По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в этом году посевы подсолнечника в России увеличатся на 100 тыс. га до почти 8 млн га. Наибольшая прибавка по площадям ожидается в регионах Урала и Сибири. В 2017-м посевы этой агрокультуры там составили 41,6 тыс. га и 270,8 тыс. га. На Юге, в Центре и в Приволжье площади подсолнечника останутся на сопоставимом с показателями прошлого года уровне, тогда в этих округах им было занято 679,2 тыс. га, 383,9 тыс. га, 1296,1 тыс. га.



По словам ведущего эксперта ИКАР Даниила Хотько, первые прогнозы на сезон-2018/19 по подсолнечнику выражают умеренный оптимизм, исходя из текущих темпов сева и погодных условий. «Посевная кампания в России началась с некоторой задержкой по ряду регионов и проходит не без проблем», — отмечает он. Ход сева на 17 мая показывает, что пока темпы отстают от прошлого года: посеяно 4,7 млн га, что на 100 тыс. га меньше, чем в 2017-м.







Однако ситуация с посевной кампанией заметно различается по макрорегионам. В частности, аграрии юга существенно опережают прошлогодние темпы (+322 тыс. га) благодаря удачным климатическим условиям. Краснодарский и Ставропольский края завершили сев и уже получают первые всходы, тогда как по Ростовской области, где посевные работы еще в разгаре, есть вопросы относительно влагообеспеченности. В Центре фактически набран прошлогодний темп и уже засеяно 80% от ожидаемого уровня. Отставание характерно для регионов Поволжья и Сибири, где затяжная холодная весна не позволила приступить к посевной кампании в оптимальные сроки, обращает внимание Хотько. Так, в ПФО засеяно 1,18 млн га против 1,45 млн га годом ранее, в Урало-Сибирском макрорегионе — 157 тыс. га по сравнению с 379 тыс. га в 2017 году. «Однако еще остается какое-то время наверстать», — думает эксперт.



ИКАР ожидает, что в новом сезоне удастся избежать ставшего традиционным для последних двух сезонов сбора «озимого» подсолнечника, который не успевают собрать осенью. Площади к уборке достигнут 7,65−7,7 млн га (7,45−7,5 млн га в сезоне-2017/18). «Кроме того, прогнозируется рост урожайности в регионах ЦФО и ЮФО, где в прошлом году наблюдались относительно слабые результаты», — говорит Хотько. В Поволжье и Сибири продуктивность может остаться на уровне прошлого года из-за сдвига оптимальных сроков сева. По словам эксперта, с учетом данных гипотез, валовой сбор подсолнечника в 2018 году может достичь 11,1 млн т в зачетном весе по сравнению с 10,8 млн т в 2017-м. Однако возможно и более оптимистичное развитие событий, итог которого может оказаться близок к прогнозам Минсельхоза США (USDA) — 11,5 млн т, не исключает Хотько.



Что касается ценовых уровней, то сейчас цены на подсолнечник заметно выше, чем годом ранее. По оценке аналитической компании «ПроЗерно», если в мае 2017-го на Европейской части России агрокультура в среднем стоила около 17 тыс. руб./т (здесь и далее — EXW, с НДС 10%), то на начало мая этого года — 22,4 тыс. руб./т. Причем с середины апреля подсолнечник подорожал более чем на 1,1 тыс. руб./т.



По прогнозу USDA, глобальное производство масличных агрокультур в сезоне-2018/19 увеличится примерно на 3,5% до 593,7 млн т (в частности, ожидается рост урожаев сои, подсолнечника, рапса и пр.). Вырастут общее мировое предложение (+17,9 млн т до 700,8 млн т), продажи (+11,3 млн т до 186,4 млн т) и потребление (+19,9 млн т до 509,4 млн т). Конечные запасы масличных в мире уменьшатся на 6,5% до немногим более 100 млн т.

