая наблюдается на этой неделе, может стать фактором сокращения объемов импорта, заметила Тюрина. «Стоимость импортируемых товаров будет расти под влиянием изменения курса рубля, в связи с чем снизится потребительский спрос на эти продукты. Для плодоовощной продукции спрос будет больше переключаться на товары российского производства, пусть они и в меньшем ассортименте. При этом для мясного сегмента рост курса скорее является благоприятным фактором, который станет стимулом для увеличения экспорта», — указала Тюрина. На фоне объявленных новых санкций со стороны США курс рубля ослабел до минимума с декабря 2016 года. Начиная с понедельника курс доллара вырос на 6,22 руб., курс евро — на 8,57 руб. Официальный курс доллара, установленный Банком России на четверг, — 64,06 руб., евро — 79,28 руб.



Как сообщил накануне на заседании итоговой коллегии Минсельхоза глава ведомства Александр Ткачев, за пять лет импорт продовольствия в Россию сократился на 29% до $28,8 млрд. «Отечественная сельхозпродукция насытила внутренний рынок, мы отказываемся от импорта в пользу российской сельхозпродукции», — констатировал министр. В то же время к 2016 году ввоз продовольственных товаров в прошлом году увеличился на 11,5% или $3,8 млрд, представил данные директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко. В том числе физические объемы закупок свежих овощей выросли на 26%, картофеля — в 1,9 раза, мороженой рыбы — на 21%, мяса птицы — на 1%.



Продовольственный экспорт в 2017 году вырос на 21% или $3,6 млрд до $20,7 млрд, в том числе вывоз свинины и мяса птицы за год увеличился в 1,4 раза, пшеницы, мелассы и ячменя — в 1,3 раза, белого свекловичного сахара — в 5,3 раза, растительного масла — на 24%. В то же время Россия по-прежнему остается нетто-импортером продовольственных товаров. Как заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта, в ближайшие четыре года страна намерена поставлять на мировые рынки больший объем продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами, указывал глава государства.

