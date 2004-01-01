Более 35% муки в России производится нелегально

Более 35% российской муки производится на незарегистрированных кустарных минимельницах без соблюдения технического регламента и технологических требований, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. «По данным Росстата, в 2016 году было произведено 9,7 млн т муки. А если исходить из норм потребления <…>, то, по оценкам Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, производство пшеничной муки составляет в год примерно 13,5 млн т плюс около 1,5 млн т — ржаной. Разница в цифрах — это и есть объем неучтенной муки, которая производится незаконно», — рассказал он ТАСС.



Катырин отметил, что число кустарных мукомольных предприятий в стране достигает 7 тыс. При этом зачастую их продукция не соответствует санитарным требованиям. «К тому же демпинг незарегистрированных минимельниц не позволяет нормально развиваться законопослушному мукомольному бизнесу, выпускающему качественную и безопасную продукцию», — подчеркнул Катырин.



Российский союз мукомольных и крупных предприятий (РСМКП) оценивает долю «серой» муки в 40%, сообщил «Агроинвестору» вице-президент союза Игорь Свириденко. И контрафактное производство сейчас растет. «Снижение цен на зерно в 2017-м в связи с рекордным урожаем привело к оживлению «серого» производства. Это видно из статистики Росстата: если в 2016 году официальное производство муки составляло 9,7 млн т, то в 2017-м — 9,36 млн т», — сказал Свириденко. По его словам, сейчас в России насчитывается менее 200 индустриальных предприятий, на которые приходится около 60% объема выпуска муки в стране. «Остальные 40% приходятся на минипредприятия, которые не показывают свою выработку, не соблюдают технологические режимы и используют некачественное дешевое сырье. При этом в связи с трендом на здоровое питания такую продукцию часто выдают за «фермерскую» или «деревенскую»», — подчеркнул Свириденко.



Развитие «серого» производства приводит к снижению цен на муку до уровня, при котором мукомолы находятся на грани выживания, отметил эксперт. По данным Росстата, средняя цена производителей пшеничной муки в марте опустилась до 12,2 тыс. руб./т. В марте 2017-го она стоила 14,9 тыс. руб./т, таким образом за 12 месяцев пшеничная мука подешевела на 18%, а с начала 2018-го — на 3%. Аналогичная тенденция наблюдается и по ржаной муке, цена которой за год опустилась на 15% до 9,5 тыс. руб./т, в том числе на 2% в январе-марте. Для нормализации ситуации на рынке РСМКП считает необходимым включить муку в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». «В его перечне сейчас продукция животного происхождения, в том числе молочная и мясная. Мы предлагаем внести туда и муку, тогда государство начнет контролировать ее производство. Как только мы ликвидируем проблему с минимельницами, у нас и качество муки повысится, и цены придут в соответствие», — уверен Свириденко. Кроме того, по словам Катырина, необходимо разработать новую методологию расчета данных Росстата по объемам производства и потребления зерна и продуктов его переработки с обязательным учетом всех производителей муки.



Так называемые нелегитимные мукомолы сейчас представляют серьезную угрозу для отрасли, говорил накануне гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «По сути, они вчерную продают муку, и тем самым держат цены на нее в регионах на искусственно заниженных уровнях. В результате легитимные мукомолы не выдерживают конкуренции. Мы видим это уже второй сезон подряд, в этом году ситуация даже обострилась из-за очень большого объема пшеницы в России», — рассказал Рылько. По его словам, мукомолы, чтобы выдержать конкуренцию, вынуждены также переходить на выпуск муки более низкого качества, но более дешевой.



По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в стране было забраковано 1,3 тыс. партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 т. При этом ведомство сообщало, что за последние пять лет доля не соответствующего показателям безопасности хлеба в России снизилась. Удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих нормативам по содержанию загрязнителей химической природы, составил 0,14%, не соответствующих гигиеническим нормативам — 2,2%. Несоответствие физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции, Роспотребнадзор выявил лишь в 2,3% исследуемых проб.

