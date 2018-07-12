Импорт угрожает российскому звероводству

Национальная ассоциация звероводов (НАЗ) направила главе Минэкономразвития Максиму Орешкину письмо с призывом отказаться от снижения ввозных таможенных пошлин в отношении пушно-мехового сырья, а также дубленых и выделанных меховых шкурок. Как говорится в обращении (есть в распоряжении «Агроинвестора»), это негативно скажется на российском звероводстве и приведет к ежегодным потерям бюджета минимум в 300−500 млн руб.

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением о снижении пошлин на шкурки в августе 2017 года. Инициатива предполагает обнуление таможенных ставок (сейчас 3% — на невыделанные шкурки и сырье, 5% — на выделанные шкурки и готовые изделия) сроком на два года. По мнению российской стороны, такая мера «окажет поддержку производителям Евразийского экономического союза, использующим иностранное пушно-меховое сырье и меховые шкурки при производстве предметов одежды из натурального меха», а также будет способствовать сокращению объемов нелегального ввоза меховых товаров. На 24 июля намечено рассмотрение вопроса об обнулении пошлин на заседании коллегии ЕЭК.

Однако НАЗ призывает снять этот вопрос с повестки заседания. По данным ассоциации, производством шкурок клеточных пушных зверей сейчас занимаются 40 российских предприятий с общим объемом выпуска 2−2,5 млн шкурок в год на сумму более 3,5 млрд руб. «Предприятия являются поселкообразующими и несут полную социальную нагрузку по обеспечению жизнедеятельности сельских поселений в 25-ти регионах России», — указано в тексте обращения. При этом мировой рынок пушнины с 2014 года переживает кризис: например, перепроизводство шкурок норки привело к падению мировых цен более чем в три раза. «Мировые лидеры пушной индустрии нарастили огромные запасы сырья, которые хлынут на наш рынок беспошлинно», — опасается НАЗ.

В то же время снижение пошлин не будет стимулировать производство изделий из меха, уверены звероводы. Причина — открытость российского рынка для дешевых и некачественных изделий из Китая. Как пояснила «Агроинвестору» исполнительный директор ассоциации Надежда Зубкова, сейчас пошлины и так минимальные и практически никак не защищают российских звероводов. «За последние 10 лет пошлины снизились вдвое», — оценивает она. Согласно данным ассоциации, ежегодно в Россию ввозится около 3 млн шкурок, доля иностранного сырья в производстве составляет около 40%. «Российские звероводы имеют потенциал для наращивания производства шкурок и обеспечения потребностей рынка», — отметила Зубкова.

По данным Росстата, на конец 2017 года маточное поголовье пушных зверей клеточного разведения в сельхозорганизациях составляло около 430 тыс. животных. Основное стадо товарного вида пушного зверя приходится на норку, которой в российских сельхозорганизациях к началу 2018 года насчитывалось 357 тыс. особей (снижение к 2016-му на 15%). Поголовье соболей за минувший год выросло на 22% до 45 тыс., лисиц — на 6% до 12,7 тыс., песцов — сократилось на 10% до 5,5 тыс. За год производителями на шкурки было забито 1,2 млн норок (на 2,9% меньше показателя 2016-го), 52 тыс. соболей (минус 18%), 39 тыс. лисиц (на 10% меньше), 15 тыс. песцов (сокращение на 56%).

В 1980-х годах в России выпускалось 12 млн шкурок в год — до 40% общемирового производства. К началу 2000-х годов наша страна утратила лидирующие позиции, сократив производство пушнины до 3% от мирового объема. Глобальное производство пушнины, напротив, за последние 20 лет увеличилось с 30 млн шкурок в 1990 году до 83 млн в 2015-м, сообщалось в марте на «круглом столе» комитета Госдумы по аграрным вопросам, посвященном звероводству. Сейчас основное производство пушнины сосредоточено в Евросоюзе (38 млн шкурок норки в год) и Китае (10 млн шт.). В 2013 году в России была принята целевая программа по развитию клеточного пушного звероводства на 2013−2020 годы, согласно которой поголовье зверей к 2020 году должно вырасти вдвое, а производство шкурок — достигнуть уровня 3,9 млн шт.