За минувшую неделю экспортные цены на российскую пшеницу уменьшились на $1 до $212,5 за тонну (FOB глубоководные порты, 12,5% протеина), следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Это первое ослабление за последние шесть недель. Изменение динамики связано с ситуацией на крупнейших фьючерсных площадках. «Всю неделю котировки в Чикаго снижались. Июльский фьючерс закрыл торги в пятницу на $4,99 за бушель ($183,2/т) против $5,26 за бушель ($193,3/т) неделей ранее (-5,2%)», — поясняют аналитики центра.



Одна из причин снижения цен — начало дождей в США. В течение последних недель на рынке сохранялась озабоченность из-за засушливой погоды и плохого состояния озимых. На этом фоне экспортные цены на российскую пшеницу в начале мая достигали максимумов в $215 за тонну. Однако к середине мая ситуация с посевами в США несколько улучшилась, сообщал Минсельхоз США. За последнюю неделю доля посевов озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии выросла на 2 п. п. до 36%, что, впрочем, на 15 п. п. меньше, чем годом ранее. Сев яровой пшеницы в США проведен на 58% площадей.



Кроме того, на снижение экспортных цен повлияли прошедшие дожди на юге России и на Украине после засушливой погоды в апреле, отмечает «СовЭкон». Так, в первой декаде мая Гидрометцентр России констатировал в отдельных районах Крыма, Ростовской области и Ставрополья подсыхание верхнего слоя почвы из-за дефицита осадков и высокой температуры воздуха. 5 мая Минсельхоз Крыма даже анонсировал намерение ввести режим чрезвычайной ситуации в ряде районов республики из-за засухи, которая «может привести к гибели озимых и яровых зерновых культур на больших площадях и значительному снижению их урожайности на сохранившихся полях». Однако несколько дней спустя Гидрометцентр сообщил об «интенсивных дождях с грозами», прошедших под влиянием атмосферных фронтов в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях. Например, в крымском поселке Черноморское выпала месячная норма осадков (34 мм). Согласно прогнозу метеорологов, во второй декаде мая на большей части европейской территории России агрометеорологические условия для весенне-посевных работ, вегетации озимых, роста и развития яровых агрокультур будут в основном удовлетворительными.



Также на текущие экспортные цены давит приближение нового урожая, добавляет руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов. «Снижение цен было ожидаемо в преддверии конца сезона, тем более что и в России, и в США ожидается неплохой урожай в этом году», — сказал Суханов «Агроинвестору». Он напомнил, что согласно майскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в самих штатах оценка валового сбора пшеницы на 5% выше уровня 2017-го. Производство пшеницы в России оценено в 72 млн т без учета Крыма, что станет третьим по объему показателем в истории страны. Уборка озимой пшеницы на юге должна начаться уже в конце июня, отмечает Суханов. «А новый урожай котируется на $10−12 ниже, чем старый, — в районе $200/т, поэтому рынок будет постепенно двигаться к этому уровню», — добавил он.



На фоне приближения окончания сезона заметно снизилась и закупочная активность в российских портах. В результате, по данным «СовЭкона», пшеница с 12,5% протеина в глубоководных портах подешевела с 11,7−11,9 тыс. руб./т до 11,4−11,7 тыс. руб./т. Внутренние цены за минувшую неделю на пшеницу 4-го и 5-го классов в европейской части страны выросли на 50 руб. до 8,8 тыс. руб. и 7,55 тыс. руб. за тонну. Цена пшеницы 3-го класса не изменилась. На Урале, по данным Национального союза зернопроизводителей, 5-й класс за неделю подорожал на 300 руб. за тонну при сохранении котировок на 3-й и 4-й класс. В Сибири пшеница в зависимости от класса выросла в цене на 100−200 руб./т.



По оперативным данным ФТС, к 9 мая с начала сезона-2017/18 из России экспортировано 45,3 млн т зерна, 78% этого объема приходится на пшеницу (35,2 млн т). По сравнению с прошлым сельхозгодом темп отгрузок пшеницы вырос на 44%. До конца маркетингового года экспорт пшеницы может составить 40,5 млн т, прогнозирует аналитический центр «Русагротранса». «СовЭкон» оценивает итог в 39,7 млн т, Минсельхоз США — в 39,5 млн т. В следующем сезоне американские аналитики ожидают экспорт пшеницы из России на уровне 36,5 млн т.



