Масложировой союз призвал развивать переработку сои и рапса внутри страны

В России зафиксирован рекордный экспорт сои и рапса. В этой связи Масложировой союз призывает применить экстренные меры по обеспечению переработки сырья внутри страны. По поручению министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева агроведомство до конца августа рассмотрит проблему сохранения равных экономических условий для переработчиков и производителей сырья, говорится в сообщении союза. По мнению отраслевых экспертов, текущая ситуация требует оперативного реагирования.

По прогнозу Масложирового союза, при сохранении сложившейся динамики вывоз соевых бобов может превысить показатели предыдущих сезонов в 2,2 раза и составит более 826 тыс. т. В феврале-марте за месяц отгружалось свыше 100 тыс. т, а в апреле экспорт достиг исторического рекорда — 131 тыс. т. До 95% экспорта сои уходит в Китай, также существенная доля направляется в Иран, Казахстан, Белоруссию. «Относительно российского импорта сои наши китайские партнеры выстроили одностороннюю, выгодную для себя политику: они не закупают соевый шрот, но готовы скупать практически весь урожай российской сои, тем самым стимулируя свою переработку», — комментирует исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Еще более напряженная ситуация, по его словам, наблюдается по рапсу — объем экспорта по состоянию на май вырос почти в четыре раза с начала сезона. До 46% российского рапса направляется в Китай, также в Монголию, Белоруссию, Непал, Германию, Бангладеш.



В то же время именно экспорт сои и рапса в Китай поддерживает цены на них в текущем сезоне. В следующем сельхозгоду такие тенденции, скорее всего, сохранятся, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. За сентябрь-апрель 2017/18 В КНР экспортировано 172 тыс. т рапса. «И судя по отзывам и интересу, которые мы видим с китайской стороны, потребности этой страны будут только увеличиваться, а сибирские регионы по поставкам туда в плане логистики выглядят идеально», — прокомментировал Хотько «Агроинвестору». Что касается сои, то за сентябрь-апрель, по данным ИКАР, туда поставлено около 650 тыс. т этой агрокультуры, за тот же период годом ранее — всего 300 тыс. т, а в рекордный 2015/16-й — 450 тыс. т.

По предварительной оценке ИКАР, сев рапса под урожай 2018 года будет рекордным. Озимого уже посеяно 212 тыс. га против 190 тыс. га годом ранее (без учета гибели), яровым к 21 июня, по данным Минсельхоза, было занято 1,36 млн га против 861 тыс. га на аналогичную дату в 2017-м. Пока нет информации, какой была гибель посевов озимого рапса, но в любом случае площади под ним в 2018/19 сельхозгоду будут самыми высокими за всю российскую историю, обращает внимание Хотько. «Посевы выросли во всех регионах, особенно прибавили Урал и Сибирь», — добавляет он. Такую динамику эксперт объясняет рекордной урожайностью, полученной в прошлом сезоне. Тогда высокий сбор помог аграриям получить хорошую доходность несмотря на то, что цены в течение сезона в основном были немного ниже, чем в 2016/17-м.

Посевы сои также должны увеличиться. В 2017-м агрокультурой было занято 2,63 млн га, к 21 июня посеяно 2,83 млн га. В последние несколько лет это очень маржинальная агрокультура, обращает внимание Хотько.