Госдума может установить льготные энерготарифы для аграриев

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предусмотреть еще одну меру поддержки сельхозпроизводителей в виде льготных тарифов на энергетические ресурсы. Инициатива подготовлена членом комитета по контролю и регламенту Андреем Барышевым и поддержана рядом депутатов «Единой России».



Изменения предлагается внести в статью 6 федерального закона «О развитии сельского хозяйства», в которой перечисляются меры, применяемые для реализации государственной аграрной политики. Их предлагается дополнить возможностью установления «льготных тарифов на энергоресурсы, продажа (отпуск) которых осуществляется по регулируемым ценам (тарифам)». Как поясняет автор законопроекта, вопрос энерготарифов является актуальным для аграриев, так как в структуре расходов предприятий затраты на энергоресурсы составляют значительную долю. «Зачастую убыточность хозяйств связана именно с высокими ценами на энергетические ресурсы. Многие сельхозпредприятия работают на грани рентабельности, стараясь сокращать потребление энергоресурсов в ущерб основного производства», — говорится в пояснительной записке.



В материалах к законопроекту отмечается, что тарифы на электроэнергию для сельхозпредприятий «оказываются зачастую в два-три раза выше, чем для промышленных предприятий того же региона». «Высокие энерготарифы ощутимо увеличивают себестоимость сельхозпродукции. Фактически это влияет на конечную цену отечественных продуктов питания для потребителей, снижая их конкурентоспособность по сравнению с импортными товарами, что искусственно сдерживает развитие сельскохозяйственной отрасли», — указывают инициаторы законопроекта.



Вопрос о введении льготных энерготарифов для аграриев поднимается в Госдуме уже не в первый раз. Так, депутаты предыдущего созыва обращались к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой проработать этот вопрос. Как рассказывала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, например, в Ярославской области сельхозпредприятия за один киловатт электроэнергии платят 5,7 руб., тогда как промышленное предприятие, находящееся на этой же территории, — 2,5 руб. В Свердловской области — 5,2 руб. и 2,2 руб. соответственно, в Курганской области — 6,1 руб. и 2,5 руб., в Курской области — 5,6 руб. и 2,5 руб.



Какой именно размер льгот предлагается предусмотреть для аграриев, в законопроекте не уточняется. Также в нем не говорится, каковы будут источники финансирования новой меры поддержки, отмечает руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ Виталий Шеремет. «Например, экономическое обоснование гласит, что принятие законопроекта не повлечет дополнительных расходов из средств федерального бюджета. Вопрос — кто же заплатит разницу между рыночными и льготными тарифами? Согласится ли плательщик? Сможет ли он себе это позволить, и не получится ли так, что спасая одну отрасль, мы топим другую?» — задает вопросы Шеремет.



Тем не менее, он признал, что для отдельных секторов АПК поддержка в части энерготарифов была бы полезна. Так, по его словам, сильно зависит от стоимости электроэнергии тепличное производство, где этот фактор является важным конкурентным преимуществом. «Для тепличного производства стоимость электроэнергии — это по сути крупнейшая переменная составляющая себестоимости. Разница в тарифах, которую платят различные производители, может отличаться на десятки процентов», — указывает Шеремет. Поддержка тепличного хозяйства в части энергозатрат сделала бы российскую продукцию более конкурентной по сравнению с импортными аналогами и более доступной для массового потребителя, который очень чувствителен к фактору цены. «Осталось лишь решить вопрос — кто за это в итоге заплатит», — подчеркнул эксперт.



В конце июня сообщалось, что правительство может выделить 5 млрд руб. из резервного фонда на компенсацию аграриям части расходов на приобретение дизельного топлива. Соответствующий проект постановления кабмина был опубликован на портале проектов правовых актов. Там пояснялось, что инициатива разработана Минсельхозом при поддержке Минфина и Минэкономразвития для повышения конкурентоспособности российской сельхозпродукции и повышения финансовой устойчивости производителей АПК. Однако сейчас ведомства отказались от продолжения его разработки, указано в паспорте проекта.

