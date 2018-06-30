Альтернативой вывозной пошлине может стать дифференцированная ставка НДС

Введение дифференцированной ставки НДС при экспорте товаров может стать ключевым инструментом для поддержки позиций перерабатывающих отраслей и повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, считает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. «Для масложирового сектора подобная мера будет способствовать решению двух наболевших вопросов: снижению уровня напряженности в отношении дефицита сырья и выравниванию условий экономической деятельности производителей и переработчиков», — думает он.



Перспективы внедрения дифференцированной ставки НДС обсуждались на заседании комитета Торгово-промышленной палаты по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности. Отмечалось, что нововведения потребуют изменений в Налоговом Кодексе, а потому тщательных предварительных расчетов. Но в результате такая регулирующая мера станет одним из главных механизмов при формировании экспортоориентированной модели экономического развития страны.



«Если говорить просто о сложном, то дифференцированная ставка НДС работает по следующему принципу — государство дает преференции по НДС только тем товарам, в экспорте которых заинтересовано в текущий период. По сути, такой подход будет выполнять роль пошлин, ставки по которым сегодня откорректировать практически невозможно в связи с условиями и требованиями ВТО, — комментирует Мальцев. — Многолетний опыт работы с дифференцированной ставкой НДС для экспортеров имеет, например, Китай. Там продукция машиностроения, приборостроения имеет нулевой НДС, а вот экспортеры сырья должны платить по полной ставке в 17%". Кроме регулирования экспортных потоков, такая мера позволяет сбалансировать экономические условия внутри всей отраслевой цепочки.



Эксперт уверен, что этот подход может быть успешно применен и в России, где уже несколько сезонов подряд доходность экспорта сырья выше доходности вывоза переработанной продукции. При этом именно перерабатывающий сектор должен стать драйвером роста инвестиций. Однако, по словам Мальцева, без доходности он никогда не сможет привлечь и окупить их в должном объеме. «Что касается масложировой отрасли, то такая мера станет спасательным кругом, так как здесь от сезона к сезону возникают очередные псевдорекорды — за один месяц 2017 года вывезли годовой объем экспорта «семечки», сегодня схожая ситуация с рапсом и соей, — отмечает он. — Впрочем, проблема экспорта сырья касается всего сельского хозяйства. О потребностях в развитии переработки, в том числе глубокой, заявляют и зерновая, и сахарная, и рыбная отрасли».



Для дальнейшей проработки этой инициативы Масложировой союз планирует привлекать экспертов Российского экспортного центра, Торгово-промышленной палаты, Минфина и Минсельхоза. В научной среде уже давно прорабатывается и обсуждается налоговое стимулирование экспортной деятельности, знает Мальцева. Более того, первичные экспресс-опросы показали, что и бизнес положительно относится к подобным преобразованиям, утверждает он.



Экспорт подсолнечника в этом сезоне по сравнению с прошлогодним показателем уменьшился, но, тем не менее, за рубеж в сентябре-апреле 2017/18-го было отправлено 74 тыс. т (данные ФТС). «России повезло, что порты были заняты рекордным урожаем зерна, а стоимость фрахта в Турцию увеличилась, в противном случае вывоз агрокультуры был бы в несколько раз больше», — уверен директор маслосырьевого дивизиона компании «Эфко» Михаил Хохлов. Тем не менее, в условиях внутреннего дефицита сырья любой его вывоз его за рубеж не идет на пользу отрасли. Это, по мнению топ-менеджера, говорит о необходимости принятия защитных мер, обеспечивающих переработку масличного сырья внутри страны.



По данным ФТС, экспорт рапса за восемь месяцев текущего сельхозгода составил 234 тыс. т, соевых бобов — 695 тыс. т. За аналогичный период в 2016/17-м этих агрокультур было вывезено 56,5 тыс. т и 283 тыс. т, подсолнечника — 237 тыс. т.



Увеличению экспорта масличных агрокультур способствовало снижение вывозных пошлин, которые постепенно уменьшались после вступления России в ВТО. Так, например, в 2012 году экспортная пошлина на подсолнечник составляла 20%, что мотивировало перерабатывать его внутри страны. Однако в 2013-м пошлина снизилась до 16,62% (но не менее 24,94 евро/т), в 2014-м — до 13,24% (19,88 евро), в 2015-м — до 9,88% (14,81 евро), а в 2016-м — до 6,5% (9,75 евро). Пошлина на рапс уменьшена до 6,5% (но не менее 11,3 евро/т), а на соевые бобы была вовсе обнулена.

