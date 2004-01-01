В 2018 году острый дефицит кормовых витаминов сохранится

Рынок витаминов начнет постепенно восстанавливаться, однако 2018 год будет по-прежнему характеризоваться резкой нехваткой витаминов на рынке. Такое мнение высказала гендиректор исследовательской компании Abercade Надежда Орлова на VII отраслевой конференции Russian Feed Industry — 2018, организованной «Агроинвестором».



Так, компания BASF анонсировала, что запуск первой секции на немецком заводе по производству цитраля, пострадавшем в результате пожара осенью 2017 года, начнется с конца марта. «По состоянию на вчерашний день первая секция только запущена. Однако еще 12 недель требуется для того, чтобы с момента ее запуска начать производство цитраля. Это приведет к улучшению ситуации», — сказала Орлова. Она напомнила, что до чрезвычайной ситуации BASF поставлял на российский рынок порядка 46% витамина A, 36% — витамина Е.







Кроме того, на российском рынке негативно скажутся плановые остановки мощностей другого основного производителя — компании DSM. Как отметила Орлова, профилактические мероприятия запланированы на конец 2018 года. «Таким образом, к началу 2019 года, когда будет восстановлен завод BASF, а DSM пройдет профилактику, ситуация на рынке постепенно нормализуется», — спрогнозировала Орлова. По информации Abercade, у России есть три основных поставщика витаминов — это BASF, DSM и Adisseo, которые обеспечивают 90% потребности рынка.



Как отметил гендиректор компании «Мегамикс Центр» Сергей Власов, BASF контролирует ориентировочно 65% мирового потребления витамина A — 25% напрямую и 40% через поставки цитраля. И если в сентябре-октябре 2017 года цена на витамин A1000 В Европе находилась на уровне 50−75 евро/кг, то после пожара на заводе к январю 2018-го она поднялась до 400 евро/кг, привел цифры Власов. Цены на витамин Е50% после форс-мажора выросла до 23 евро/кг уже к концу ноября против 4,4 евро/кг в октябре, однако позднее цена несколько снизилась, рассказал он.



Кроме того, в прошлом году осложнилась ситуация на мировом рынке витаминов группы В. Как сообщил Власов, в связи с закрытием китайских предприятий в рамках политики «чистое небо» в 2017 году произошел резкий рост стоимости витаминов этой группы. «Китай выпускает порядка 90% годового объема производства витаминов группы В [в мире]", — напомнил Власов.



В результате ситуации с витаминами в России в прошлом году цена 1% премикса в зависимости от рациона и вида животного выросла на 100−140 тыс. руб./т. «В нашем производстве премиксов импортная продукция — в первую очередь, витамины — составляет 85%. Соответственно рост цен на витамины не мог не сказаться на повышении цен на премиксы», — констатировал Власов. В то же время, по его оценке, после запуска завода BASF нормализации ситуации по витамину A можно ждать уже к третьему кварталу 2018-го, когда цена вернется практически на уровень до форс-мажора. Цена на витамин Е также продолжит снижаться.

