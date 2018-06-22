По итогам сезона производство подсолнечного масла может достигнуть 4,5 млн тонн

За восемь месяцев сезона-2017/18 объем производства подсолнечного масла в России вырос на 1,5% или на 53 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сельхозгода. Как следует из данных Росстата, с сентября по апрель выработка составила 3,4 млн т. По прогнозу аналитиков, в ближайшие месяцы производство несколько снизится и по итогам сезона составит 4,3−4,5 млн т против 4,67 млн т в 2016/17-м.



Так, по оценке агентства «АПК-Информ», в мае-августе может быть произведено еще около 0,9 млн т подсолнечного масла. Как отмечают эксперты, с начала сезона-2017/18 на экспорт были поставлены рекордные 1,5 млн т продукта, что на 4,2% превышает аналогичный показатель 2016/17. Примерно половина указанного объема была отгружена в три страны — Египет, Турцию и Китай. В мае-августе данный показатель может увеличиться еще примерно на 0,5 млн т, сообщает «АПК-Информ».



Согласно прогнозу информационно-аналитического агентства OilWorld, общий объем переработки подсолнечника в России с сентября 2017-го по август 2018 года составит 10,4 млн т, что на 670 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне. Снижение связано с задержкой посевной и уборочной кампаний в прошлом году, в результате чего часть урожая подсолнечника ушла в зиму и итоговая урожайность в среднем по стране снизилась до 15,2 ц/га, поясняют аналитики агентства.



По их оценке, более 40% общего объема переработки подсолнечника в этом сезоне придется на долю пяти крупнейших производителей. При этом впервые в лидеры по этому показателю выйдет группа «Эфко», которая в нынешнем сезоне может переработать 980 тыс. т сырья. «Юг Руси» опустится на второе место с результатом в 960 тыс. т. «По информации от игроков рынка, ГК «Юг Руси» в текущем сезоне снизила загрузку собственных производственных мощностей», — поясняют аналитики OilWorld. Третье место может сохранить за собой холдинг «Солнечные продукты» с объемом в 950 тыс. т. Объемы переработки подсолнечника компанией «Астон» составят 670 тыс. т, а замкнет топ-5 переработчиков подсолнечника с 650 тыс. т группа «Нэфис».



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует производство подсолнечного масла по итогам текущего сезона на уровне 4,5 млн т. «Производство, хоть и снизилось в мае, продолжает идти довольно высокими темпами и остается приблизительно на уровне рекордного сезона-2016/17. В течение оставшихся трех летних месяцев может быть произведено еще 750 тыс. т», — сказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько. Он пояснил, что такой прогноз сделан исходя из того, что оценка ИКАР по урожаю отличается от статистики Росстата. «Наши расчеты показывают, что урожай в нынешнем сезоне составил 10,85 млн т. И то мы еще не считаем эти цифры окончательными», — отметил Хотько.



В 2017 году, согласно официальным данным, валовой сбор подсолнечника составил 10,5 млн т, что на 4,8% ниже урожая-2017. К 1 июня запасы подсолнечника в сельхозорганизациях, следует из информации Росстата, составляли 363 тыс. т, что на 26% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Наибольшее сокращение — на 41% — отмечено в Центральном федеральном округе, в том числе в Рязанской области запасы снизились на 92%, в Тульской — на 86%, в Белгородской — на 68%. В Южном федеральном округе объемы семян подсолнечника в сельхозорганизациях сократились на 43%, в том числе в Волгоградской области — на 60%, в Ростовской области— на 37%, в Краснодарском крае — на 17%.



В следующем сезоне производство подсолнечного масла может увеличиться до 4,65 млн т, прогнозирует ИКАР. Как показывают оперативные данные Минсельхоза, к 20 июня агрокультурой в стране было засеяно почти 7,9 млн га, что более чем на 300 тыс. га выше прошлогоднего уровня. «По урожайности мы продолжаем ожидать, что она будет выше прошлого сезона, однако вряд ли превысит рекордный уровень-2016/17. Но сейчас все взгляды обращены на Юг, где стоит жара и ближайшие пару недель станут решающими. Поэтому, возможно, будет коррекция», — сказал Хотько. Пока ИКАР оценивает урожай подсолнечника в сезоне-2018/19 В 11,2−11,4 млн т. «Это выше результата прошлого года, но не рекорд, так как, по нашей оценке, в 2016/17 было более 11,5 млн т», — добавил эксперт.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценивает производство подсолнечного масла в России в сезоне-2017/18 на уровне 4,1 млн т, в следующем — 4,5 млн т. Согласно прогнозу американских аналитиков, в этом году урожай подсолнечника в России вырастет на 11% до 11,5 млн т.

